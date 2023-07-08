"Cải lương chi bảo" Bạch Tuyết từng bén duyên với tỷ phú Pháp, tuổi U80 sống độc thân giàu có an nhàn

Hậu trường 08/07/2023 08:28

Thăng hoa trong sự nghiệp nhưng NSND Bạch Tuyết gặp nhiều lận đận trong chuyện tình duyên, từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân và cuộc tình định mệnh với một tỉ phú là Việt kiều.

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945, được mệnh danh là "Cải lương chi bảo". Bà từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với các vở kinh điển Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên,... Bạch Tuyết là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên được Nhà nước vinh danh nghệ sĩ nhân dân năm 2012. Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng nghệ thuật xuất chúng, bà còn khiến công chúng chú ý bởi chuyện đời tư thăng trầm.

'Cải lương chi bảo' Bạch Tuyết từng bén duyên với tỷ phú Pháp, tuổi U80 sống độc thân giàu có an nhàn - Ảnh 1
Tuy sự nghiệp thăng hoa nhưng đời tư của NSND Bạch Tuyết có nhiều thăng trầm 

Khác với bạn bè đồng trang lứa, bà từ nhỏ đã sống tự lập. Bà không may khi mất mẹ từ bé, nhưng có lẽ chính sự thiếu thốn này đã làm nên động lực để phát triển về sau.

Dù tỏa sáng rực rỡ ở đỉnh cao nghệ thuật nhưng đời sống hôn nhân của nghệ sĩ Bạch Tuyết lại không như ý. Mối tình đẹp của cặp đôi Bạch Tuyết - danh thủ Tam Lang từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Sau thời gian gắn bó, họ quyết định tiến tới hôn nhân, làm đám cưới rầm rộ với sự ngưỡng mộ của công chúng.

'Cải lương chi bảo' Bạch Tuyết từng bén duyên với tỷ phú Pháp, tuổi U80 sống độc thân giàu có an nhàn - Ảnh 2
Dù tỏa sáng rực rỡ ở đỉnh cao nghệ thuật nhưng đời sống hôn nhân của nữ nghệ sĩ lại không như ý

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sớm “đứt gánh giữa đường” khi gia đình chồng rất mong có cháu trai nối dõi nhưng bác sĩ lại khẳng định bà không thể sinh con.

Hôn nhân tan vỡ khiến nữ nghệ sĩ suy sụp, từng có ý định đi tu. Bà kể: “Mình nghĩ cái số kỳ cục rồi, gặp người tốt, người đàng hoàng mà lại dang dở nên sẽ đi chơi cho đã rồi đi tu luôn”.

'Cải lương chi bảo' Bạch Tuyết từng bén duyên với tỷ phú Pháp, tuổi U80 sống độc thân giàu có an nhàn - Ảnh 3
Mối tình một thời của NSND Bạch Tuyết - cầu thủ Tam Lang

Năm 1974, NSND Bạch Tuyết tình cờ gặp gỡ người chồng thứ 2 - một người đàn ông Việt kiều sống tại Pháp.

Trong một chương trình truyền hình năm 2021, nghệ sĩ Bạch Tuyết kể, ban đầu bà không biết đối phương là tỷ phú, chỉ khi sống với nhau 6 tháng thì bà mới biết về sự thật này. Đó cũng là lúc nghệ sĩ phát hiện mình mang bầu. 

'Cải lương chi bảo' Bạch Tuyết từng bén duyên với tỷ phú Pháp, tuổi U80 sống độc thân giàu có an nhàn - Ảnh 4
NSND Bạch Tuyết cùng con trai 

Nói về cuộc hôn nhân với người chồng thứ 2, "cải lương chi bảo" cho biết chồng bà mang quốc tịch Pháp nhưng suốt hơn 30 năm sống cùng gia đình chồng, bà luôn từ chối nhập tịch.

Có với nhau 1 cậu con trai nhưng NSND Bạch Tuyết và chồng Việt kiều không gắn bó cùng nhau đến tuổi xế chiều. Diễn viên vở Đời cô lựu cũng không chia sẻ về lý do cuộc hôn nhân thứ 2 tan vỡ. Con trai duy nhất của bà hiện đã trưởng thành, sống ổn định tại Mỹ.

'Cải lương chi bảo' Bạch Tuyết từng bén duyên với tỷ phú Pháp, tuổi U80 sống độc thân giàu có an nhàn - Ảnh 5
Căn biệt thự đáng mơ ước của nữ nghệ sĩ 

Sau những thăng trầm đời tư, NSND Bạch Tuyết lựa chọn "đóng cửa trái tim", an hưởng tuổi già. Bà sống trong một biệt thự màu trắng rộng rãi tại TP Thủ Đức.

Căn biệt thự xây dựng năm 2015, được nữ nghệ sĩ tự tay lên ý tưởng. Không gian sống của Bạch Tuyết có sân vườn, thảm hoa cỏ bao quanh, hồ bơi rộng rãi như một khu nghỉ dưỡng biệt lập. Ước tính giá căn nhà lên tới hàng chục tỷ đồng.

'Cải lương chi bảo' Bạch Tuyết từng bén duyên với tỷ phú Pháp, tuổi U80 sống độc thân giàu có an nhàn - Ảnh 6
Sống độc thân tuổi xế chiều nhưng NSND Bạch Tuyết vẫn luôn vui vẻ 

Sống độc thân tuổi xế chiều nhưng NSND Bạch Tuyết cho biết bà không có thời gian để buồn, để cô đơn. Trong khi nhiều nghệ sĩ an nhàn tuổi già, NSND Bạch Tuyết vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 78, bà không ngừng thử nghiệm những vai trò mới như đóng phim, làm nội dung mạng xã hội... Mỗi ngày, nghệ sĩ dành 4 tiếng để học trực tuyến, tích lũy thêm kiến thức về ngoại ngữ.

Nhiều năm tìm niềm an vui bên Phật pháp, nghệ sĩ cho rằng con người cần hướng đến những nguồn năng lượng tích cực thay vì bận tâm đến những ồn ào, thị phi và điều tiêu cực xung quanh.

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