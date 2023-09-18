Sau thành công Đạp gió 2023, Chi Pu dự định sẽ tổ chức concert tại Trung Quốc?

Sau khi chặng hành trình Đạp gió 2023 kết thúc, sức hút của Chi Pu dường như chẳng hề có dấu hiệu giảm nhiệt, trái lại nữ ca sĩ vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến từ người hâm mộ xứ Trung.

Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia ở show Đạp gió 2023 tổ chức tại Trung Quốc và giành được suất debut nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ. Nữ ca sĩ hiện ngày càng nhận được sự yêu mến và unge hộ của khán giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, sau thành công từ Đạp gió, Chi Pu còn tiếp tục được mời tham dự nhiều gameshow nơi tiếng xứ Trung như A Delicious Guess, Hello Saturday,... Điều này cho thấy sức hút của người đẹp Việt này tại C-biz không hề nhỏ. Sau thành công từ Đạp gió, Chi Pu còn tiếp tục được mời tham dự nhiều gameshow nơi tiếng xứ Trung như A Delicious Guess, Hello Saturday,... Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Chi Pu sẽ tổ chức concert tại Trung Quốc để đáp lại tình cảm của khán giả nơi đây khiến không ít người tò mò. Theo đó, khi giao lưu với khán giả trên livestream, Chi Pu bất ngờ tiết lộ về việc đang ấp ủ tổ chức một concert hoặc fanmeeting tại Trung Quốc khiến không ít người xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Chi Pu sẽ tổ chức concert tại Trung Quốc để đáp lại tình cảm của khán giả nơi đây khiến không ít người tò mò Cụ thể, nữ ca sĩ gốc Hà thành chia sẻ: "Tôi rất mong muốn có concert hoặc fanmeeting ở Trung Quốc. Tôi mong sẽ thực hiện được trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau". Thông tin ngay khi chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm khiến Chi Pu phải lên tiếng đính chính lại. Theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ: "Mấy nay thấy nhiều bên lên thông tin Chi sẽ tổ chức concert ở Trung Quốc. Mọi người hỏi Chi quá trời. Thật tình trong buổi livestream với anh đạo diễn chương trình A Delicious Guess, có bạn khán giả hỏi rằng Chi có tổ chức concert không, Chi nói rằng Chi cũng mong muốn và hy vọng có thể tổ chức fan meeting chứ chưa có kế hoạch hay thông báo chính thức gì về concert hết. Sợ các bạn fan kì vọng nên phải đính chính liền ạ". Chi Pu chia sẻ: "Chi cũng mong muốn và hy vọng có thể tổ chức fan meeting chứ chưa có kế hoạch hay thông báo chính thức gì về concert hết" Đồng thời, Chi Pu khẳng định, thời gian tới đây, sẽ song song hoạt động ở cả Việt Nam và Trung Quốc và mong mọi người tiếp tục theo dõi, ủng hộ. Dù vẫn đang là những dự án được ấp ủ nhưng người hâm mộ vẫn rất hi vọng Chi Pu sẽ sớm thực hiện được.

Chi Pu khẳng định, thời gian tới đây, sẽ tiếp tục song song hoạt động ở cả Việt Nam và Trung Quốc và mong mọi người tiếp tục theo dõi, ủng hộ Sau thành công tại Đạp gió 2023, Chi Pu từng có chia sẻ trên Weibo cá nhân rằng:"Thời gian sắp tới, Chi sẽ hoạt động song song ở cả 2 thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Nếu có dự án phù hợp, Chi sẽ sắp xếp thời gian để tham gia. Chi vẫn sẽ tập trung vào các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh và chương trình thực tế… Cảm ơn tất cả tình cảm của khán giả dành cho Chi trong suốt thời gian tham gia Đạp Gió 2023, đó là quãng thời gian tuyệt đẹp trong sự nghiệp của Chi. Rất mong mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Chi trong những dự án sắp tới”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thanh-cong-ap-gio-2023-chi-pu-du-inh-se-to-chuc-concert-tai-trung-quoc-617431.html