'Lương Sơn Bá' La Chí Tường chính thức lên tiếng về tin đồn muốn theo đuổi Chi Pu

Hậu trường 03/06/2023 20:14

Giữa làn sóng bàn tán sôi nổi về tin đồn La Chí Tường muốn theo đuổi Chi Pu, phía nam diễn viên đã chính thức lên tiếng,

Vào tối ngày 2/6, sau khi tập mới của Đạp Gió 2023 lên sóng, tên của Chi Pu bất ngờ xuất hiện trên top tìm kiếm của làng giải trí cùng với tên của La Chí Tường với nội dung: La Chí Tường từng nói cô gái anh muốn theo đuổi nhất là Chi Pu.

'Lương Sơn Bá' La Chí Tường chính thức lên tiếng về tin đồn muốn theo đuổi Chi Pu - Ảnh 1
Chi Pu lọt top tìm kiếm vì La Chí Tường từng nói cô là cô gái mà anh muốn theo đuổi nhất

 

Theo đó, bức ảnh được mạng xã hội xứ Trung lan truyền cho thấy bối cảnh đây là một phỏng vấn cũ của La Chí Tường. Những người này tung tin La Chí Tường khi đó từng chia sẻ ngoài Châu Dương Thanh (bạn gái thời điểm đó của anh), thì Chi Pu là người anh muốn theo đuổi nhất.

'Lương Sơn Bá' La Chí Tường chính thức lên tiếng về tin đồn muốn theo đuổi Chi Pu - Ảnh 2
Đoạn video cũ cho thấy La Chí Tường từng chia sẻ ngoài Châu Dương Thanh (bạn gái thời điểm đó của anh) thì Chi Pu là người anh muốn theo đuổi nhất

 

Mới đây, phía công ty quản lý của La Chí Tường đã chính thức lên tiếng. Theo đó, đại diện nam diễn viên bác bỏ thông tin trên, cho rằng điều này không chính xác và dòng phụ đề đã được chỉnh sửa nhằm mục đích gây hiểu lầm. Bởi lẽ, đoạn phỏng vấn chỉ nhắc đến tên bạn gái cũ của nam diễn viên. Không những thế, phía La Chí Tường khẳng định tất cả những gì cư dân mạng chia sẻ chỉ là "dưa" (thuật ngữ chỉ tin đồn ở Trung Quốc): "Mặc dù đang là mùa ăn dưa, nhưng nếu ăn quá nhiều dưa, bạn sẽ bị khó tiêu".

'Lương Sơn Bá' La Chí Tường chính thức lên tiếng về tin đồn muốn theo đuổi Chi Pu - Ảnh 3
Đại diện La Chí Tường bác bỏ thông tin trên, cho rằng điều này không chính xác và dòng phụ đề đã được chỉnh sửa nhằm mục đích gây hiểu lầm

 

Thời gian qua, nhờ chương trình Đạp gió 2023, Chi Pu đã tạo được tiếng tăm nhất định ở nước bạn. Từ một nghệ sĩ ngoại quốc còn lạ trong mắt người dân xứ tỷ dân, nay Chi Pu đã có hơn 93 nghìn người theo dõi trên trang Weibo. Nữ ca sĩ Việt Nam cũng nhiều lần lọt top chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất mọi lĩnh vực tại Trung Quốc. Đây là bằng chứng cho thấy nhan sắc, vị thế của đại diện Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

'Lương Sơn Bá' La Chí Tường chính thức lên tiếng về tin đồn muốn theo đuổi Chi Pu - Ảnh 4
Thời gian qua, nhờ chương trình Đạp gió 2023, Chi Pu đã tạo được tiếng tăm nhất định ở nước bạn

 

'Lương Sơn Bá' La Chí Tường chính thức lên tiếng về tin đồn muốn theo đuổi Chi Pu - Ảnh 5
Từng là nam ca sĩ - diễn viên đình đám, La Chí Tường bị bạn gái tố ngoại tình, lăng nhăng, thác loạn

 

La Chí Tường được biết đến là ca sĩ - diễn viên đình đám tại Đài Loan. Anh gia nhập làng giải trí từ giữa thập niên 1990, từng khuynh đảo làng nhạc với các bản hit đình đám cũng loạt bộ phim ăn khách. Thế nhưng, giữa năm 2020 anh bị bạn gái tố ngoại tình, lăng nhăng, thác loạn. Cuối năm 2022, La Chí Tường nỗ lực trở lại màn ảnh với loạt dự án nhưng không nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ khiến tên tuổi của anh cũng ngày càng đi xuống.

 

Sự thật về khoảnh khắc Chi Pu nhào lộn trên không trung trong Đạp Gió được MXH xứ Trung lan truyền rộng rãi?

Sự thật về khoảnh khắc Chi Pu nhào lộn trên không trung trong Đạp Gió được MXH xứ Trung lan truyền rộng rãi?

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc Chi Pu đang tập luyện nhào lộn trên không trung và được cho là hậu trường của chương trình Đạp Gió 2023 gây xôn xao cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Chi Pu La Chí Tường Đạp Gió 2023

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