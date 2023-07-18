Rò rỉ kết quả Chi Pu 'nắm chắc' suất trong nhóm nhạc ở chung kết Đạp gió 2023?

Việc Chi Pu đi tới vòng chung kết Đạp gió 2023 là điều bất ngờ với không ít khán giả. Nữ ca sĩ đối mặt với những bình luận trái chiều kể từ khi Chi Pu được công bố là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia Đạp gió 2023.

Đạp gió 2023 đã đi đến hồi kết khi có buổi ghi hình Chung kết chính thức khép lại hành trình dài sau 3 tháng lên sóng. Chi Pu là một trong những nghệ sĩ ngoại quốc hiếm hoi tham gia chương trình và nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ xứ Trung. Chi Pu là một trong những nghệ sĩ ngoại quốc hiếm hoi tham gia chương trình và nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ xứ Trung Qua mỗi vòng thi, Chi Pu cũng chinh phục khán giả và các chị em trong chương trình bởi sự quyết tâm, nghị lực và không ngại thách thức làm mới mình. Đến nay, cái tên Chi Pu cũng xuất hiện thường xuyên trên các trang báo và mạng xã hội Trung Quốc. Con số hơn 300 nghìn người đăng ký theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) chỉ sau chưa đầy 3 tháng gia nhập đã chứng minh sức hút của giọng ca Việt.

Việc Chi Pu đi tới vòng chung kết Đạp gió 2023 là điều bất ngờ với không ít khán giả Hiện tại, Chi Pu có gần 21 triệu người theo dõi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, một số tài khoản có lượng theo dõi lớn như Fanpage có hơn 9 triệu, Instagram gần 5,8 triệu, TikTok có 3,3 triệu, kênh YouTube có 1,4 triệu lượt theo dõi. Theo bảng xếp hạng của trang Kompa.ai, với hiệu ứng ấn tượng khi xuất hiện tại chương trình Đạp gió 2023, Chi Pu đang đứng vị trí số một trong danh sách các nghệ sĩ có lượng tương tác lớn nhất tháng 6/2023 tại Trung Quốc.

Qua mỗi vòng thi, Chi Pu cũng chinh phục khán giả và các chị em trong chương trình bởi sự quyết tâm, nghị lực và không ngại thách thức làm mới mình Ngày 17/7 vừa qua, đã diễn ra buổi ghi hình chung kết Đạp gió 2023 tuy nhiên đến ngày 21/7, kết quả mới được công bố trong tập phát sóng trực tiếp. Nhưng trên mạng xã hội, tin tức về kết quả đang được rò rỉ và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Theo đó, ngôi vị Quán quân Đạp gió 2023 thuộc về Ella - cựu thành viên nhóm S.H.E. Đáng chú ý, dù chưa rõ thứ hạng của Chi Pu nhưng cô bất ngờ có tên trong danh sách 11 nghệ sĩ sẽ ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ mới cùng với những cái tên nổi trội khác của chương trình năm nay như Amber, Tạ Na, Chu Châu, MARiA, Lưu Tích Quân, A-Lin, Lư Tĩnh San, Giả Tịnh Văn, Cung Lâm Na. Dù chưa rõ thứ hạng của Chi Pu nhưng cô bất ngờ có tên trong danh sách 11 nghệ sĩ sẽ ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ mới Hiện, thông tin này chưa rõ thực hư ra sao nhưng khiến người hâm mộ trong lẫn ngoài nước vẫn rất tự hào về Chi Pu. Việc Chi Pu đi tới vòng chung kết Đạp gió 2023 là điều bất ngờ với không ít khán giả. Nữ ca sĩ đối mặt với những bình luận trái chiều kể từ khi Chi Pu được công bố là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia Đạp gió 2023. Tuy nhiên, nỗ lực mang tới những phần thi đặc sắc, tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam đã giúp Chi Pu gần "ghi điểm". Giọng ca thế hệ 9X luôn có tên trong bảng xếp hạng Top 10 của chương trình từ đầu mùa. Hiện, nữ ca sĩ Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một trong 7 cái tên xuất sắc của Đạp gió 2023 và chính thức ra mắt thị trường âm nhạc Trung Quốc sau chương trình.

Chi Pu gây bão tại Đạp gió 2023, Thu Minh vẫn giữ quan điểm: 'Tôi không thể gọi em ấy là ca sĩ' Tính đến thời điểm hiện tại, Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và có độ phủ sóng lớn tại Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-ri-ket-qua-chi-pu-nam-chac-suat-trong-nhom-nhac-o-chung-ket-ap-gio-2023-602855.html