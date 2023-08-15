Chi Pu vụt sáng thành 'con cưng quốc tế', được dàn vệ sĩ bảo đảm an toàn tuyệt đối khi ghi hình tại Trung Quốc

Đặc biệt, mỹ nhân gốc hà thành bất ngờ trở thành "con cưng" của người hâm mộ tại đất nước tỷ dân. Dù khả năng ca hát vẫn chưa thực sự xuất sắc, nhưng fan của cô tại Trung Quốc yêu mến bởi vẻ ngoài, vũ đạo và khả năng Rap, nhảy thuần thục của nữ ca sĩ.

Từ sau khi đạt được thành công tại "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng", tên tuổi của Chi Pu ngày càng thăng hạng, cô nhận được nhiều lời tán thưởng của đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam và Trung Quốc. Không ít bình luận trên trang Instagram cho biết, họ có cái nhìn khác về Chi Pu sau khi cô tham gia chương trình, mong cô tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc.

Mới đây, MXH đã không ngừng xôn xao trước những hình ảnh ghi lại cảnh Chi Pu xuất hiện trên đường phố Trung Quốc để tham gia ghi hình cho chương trình tại quốc gia này. Đáng chú ý, nữ ca sĩ được dàn vệ sĩ đi theo bảo vệ khá kỹ lưỡng. Có thể thấy, lượng vệ sĩ "tháp tùng" cho cô nàng đã được bố trí nhiều hơn rất nhiều so với những lần trước đó.

Nữ ca sĩ có vệ sĩ tháp tùng

Dễ dàng nhận thấy, từ sau khi Đạp gió 2023 kết thúc, tên tuổi của Chi Pu ngày càng được săn đón nồng nhiệt tại Trung Quốc, đồng thời nữ ca sĩ cũng hoạt động nhiều hơn tại đây để tăng độ nhận diện của bản thân. Có lẽ vì vậy mà sự an toàn cho cô nàng cũng được quan tâm, chú trọng hơn trước rất nhiều.

Nhan sắc xinh đẹp của Chi Pu qua ống kính camera thường

Những thành công của Chi Pu tại Trung Quốc đang một lần nữa mở ra cơ hội bước chân vào làng nhạc cho mỹ nhân này.

Chi Pu sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết tới rộng rãi sau khi lọt vào Top 20 Miss Teen Việt Nam 2009. Đến năm 2015, Chi Pu là hotgirl Việt Nam có lượng người theo dõi và quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội.

Chi Pu tham gia đóng phim điện ảnh, gameshow thực tế, tuy vậy cô không để lại quá nhiều ấn tượng ngoại trừ nhan sắc nổi trội. Năm 2017, Chi Pu thực sự khiến dư luận "choáng váng" khi tuyên bố "Từ nay, tôi là ca sĩ", cho ra mắt một loại sản phẩm âm nhạc. Mặc dù đầu tư kỹ lưỡng, ngay lập tức người đẹp bị giới chuyên môn và công chúng chỉ trích bởi giọng hát chênh phô, yếu ớt và luôn hụt hơi khi lên những nốt cao. Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay, nữ ca sĩ đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí và sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu.