Nối tiếp thành công, Chi Pu lọt top từ khoá tìm kiếm trên mạng xã hội hàng đầu Trung Quốc

Chi Pu hiện tại nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả Trung Quốc trong mỗi tập lên sóng chương trình A Delicious Guess.
- Sau thành công Đạp gió 2023, Chi Pu dự định sẽ tổ chức concert tại Trung Quốc?
- Sau thành công 'Đạp gió', Chi Pu tiếp tục là khách mời tham gia gameshow nổi tiếng tại Trung Quốc?
Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia ở show Đạp gió 2023 tổ chức tại Trung Quốc và giành được suất debut nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ. Nữ ca sĩ hiện ngày càng nhận được sự yêu mến và unge hộ của khán giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, sau thành công từ Đạp gió, Chi Pu còn tiếp tục được mời tham dự nhiều gameshow nơi tiếng xứ Trung như A Delicious Guess, Hello Saturday,... Điều này cho thấy sức hút của người đẹp Việt này tại C-biz không hề nhỏ.
Mới đây, trong tập 8 chương trình A Delicious Guess mà Chi Pu tham gia cùng các sao Trung Quốc đình đám, trong đó có sự xuất hiện trở lại của Amber đã thu hút nhiều sự chú ý. Bởi xuyên suốt trong tập phát sóng là những khoảnh khắc tương tác rất dễ thương của Chi Pu và Amber khi cùng vui đùa, nhảy nhót, đút đồ ăn cho nhau.
Không chỉ vậy, cả 2 còn có khoảnh khắc tranh nhau ăn cơm khiến khán giả thích thú. Dù biết 2 người em đang trêu nhau nhưng Cung Lâm Na cũng vào vai "người mẹ" để hoà giải. Cuối cùng phần cơm còn lại đã bị Chi Pu "xử lý" sạch.
Đáng chú ý, khoảnh khắc tranh nhau hài hước này lập tức lên từ khoá tìm kiếm hot trên Weibo với khoảng 60 nghìn lượt thảo luận. Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Chi Pu khi lăn xả hết mình dù khác biệt về ngôn ngữ.
Sau khi gây được ấn tượng mạnh với giải trí xứ Trung, mới đây, Chi Pu hứa hẹn sẽ tổ chức một buổi fan meeting. Đồng thời, Chi Pu khẳng định, thời gian tới đây, sẽ song song hoạt động ở cả Việt Nam và Trung Quốc và mong mọi người tiếp tục theo dõi, ủng hộ.