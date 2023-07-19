Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, tình duyên của Bạch Tuyết trăm bề lận đận. Ở tuổi xế chiều, bà phải sống cảnh một mình dù từng là người con gái xinh đẹp, giỏi giang. Nữ nghệ sĩ từng trải qua 2 cuộc hôn nhân dang dở, đứt gánh giữa đường. Cuộc tình nổi tiếng đầu tiên của Bạch Tuyết là danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Cuộc hôn nhân đẹp của làng giải trí diễn ra sau khi cả hai yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể nói là mối tình sét đánh chấn động Sài Gòn. Trong khi Bạch Tuyết là cái tên đình đám của làng cải lương thì Tam Lang là danh thủ nức tiếng của làng túc cầu.

Vào thời điểm những năm 60, 70 của thế kỷ 20, giọng ca đầy truyền cảm của Bạch Tuyết đã trở thành một hiện tượng và được báo chí ví von như “một con chim lạ” bay vào làng nghệ thuật cải lương Việt Nam. Một số vai diễn nổi tiếng do bà hóa thân phải kể đến như: Thái hậu Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga, Thúy Kiều…

Sau một thời gian đau khổ vì hôn nhân đổ vỡ, trái tim giai nhân lại một lần nữa loạn nhịp. Bà tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với ông Charles Đức, quốc tịch Pháp. Đến năm 29 tuổi, Bạch Tuyết lần đầu được làm mẹ. Bạch Tuyết từng nói rằng, cuộc hôn nhân này đã mang đến cho bà nhiều điều: một cậu con trai và giúp bà hiểu được giá trị của tri thức.

Đáng tiếc, sau một thời gian chung sống, họ buộc phải chia tay vì NSND Bạch Tuyết không sinh được con trai nối dõi cho nhà chồng. Sau khi ly hôn, danh thủ Tam Lang cưới vợ khác và có một người con. Hôn nhân tan vỡ từng khiến NSND Bạch Tuyết suy sụp, muốn xuất gia đi tu. Bà kể: "Mình nghĩ cái số kỳ cục rồi, gặp người tốt, người đàng hoàng mà lại dang dở nên sẽ đi chơi cho đã rồi đi tu luôn".

Hiện NSND Bạch Tuyết đang sống tại Việt Nam còn con trai duy nhất của bà đã trưởng thành và ổn định cuộc sống tại Mỹ

Hiện NSND Bạch Tuyết đang sống tại Việt Nam còn con trai duy nhất của bà đã trưởng thành và ổn định cuộc sống tại Mỹ. Được biết, con trai bà hiện là doanh nhân thành đạt và đã có 3 người con.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, nữ nghệ sĩ hiếm hoi cởi mở hơn khi chia sẻ về con trai độc nhất của mình với tỷ phú người Pháp. Theo nữ nghệ sĩ, con trai của bà đã có cuộc sống ổn định nên bà cũng thoải mái chia sẻ về con trước công chúng.

Theo nữ nghệ sĩ, con trai của bà đã có cuộc sống ổn định nên bà cũng thoải mái chia sẻ về con trước công chúng

Bạch Tuyết cho biết con bà đã lập gia đình và có 3 người con trai. Nghệ sĩ kể: "Tôi chỉ muốn tiết lộ, con trai mình hiện sống rất đàng hoàng, biết chơi đàn bầu và ca vọng cổ rất hay. Những bài vọng cổ của Út Trà Ôn, Tấn Tài, Ngọc Lan... con tôi đều nghe và hát theo được, khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ".

Ngoài ra, Bạch Tuyết còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cách xưng hô giữa bà và con trai là "bạn - tôi". Bà cho biết mình mất mẹ sớm nên luôn mong có một người bạn đồng hành. Vì lẽ đó, bà quyết định xưng "bạn" với con trai để hai mẹ con có thể gần gũi và thoải mái chia sẻ với nhau.

Bạch Tuyết còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cách xưng hô giữa bà và con trai là "bạn - tôi"

Nghệ sĩ kể thêm: "Lúc 14 tuổi, con trai đã kể với tôi về chuyện "cảm nắng" bạn học. Nghe xong, tôi chỉ giải thích cho con nghe về chuyện tình cảm ở tuổi dậy thì và để con tự quyết định chuyện của mình. Tôi cũng không nghĩ con trai có thể thoải mái chia sẻ với mẹ về những chuyện này. Điều đó khiến tôi rất vui".

NSND Bạch Tuyết thừa nhận bản thân không có nhiều thời gian dành cho gia đình và con trai ở tuổi xế chiều. Tuy nhiên, con trai luôn thấu hiểu cho công việc của bà và chưa bao giờ buồn lòng về chuyện này.

Khi con trai còn nhỏ, bà đã tập cho con thói quen tự lập và thấu hiểu cho công việc của mẹ. Nghệ sĩ kể: "Tôi nói với con rằng "không biết trời đất cho tôi sống được bao lâu nên bạn (cách xưng hô Bạch Tuyết và con trai) phải chuẩn bị đứng trên đôi chân mình và suy nghĩ bằng cái đầu của bạn".

NSND Bạch Tuyết thừa nhận bản thân không có nhiều thời gian dành cho gia đình và con trai ở tuổi xế chiều. Tuy nhiên, con trai luôn thấu hiểu cho công việc của bà

Và khi tôi bận rộn không thể sang Mỹ thăm con, tôi chỉ cần thủ thỉ với con "xin lỗi bạn, bạn cùng tôi hy sinh cho cải lương nha". Vì thấu hiểu cho công việc của mẹ nên con luôn bảo "bạn cứ lo công chuyện của bạn đi, không sao đâu". Tôi thật sự biết ơn con vì điều này".

Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, NSND Bạch Tuyết tận hưởng cuộc sống an nhàn ở tuổi U80. Mỗi ngày, nghệ sĩ dành 4 tiếng để học, bà thành thạo nhiều ngoại ngữ, tích cực trong các hoạt động nghệ thuật và thường xuyên cho ra mắt những ca khúc cải lương được chuyển thể từ nhạc trẻ.