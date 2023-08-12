Chi Pu tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại của bản thân trên show truyền hình Trung Quốc

Sau thành công ở Đạp gió 2023, Chi Pu nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình thực tế ở quốc tế. Trong một show ẩm thực mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ về tình trạng độc thân hiện tại.

Theo đó, khi ngồi trò chuyện về quan điểm tình yêu, hôn nhân, gia đình với hai bố con ông chủ một quán ăn, Chi Pu được các chị em hỏi thăm về tình trạng hiện tại. Nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ rằng hiện cô không có người yêu.

Người đẹp còn cho biết mẹ cô thỉnh thoảng cũng hỏi thăm về vấn đề này. Cô hài hước tiết lộ khi đến sinh nhật, ngoài việc chúc mừng thì mẹ cũng nhắc khéo: "30 tuổi rồi đó". Nữ ca sĩ liền trấn an mẹ “đừng lo lắng, đừng vội vàng”. Hiện sao nữ vẫn đang tìm kiếm "một nửa" phù hợp với mình.

Chi Pu vẫn đang tìm kiếm "một nửa" phù hợp với mình

Gần đây nhất, vào tháng 4/2023, Chi Pu từng vướng tin đồn hẹn hò cùng TK - một gương mặt nổi tiếng trong làng game và là chủ quán bar ở Nha Trang. TK cũng là thành viên trong hội bạn thân của vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn. Anh chàng thường xuất hiện trong những bữa tiệc riêng tư của gia đình “ngọc nữ”.

Bạn trai tin đồn của Chi Pu là thành viên trong hội bạn thân của vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn

Được biết, Chi Pu và TK được cho là có nhiều khoảnh khắc thân thiết tại đám cưới của Kathy Uyên và đám cưới Linh Rin. Trên trang cá nhân, Chi Pu từng hé lộ món quà được cho là của anh chủ quán bar tặng. Đặc biệt hơn, netizen phát hiện ra cặp đôi có những khoảnh khắc check-in na ná nhau nên cho rằng đã cùng đi du lịch chung.

Chi Pu phủ nhận chuyện hẹn hò đồng thời khẳng định mình và TK chỉ là bạn bè chơi chung nhóm

Tuy nhiên trước thông tin này, người đẹp đã nhanh chóng lên tiếng. Chia sẻ với truyền thông, Chi Pu phủ nhận chuyện hẹn hò đồng thời khẳng định mình và TK chỉ là bạn bè chơi chung nhóm.