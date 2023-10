Loạt sao nhí Vbiz 'tài không đợi tuổi': Mới lên 5 đã có diễn xuất 'đáng gờm', được các đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng', hết lời ngợi khen

An Nhiên

Những cái tên có thể kể ra như: bé An Nhiên, vai Happi trong Đừng làm mẹ cáu, Cao Thùy Linh đảm nhận vai Mai trong phim Lật mặt 6 hay Ngân Chi, Huy Khang, Chu Diệp Anh...

Dù mới lên 5 tuổi nhưng An Nhiên đã là một "hot kid" đình đám, đồng thời góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách của VTV.

Bé An Nhiên sinh ra tại Hà Nội, còn có tên gọi thân mật là Cherry. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, làn da trắng ngần và khuôn miệng chúm chím đáng yêu. Từ nhỏ, An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được gia đình ủng hộ. Cô bé rất đa tài, có thể ca hát, làm người mẫu, đi catwalk.