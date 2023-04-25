NSND Bạch Tuyết hiếm hoi thổ lộ điều nể phục nhất ở 'đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền suốt 63 năm gắn bó

Gắn bó với nhau trong nghề suốt hơn 6 lần thập kỷ, NSND Bạch Tuyết bỗng chia sẻ sự nể phục của mình dành cho người bạn đồng nghiệp NSƯT Diệu Hiền.

Không chỉ trên sân khấu kịch và cải lương, ở ngoài đời cả hai người nghệ sĩ tài hoa NSND Bạch Tuyết và NSƯT Diệu Hiền còn là những người đồng nghiệp thân thiết với nhau. Ở tuổi xế chiều, “đệ nhất đào võ" Diệu Hiền chọn cuộc sống trong viện dưỡng lão. Thỉnh thoảng, NSND Bạch Tuyết ghé thăm, đưa người bạn của mình đi chơi. NSƯT Diệu Hiền nói bà vui khi người bạn thân của mình vẫn còn sức khỏe để biểu diễn và được công chúng đón nhận. Nghệ sĩ Bạch Tuyết và Nghệ sĩ Diệu Hiền - Ảnh: Báo Thanh Niên Mới đây, 2 nữ nghệ sĩ bất ngờ có dịp hội ngộ trên cùng một sân khấu, giọng ca "Về nghe mẹ ru" chia sẻ về những kỉ niệm bên người bạn thân. Theo đó, Bạch Tuyết kể lại đã gặp nghệ sĩ Diệu Hiền tại đoàn Thống Nhất của nghệ sĩ Út Trà Ôn. Từ cơ duyên đó, cả hai gắn bó với nhau đến hiện tại đã được 63 năm.

NSND Bạch Tuyết cảm kích vì NSƯT Diệu Hiền luôn sống đẹp với nghề. Dù trải qua nhiều biến cố trong đời sống cá nhân, “đệ nhất đào võ" vẫn lạc quan và yêu đời. Nói về tình bạn của cả hai, giọng ca Về nghe mẹ ru bộc bạch: “Thật hạnh phúc vì thanh xuân chúng ta được gặp nhau, cùng nhau trưởng thành và già đi với nghệ thuật cải lương Việt Nam”. Tình bạn sắc son của hai nữ nghệ sĩ khiến các thế hệ trẻ khâm phục - Ảnh: internet Tiếp lời Bạch Tuyết, NSƯT Diệu Hiền nói: “Hai đứa gặp nhau được ngày nào thì vui hết lòng ngày đó. Chắc Hiền đi trước Tuyết quá". Nghe lời buồn của người bạn, Bạch Tuyết đáp rằng chuyện ai đi trước hay sau không quan trọng.

Bạch Tuyết nhấn mạnh: “Miễn sao trong khoảnh khắc tuyệt đẹp này hai đứa vẫn nắm chặt tay nhau. Hai cô thiếu nữ ngày nào giờ đã thành hai bà lão, tuy không còn nhanh nhẹn như xưa nhưng sẽ cố gắng nắm tay nhau, cùng dìu nhau đi đến cuối con dốc đời người” nghệ sĩ Bạch Tuyết chia sẻ. Hai giọng ca vàng trong làng cải lương thường hợp tác cùng nhau trong suốt mấy chục năm trong nghề. - Ảnh: Internet Ngày trước khi cuộc sống cả hai không mấy khá giả, Diệu Hiền không được tổ chức sinh nhật, NSND Bạch Tuyết đã mang tặng bạn thân của mình đôi bông tai để muốn Diệu Hiền đón tuổi mới hạnh phúc. Thế nhưng sau bao nhiêu năm, NSƯT Diệu Hiền vẫn quyết giữ đôi bông tai đó dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa. Theo bà, giá trị của đôi bông tai đó vô cùng lớn. Bà không nỡ bán lại cho người khác. Nghệ sĩ Diệu Hiền từng góp mặt cùng nghệ sĩ Bạch Tuyết trong eLive Cải Lương Gửi Người Tri Kỷ 2 vào năm 2022 - Ảnh: Internet Sau này, NSND Bạch Tuyết mới kể lại vì biết hoàn cảnh Diệu Hiền khó khăn, bà muốn tặng bông tai để sau này nếu khó khăn nữ nghệ sĩ có thể bán để trang trải. Tuy nhiên, Bạch Tuyết không ngờ rằng bạn mình lại giữ món quà này như một kỉ vật vô giá. Khán giả luôn mong hai nghệ sĩ luôn luôn khỏe mạnh để góp tiếng ca cho đời. - Ảnh: Internet Hiện tại, dù cả hai không còn đi diễn chung do vấn đề sức khoẻ, tuy nhiên NSND Bạch Tuyết dành thời gian thăm hỏi, đưa người đồng nghiệp thân thiết đi chơi. Bạch Tuyết còn lập kênh YouTube giúp Diệu Hiền có nơi để trải lòng chuyện đời, chuyện nghề với khán giả. Tình bạn đẹp của 2 nữ nghệ sĩ xuất phát từ sự chân thành trong tận đáy lòng của mỗi người khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ.

Ở tuổi 77, NSND Bạch Tuyết lần đầu diễn kịch một mình, xứng đáng với danh xưng 'Cải lương chi bảo' Ở tuổi 77, NSND Bạch Tuyết vẫn giữ nguyên vẹn lòng nhiệt thành đối với loại hình nghệ thuật dân tộc. Đứng trên sân khấu của Dấu Ấn Huyền Thoại, "cây đại thụ" của làng nghề cải lương đã thể hiện xuất sắc các phần trình diễn của mình, khiến khá giả bồi hồi và vô cùng xúc động.

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