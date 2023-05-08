Loạt sao nhí Vbiz 'tài không đợi tuổi': Mới lên 5 đã có diễn xuất 'đáng gờm', được các đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng', hết lời ngợi khen

Những cái tên có thể kể ra như: bé An Nhiên , vai Happi trong Đừng làm mẹ cáu, Cao Thùy Linh đảm nhận vai Mai trong phim Lật mặt 6 hay Ngân Chi , Huy Khang, Chu Diệp Anh...

Bé An Nhiên sinh ra tại Hà Nội, còn có tên gọi thân mật là Cherry. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, làn da trắng ngần và khuôn miệng chúm chím đáng yêu. Từ nhỏ, An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được gia đình ủng hộ. Cô bé rất đa tài, có thể ca hát, làm người mẫu, đi catwalk.

Dù mới lên 5 tuổi nhưng An Nhiên đã là một "hot kid" đình đám, đồng thời góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách của VTV.

An Nhiên có gương mặt thu hút. Ảnh: Internet

Trước khi bén duyên với phim ảnh, An Nhiên đã là một trong những người mẫu nhí nổi tiếng, có mức cát-xê thuộc top cao nhất Hà thành. Cô bé từng góp mặt trong rất nhiều show diễn thời trang lớn, nhỏ như Vietnam Junior Fashion Week 10, Đôi chân biết hát, Ngọn nến ước mơ, Tết 2020 của VTV, Tuần lễ di sản văn hóa Việt Nam 2019. Ngoài ra, An Nhiên còn chụp lookbook, quay TVC quảng cáo, tiktok, làm mẫu cho nhiều nhãn thời trang trẻ em.

Là sao nhí được săn đón, nên thu nhập của An Nhiên khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Với cát-xê hiện tại, cô bé có thể tự trang trải học phí mẫu giáo, mua sắm quần áo, phụ kiện, điện thoại thông minh, vé máy bay đi du lịch và vô số món đồ chơi yêu thích của mình mà vẫn dư một khoản tiết kiệm cho tương lai.

Cao Thùy Linh

Những ngày qua, khán giả yêu điện ảnh không khỏi xuýt xoa trước dự án Lật Mặt 6 của Lý Hải. Bộ phim ngay sau khi công chiếu đã tạo được hiệu ứng rầm rộ bởi nội dung ấn tượng và dàn diễn viên chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, trong phim có một sao nhí chỉ mới 9 tuổi nhưng thể hiện năng lực diễn xuất cực kỳ đáng gờm và đó là Cao Thùy Linh. Cụ thể, Cao Thùy Linh đảm nhận vai Mai - Một cô bé hồn nhiên, tình cảm và là mắt xích quan trọng của bộ phim.

Cao Thùy Linh phối hợp nhịp nhàng với các diễn viên trong phim. Ảnh: Internet

Xem qua diễn xuất của sao nhí quê Nha Trang trong siêu phẩm Tấm Vé Định Mệnh, khán giả không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Ngoài ra, Cao Thùy Linh còn được đánh giá cao về diện mạo và chất giọng, đúng chuẩn hình mẫu sao nhí triển vọng.

Ngân Chi

Nhắc đến những sao nhí "tài không đợi tuổi" của màn ảnh Việt không thể không kể tên Ngân Chi. Theo đó, dù chỉ mới 12 tuổi, sao nhí này đã sớm góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Bố Già, Mẹ Ác Ma Cha Thiên Sứ, Nắng 3...

Ngân Chi là tài năng nhí gây chú ý. Ảnh: Internet

Nhận xét về Ngân Chi, nam đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng ưu ái gọi sao nhí này là "thần đồng diễn xuất". Điều đó phần nào cho thấy khả năng nhập vai của Ngân Chi trong mắt những người làm nghề chuyên nghiệp là "không phải dạng vừa".

Nhóc tì 12 tuổi trở thành sao nhí được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" nhờ sở hữu ngoại hình dễ thương và lối diễn xuất ấn tượng miễn bàn.

Huy Khang

Không thua kém gì Ngân Chi, sao nhí Huy Khang cũng được giới chuyên môn đánh giá cao bởi ngoại hình ăn ảnh và lối diễn xuất tự nhiên dù chưa qua trường lớp đào tạo cao siêu.

Nói về thành tích ấn tượng trong sự nghiệp của sao nhí này, chắc hẳn nhiều khán giả sẽ phải trầm trồ khi biết Huy Khang là cái tên đoạt giải "Diễn viên nhí xuất sắc" tại LHP Châu Á - Thái Bình Dương 2020 và giải "Diễn viên triển vọng" của Cánh Diều Vàng 2019.

Dù tuổi đời còn nhỏ nhưng Huy Khang có tuổi nghề không hề ngắn, nhóc tì tham gia nghệ thuật từ khi mới 5 tuổi. Ảnh: Internet

Chu Diệp Anh

Sở hữu gương mặt xinh xắn như thiên thần và lối diễn xuất ấn tượng, sao nhí Chu Diệp Anh cũng là một trong những gương mặt được chú ý trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng những năm gần đây.

Đánh giá về Chu Diệp Anh, sao nam Trấn Thành từng cho hay: "Chu Diệp Anh xinh như một búp bê. Bé này là một tiềm năng lớn của điện ảnh Việt Nam sau này. Đặt niềm tin vào cô bé này".

Chu Diệp Anh sở hữu gương mặt đẹp, thần thái tốt và lối diễn xuất tự nhiên. Ảnh: Internet

Được biết, Chu Diệp Anh sinh năm 2011, cô bé cũng là một trong những "sao nhí" đình đám hiện nay, từng tham gia nhiều phim như "Ông ngoại tuổi 30", "Chú ơi đừng lấy mẹ con", "Ngược chiều nước mắt", "Hướng dương ngược nắng", "Thương ngày nắng về"… Cô bé còn được biết đến với vai trò người mẫu, thường đảm nhận vị trí quan trọng trong show diễn của các nhà thiết kế.

Hầu hết các em nhỏ khi diễn xuất đều theo bản năng, một số khác có điều kiện hơn sẽ học hỏi kinh nghiệm ở những câu lạc bộ năng khiếu chứ chưa một ai được qua lớp đào tạo chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, khi xem qua các bộ phim, các chương trình mà các em tham gia, khán giả không khỏi ngưỡng mộ, dành lời khen. Chúc cho các tài năng nhí sẽ tỏa sáng hơn nữa, đặc biệt sẽ nuôi dưỡng ước mơ, trở thành những ngôi sao mới trong ngành nghệ thuật.