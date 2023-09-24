Nối tiếp thành công, Chi Pu lọt top từ khoá tìm kiếm trên mạng xã hội hàng đầu Trung Quốc

Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia ở show Đạp gió 2023 tổ chức tại Trung Quốc và giành được suất debut nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ. Nữ ca sĩ hiện ngày càng nhận được sự yêu mến và unge hộ của khán giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, sau thành công từ Đạp gió, Chi Pu còn tiếp tục được mời tham dự nhiều gameshow nơi tiếng xứ Trung như A Delicious Guess, Hello Saturday,... Điều này cho thấy sức hút của người đẹp Việt này tại C-biz không hề nhỏ.

Sau thành công từ Đạp gió, Chi Pu còn tiếp tục được mời tham dự nhiều gameshow nơi tiếng xứ Trung như A Delicious Guess, Hello Saturday,..

Mới đây, trong tập 8 chương trình A Delicious Guess mà Chi Pu tham gia cùng các sao Trung Quốc đình đám, trong đó có sự xuất hiện trở lại của Amber đã thu hút nhiều sự chú ý. Bởi xuyên suốt trong tập phát sóng là những khoảnh khắc tương tác rất dễ thương của Chi Pu và Amber khi cùng vui đùa, nhảy nhót, đút đồ ăn cho nhau.