NSND Bạch Tuyết nhận lời hợp tác trong dự án âm nhạc của một rapper, sự gặp gỡ giữa hai thế hệ sẽ như thế nào?

Gần đây người hâm mộ đã không khỏi ngạc nhiên khi NSND Bạch Tuyết xác nhận sẽ tham gia một dự án âm nhạc đặc biệt cùng với một rapper. Liệu sự gặp gỡ giữa hai thế hệ sẽ tạo nên một màu sắc âm nhạc mới?

Tiếp nối thành công vang dội của tác phẩm âm nhạc Về nghe mẹ ru (sản phẩm kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Dũng và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền). NSND Bạch Tuyết xác nhận trong thời gian tới bà sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc kết hợp với một rapper được nhiều người biết đến. Có thể nói Bạch Tuyết đã là một tượng đài nghệ thuật trong lòng người hâm mộ cải lương và cả thế hệ trẻ ngày nay, đây là một sự thành công mà ít có nghệ sĩ Việt nào làm được từ trước đến giờ.

NSND Bạch Tuyết cây đại thụ của nghệ thuật cải lương. Nghệ sĩ Bạch Tuyết trong MV Về nghe mẹ ru cùng ca sĩ trẻ Hoàng Dũng Cải lương chi bảo cho xác nhận bà sẽ có dự án âm nhạc kết hợp cùng rapper Wowy trong thời gian sắp tới, Wowy là rapper bà rất quý mến từ khi xem bạn làm giám khảo của chương trình về rap. "Tên của Wowy khiến tôi liên tưởng đến tư tưởng vô vi của triết gia Lão Tử. Khi làm việc chung, tôi thấy bạn là một người hiền vô cùng, bạn cực khôn nhưng làm việc như một đứa trẻ. Điều đó đã thuyết phục tôi" - NSND Bạch Tuyết cho biết.

NSND Bạch Tuyết chính thức xác nhận sẽ hợp tác cùng Wowy Được biết trước đó nữ nghệ sĩ đã góp phần làm cho sản phẩm Về nghe mẹ ru thành công vang dội cùng với Hoàng Dũng và Hứa Kim Tuyền. Đây là màn kết hợp khó, không dễ để kết hợp các dòng nhạc trên với nhau nhưng sự thành công của "Về nghe mẹ ru" có lẽ nằm ngoài mong đợi của ê-kíp. Dự án "Về nghe mẹ ru" do NSND Bạch Tuyết khởi xướng nhân dịp bà trở lại làm Giám khảo cuộc thi vinh danh nghệ thuật cải lương - Trăm năm ánh Việt. Sự kết hợp giữa hai thế hệ trong bài hát Về nghe mẹ ru Nữ nghệ sĩ được biết đến như một cây cổ thụ của làng cải lương một bộ môn nghệ thuật được xem là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Tuy nhiên, NSND Bạch Tuyết gần đây liên tục khiến giới trẻ thích thú và theo dõi nhiều hơn khi liên tục thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc gắn liền với những giọng ca trẻ. Bà từng thực hiện những bản remake các ca khúc nổi bật như “Lạc trôi” của Sơn Tùng M-TP hay “Mang tiền về cho Mẹ” của Đen Vâu và “Lạc” từ Rhymastic.

Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết hiện tại đã U80 nhưng bà vẫn có một thái độ sống rất trẻ trung và năng động, khiến giới trẻ có thể đến gần hơn với nghệ thuật cải lương và hiểu những giá trị cốt lõi của bộ môn nghệ thuật này nhờ vào nguồn cảm hứng của bà mang lại cho nghề. NSND Bạch Tuyết U80 vẫn máu lửa với nghề hát Khi chia sẻ về các thế hệ thanh thiếu niên bây giờ NSND Bạch Tuyết khâm phục ý chí cũng như nghị lực của những người trẻ, tuy không có quá nhiều điều kiện như thời điểm vàng son của cải lương nhưng vẫn đưa môn nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả. Phải nói rằng bà là một hình tượng to lớn cho giới trẻ noi theo cách làm nghệ thuật nghiêm túc và yêu nghề dài bằng cả cuộc đời. U80 Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết vẫn cháy bỏng với nghề

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