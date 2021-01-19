Ngọc Trinh diện váy trễ nải dự sự kiện, o ép vòng 1 muốn chực trào ra ngoài khiến dân mạng ‘nghẹt thở’

Xúng xính váy áo dự sự kiện, "nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh chiếm trọn spotlight, lấn át dàn mỹ nhân Vbiz đình đám.

Mới đây, Ngọc Trinh đã có mặt tại Hà Nội để tham gia một sự kiện giải trí. Trong lần lộ diện này, “nữ hoàng nội y” nhanh chóng gây chú ý khi diện mẫu váy 2 dây cúp ngực, cắt xẻ táo bạo giúp khoe triệt để lợi thế hình thể trước ống kính.

Ngọc Trinh chiếm spotlight tại sự kiện - Ảnh: Internet

Trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh cũng vừa chia sẻ loạt ảnh khoe cận cảnh nhan sắc nóng bỏng tại sự kiện này.

Không hổ danh là ‘nữ hoàng nội y’, Ngọc Trinh liên tục ‘đốt mắt’ khán giả với những bộ cánh gợi cảm hết nấc – Ảnh: IG

Qua loạt ảnh đăng tải, người đẹp Trà Vinh liên tục tạo dáng o ép vòng 1 đến nghẹt thở. Dù thường xuyên bị dân mạng chê bai vòng 1 kém nóng bỏng nhưng trong lần xuất hiện này, Ngọc Trinh đã khiến người hâm mộ bấn loạn với màn phô diễn body cực táo bạo.

Vóc dáng hoàn hảo của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: IG

Ngay lập tức, loạt khoảnh khắc này của người đẹp 8x đã thu về hơn 50 nghìn lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải. Có thể nói, Ngọc Trinh vẫn là mỹ nhân chịu khó hở bạo nhất Vbiz, không ngại nhận về những bình luận trái chiều từ dư luận. Bởi trước đó vài ngày, mỹ nhân “Vòng eo 56” cũng đã gây tranh cãi khi diện bộ cánh "thiếu trên, hụt dưới" khoe dáng trên siêu xe.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho sắc vóc của Ngọc Trinh: “Dáng nhìn mà mê”, “Xuất sắc quá chị ơi”, “Nhìn mà xỉu lên xỉu xuống, quá đẹp”, “Ngày càng đẹp chị ơi”, “Sexy quá Trinh à, nhìn chịu không nổi”, “Trinh mặc bộ này sang ghê”...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-dien-vay-tre-nai-du-su-kien-o-ep-vong-1-muon-chuc-trao-ra-ngoai-khien-dan-mang-nghet-tho-393845.html