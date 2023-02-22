NSND Bạch Tuyết lên tiếng về phát ngôn 'cười khi đến viếng nghệ sĩ Thiên Kim'

Đặc biệt, khoảnh khắc NSND Bạch Tuyết cùng người bạn thân là NSƯT Diệu Hiền đến thắp hương cho nghệ sĩ Thiên Kim khiến nhiều người xúc động. Chia sẻ với chúng tôi, giọng ca Đời cô Lựu cho biết khi còn sống, diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây ấn tượng với bà bởi tính cách hiền lành, luôn lạc quan. Vì thế, mỗi lần sang viện dưỡng lão để thăm mọi người, NSND Bạch Tuyết thấy mình như được truyền cảm hứng.

Vào sáng 22/2, người thân, đồng nghiệp, bạn bè và hàng trăm người yêu mến nghệ sĩ Thiên Kim đã tập trung tại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM để tiễn đưa người nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Ở độ tuổi đó, nghệ sĩ Thiên Kim cười như trẻ con. Nếu như tâm hồn người ta không như vậy thì làm sao người ta thể hiện ra bên ngoài được. Có lần tôi hỏi mọi người sao có thể vui vẻ như thế được. Mọi người nói đã chia sẻ vui buồn với bà con mấy chục năm qua thì đâu có lý gì mà không biết đó là bản chất của cuộc sống. Chính vì được dạy bởi các tác phẩm hay nên nhìn cuộc sống như cái màu trên sân khấu và không có chuyện gì phải buồn”, NSND Bạch Tuyết kể lại.

NSND Bạch Tuyết và nghệ sĩ Thiên Kim lúc sinh thời - Ảnh: FBNV

Nhắc về nghệ sĩ Thiên Kim, NSND Bạch Tuyết dành những lời có cánh cho diễn viên Bỗng dưng muốn khóc. Bà cho biết ngoài đời, cố nghệ sĩ Thiên Kim là người cẩn thận, chỉn chu mỗi khi xuất hiện. “Cũng giống như “má bảy" Phùng Há từng dặn chúng tôi rằng: Người ta thấy con trên sân khấu đẹp lắm, cho nên đừng làm cho người ta thất vọng", giọng ca Nửa đời hương phấn bày tỏ.

Trong video được NSƯT Diệu Hiền đăng tải trên YouTube, khi được hỏi về việc “đi đám tang mà cười nhiều quá có sợ khán giả dị nghị", NSND Bạch Tuyết bộc bạch quan điểm: “Mình mừng cho cô Thiên Kim vì cô đi rất đẹp, được khán giả thương nhớ. Còn buồn khóc thì chuyện đó ai cũng giả bộ được. Mình đến thì cứ làm thật đi chứ giả bộ làm gì".

Con cháu của nghệ sĩ Thiên Kim tề tựu đông đủ để đón mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Linh cữu cố nghệ sĩ Thiên Kim được đưa đi trong con hẻm nhỏ của Viện Dưỡng lão - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đồng thời khi trao đổi với chúng tôi, NSND Bạch Tuyết cho biết ở độ tuổi ngoài 90, sự ra đi của nghệ sĩ Thiên Kim gọi là “tạ thế". Bà nêu quan điểm: “Ông bà xưa chọn chữ rất đúng, đến lúc đó mình cảm ơn thế giới đã cưu mang, tử tế với mình thì có gì đâu mà buồn. Mình nhận ra rằng nếu cứ sống tốt đi thì dù có ở hay đi mọi người cũng không quên. Mình biết ơn thế giới này chứ sao lại buồn".

NSND Bạch Tuyết nói thêm bản thân nghệ sĩ Thiên Kim cũng không muốn làm phiền ai. “Nếu cứ nằm đó để con cháu đau khổ thì làm sao người cha, người mẹ có thể an tâm được. Hơn nữa, khi người ta sống đã giúp ích cho thế giới này thì họ cũng không muốn cái chết của họ làm phiền muộn người khác", giọng ca cải lương bộc bạch.