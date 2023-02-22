NSND Bạch Tuyết lên tiếng về phát ngôn 'cười khi đến viếng nghệ sĩ Thiên Kim'

Hậu trường 22/02/2023 20:20

Sự ra đi của nghệ sĩ Thiên Kim khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Trong tang lễ được tổ chức tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (TP.HCM), nhiều đồng nghiệp như NSND Bạch Tuyết, NSƯT Diệu Hiền, Lý Hùng, Trịnh Kim Chi… dành thời gian đến tiễn biệt diễn viên Bỗng dưng muốn khóc.

Vào sáng 22/2, người thân, đồng nghiệp, bạn bè và hàng trăm người yêu mến nghệ sĩ Thiên Kim đã tập trung tại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM để tiễn đưa người nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Đặc biệt, khoảnh khắc NSND Bạch Tuyết cùng người bạn thân là NSƯT Diệu Hiền đến thắp hương cho nghệ sĩ Thiên Kim khiến nhiều người xúc động. Chia sẻ với chúng tôi, giọng ca Đời cô Lựu cho biết khi còn sống, diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây ấn tượng với bà bởi tính cách hiền lành, luôn lạc quan. Vì thế, mỗi lần sang viện dưỡng lão để thăm mọi người, NSND Bạch Tuyết thấy mình như được truyền cảm hứng.

“Ở độ tuổi đó, nghệ sĩ Thiên Kim cười như trẻ con. Nếu như tâm hồn người ta không như vậy thì làm sao người ta thể hiện ra bên ngoài được. Có lần tôi hỏi mọi người sao có thể vui vẻ như thế được. Mọi người nói đã chia sẻ vui buồn với bà con mấy chục năm qua thì đâu có lý gì mà không biết đó là bản chất của cuộc sống. Chính vì được dạy bởi các tác phẩm hay nên nhìn cuộc sống như cái màu trên sân khấu và không có chuyện gì phải buồn”, NSND Bạch Tuyết kể lại.

 

NSND Bạch Tuyết lên tiếng về phát ngôn 'cười khi đến viếng nghệ sĩ Thiên Kim' - Ảnh 1
NSND Bạch Tuyết và nghệ sĩ Thiên Kim lúc sinh thời - Ảnh: FBNV

Nhắc về nghệ sĩ Thiên Kim, NSND Bạch Tuyết dành những lời có cánh cho diễn viên Bỗng dưng muốn khóc. Bà cho biết ngoài đời, cố nghệ sĩ Thiên Kim là người cẩn thận, chỉn chu mỗi khi xuất hiện. “Cũng giống như “má bảy" Phùng Há từng dặn chúng tôi rằng: Người ta thấy con trên sân khấu đẹp lắm, cho nên đừng làm cho người ta thất vọng", giọng ca Nửa đời hương phấn bày tỏ.

Trong video được NSƯT Diệu Hiền đăng tải trên YouTube, khi được hỏi về việc “đi đám tang mà cười nhiều quá có sợ khán giả dị nghị", NSND Bạch Tuyết bộc bạch quan điểm: “Mình mừng cho cô Thiên Kim vì cô đi rất đẹp, được khán giả thương nhớ. Còn buồn khóc thì chuyện đó ai cũng giả bộ được. Mình đến thì cứ làm thật đi chứ giả bộ làm gì".

NSND Bạch Tuyết lên tiếng về phát ngôn 'cười khi đến viếng nghệ sĩ Thiên Kim' - Ảnh 2
Con cháu của nghệ sĩ Thiên Kim tề tựu đông đủ để đón mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Báo Tiền Phong
NSND Bạch Tuyết lên tiếng về phát ngôn 'cười khi đến viếng nghệ sĩ Thiên Kim' - Ảnh 3
Linh cữu cố nghệ sĩ Thiên Kim được đưa đi trong con hẻm nhỏ của Viện Dưỡng lão - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đồng thời khi trao đổi với chúng tôi, NSND Bạch Tuyết cho biết ở độ tuổi ngoài 90, sự ra đi của nghệ sĩ Thiên Kim gọi là “tạ thế". Bà nêu quan điểm: “Ông bà xưa chọn chữ rất đúng, đến lúc đó mình cảm ơn thế giới đã cưu mang, tử tế với mình thì có gì đâu mà buồn. Mình nhận ra rằng nếu cứ sống tốt đi thì dù có ở hay đi mọi người cũng không quên. Mình biết ơn thế giới này chứ sao lại buồn".

NSND Bạch Tuyết nói thêm bản thân nghệ sĩ Thiên Kim cũng không muốn làm phiền ai. “Nếu cứ nằm đó để con cháu đau khổ thì làm sao người cha, người mẹ có thể an tâm được. Hơn nữa, khi người ta sống đã giúp ích cho thế giới này thì họ cũng không muốn cái chết của họ làm phiền muộn người khác", giọng ca cải lương bộc bạch.

Nữ ca sĩ kết hôn với ông xã người Ấn độ: Được ủng hộ làm nghề, khiến mẹ chồng khóc 3 ngày vì lý do này?

Nữ ca sĩ kết hôn với ông xã người Ấn độ: Được ủng hộ làm nghề, khiến mẹ chồng khóc 3 ngày vì lý do này?

Nữ ca sĩ này kết hôn vào năm 2019 và hiện đang có cuộc sống bình yên bên tổ ấm nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Thiên Kim tang lễ nghệ sĩ Thiên Kim sao Việt NSND Bạch Tuyết

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang