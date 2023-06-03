'Lương Sơn Bá' La Chí Tường chính thức lên tiếng về tin đồn muốn theo đuổi Chi Pu

Vào tối ngày 2/6, sau khi tập mới của Đạp Gió 2023 lên sóng, tên của Chi Pu bất ngờ xuất hiện trên top tìm kiếm của làng giải trí cùng với tên của La Chí Tường với nội dung: La Chí Tường từng nói cô gái anh muốn theo đuổi nhất là Chi Pu.

Theo đó, bức ảnh được mạng xã hội xứ Trung lan truyền cho thấy bối cảnh đây là một phỏng vấn cũ của La Chí Tường. Những người này tung tin La Chí Tường khi đó từng chia sẻ ngoài Châu Dương Thanh (bạn gái thời điểm đó của anh), thì Chi Pu là người anh muốn theo đuổi nhất.

Mới đây, phía công ty quản lý của La Chí Tường đã chính thức lên tiếng. Theo đó, đại diện nam diễn viên bác bỏ thông tin trên, cho rằng điều này không chính xác và dòng phụ đề đã được chỉnh sửa nhằm mục đích gây hiểu lầm. Bởi lẽ, đoạn phỏng vấn chỉ nhắc đến tên bạn gái cũ của nam diễn viên. Không những thế, phía La Chí Tường khẳng định tất cả những gì cư dân mạng chia sẻ chỉ là "dưa" (thuật ngữ chỉ tin đồn ở Trung Quốc): "Mặc dù đang là mùa ăn dưa, nhưng nếu ăn quá nhiều dưa, bạn sẽ bị khó tiêu".

Đại diện La Chí Tường bác bỏ thông tin trên, cho rằng điều này không chính xác và dòng phụ đề đã được chỉnh sửa nhằm mục đích gây hiểu lầm

Thời gian qua, nhờ chương trình Đạp gió 2023, Chi Pu đã tạo được tiếng tăm nhất định ở nước bạn. Từ một nghệ sĩ ngoại quốc còn lạ trong mắt người dân xứ tỷ dân, nay Chi Pu đã có hơn 93 nghìn người theo dõi trên trang Weibo. Nữ ca sĩ Việt Nam cũng nhiều lần lọt top chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất mọi lĩnh vực tại Trung Quốc. Đây là bằng chứng cho thấy nhan sắc, vị thế của đại diện Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Thời gian qua, nhờ chương trình Đạp gió 2023, Chi Pu đã tạo được tiếng tăm nhất định ở nước bạn

Từng là nam ca sĩ - diễn viên đình đám, La Chí Tường bị bạn gái tố ngoại tình, lăng nhăng, thác loạn

La Chí Tường được biết đến là ca sĩ - diễn viên đình đám tại Đài Loan. Anh gia nhập làng giải trí từ giữa thập niên 1990, từng khuynh đảo làng nhạc với các bản hit đình đám cũng loạt bộ phim ăn khách. Thế nhưng, giữa năm 2020 anh bị bạn gái tố ngoại tình, lăng nhăng, thác loạn. Cuối năm 2022, La Chí Tường nỗ lực trở lại màn ảnh với loạt dự án nhưng không nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ khiến tên tuổi của anh cũng ngày càng đi xuống.