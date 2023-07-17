Chi Pu gây bão tại Đạp gió 2023, Thu Minh vẫn giữ quan điểm: 'Tôi không thể gọi em ấy là ca sĩ'

Không chỉ vậy, mới đây, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh người hâm mộ tại Trung Quốc đã cùng nhau thực hiện dự án ‘khủng’ nhằm ủng hộ Chi Pu. Theo đó, fan đã đầu tư phủ video lẫn hình ảnh từng buổi công diễn của nữ ca sĩ tại một ga tàu điện ngầm ở Hồ Nam. Hình ảnh của Chi Pu được chiếu lên toàn bộ màn hình có tại trạm tàu điện.

Trước thềm chung kết Đạp gió 2023, lượng fan của Chi Pu tại xứ Trung ngày càng một đông hơn và cô hiện tại đã gặt hái không ít thành công tại làng giải trí nước này. Trang Weibo của nữ ca sĩ cũng đã vượt mốc 300 nghìn người theo dõi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và có độ phủ sóng lớn tại Trung Quốc. Theo bảng xếp hạng của trang Kompa.ai của Trung Quốc, Chi Pu đã xuất sắc đứng vị trí top 1 trong danh sách các nghệ sĩ có lượng tương tác lớn nhất tháng 6/2023. Chi Pu được nhận xét là có thế mạnh là kỹ năng trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo điêu luyện, đầu tư kỹ lưỡng về trang phục cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Chưa hết, các fan xứ Trung của nữ ca sĩ cũng đã lên kế hoạch trình chiếu video của nữ ca sĩ trên màn ảnh lớn tại quảng trường Hoa Xa Vân Tỷ và màn hình Mango Windows của tòa nhà Khải Duyệt Hoa Viên vào ngày ghi hình vòng chung kết. Không dừng lại ở đó, người hâm mộ còn chuẩn bị xe bus tiếp ứng, cờ và khung treo quảng cáo và quà tặng dành riêng cho fan Chi Pu.

Theo bảng xếp hạng của trang Kompa.ai của Trung Quốc, Chi Pu đã xuất sắc đứng vị trí top 1 trong danh sách các nghệ sĩ có lượng tương tác lớn nhất tháng 6/2023

Nhớ lại thời điểm năm 2017, khi Chi Pu debut với vai trò là ca sĩ tại Việt Nam, cô đã nhận về không ít phản ứng tiêu cực, chỉ trích từ khán giả lẫn đồng nghiệp. Trong đó, không ít lần cô gây tranh cãi vì lộ chất giọng yếu, thường xuyên hát chênh phô,…

Đáng chú ý, Thu Minh từng thẳng thắn nói về Chi Pu. Thu Minh đánh giá, đàn em có thể trở thành thần tượng giải trí của giới trẻ. Còn xét về giọng hát, hot girl sinh năm 1993 chưa thể được gọi là ca sĩ.

Thu Minh từng thẳng thắn nói về Chi Pu. Thu Minh đánh giá, đàn em có thể trở thành thần tượng giải trí của giới trẻ. Còn xét về giọng hát, hot girl sinh năm 1993 chưa thể được gọi là ca sĩ

"Tôi là ca sĩ trưởng thành từ thập niên 1990-2000, chịu nhiều ảnh hưởng từ những tượng đài của nền âm nhạc Việt Nam, những con người giàu cảm xúc, tài năng và sự sáng tạo nên giữ vững quan điểm: “Muốn được gọi là ca sĩ thì giọng hát phải là yếu tố ưu tiên hàng đầu”.

Thẳng thắn mà nói khi xem clip Chi Pu, tôi rất thích cô gái này, đặc biệt là nụ cười sáng sân khấu. Nhưng với giọng hát này, tôi xin lỗi chưa thể gọi em là ca sĩ theo quan điểm của thế hệ tôi" - Thu Minh chia sẻ.

Chi Pu đi hát 6 năm, Thu Minh vẫn giữ quan điểm: “Tôi không thể gọi em là ca sĩ”

Sau những thành công tại xứ Trung vừa qua, mới đây, khi một khán giả hỏi Thu Minh rằng: "Chị Thu Minh ngày xưa có nói về Chi Pu lúc Chi Pu đi hát chị gay gắt lắm. Giờ chị Thu Minh nghĩ sao về Chi Pu?". Ngay sau đó, Thu Minh cũng không ngần ngại đáp trả rằng: "Cũng không có gì khác cả".

Chia sẻ của Thu Minh ngay lập tức gây chú ý. Có thể thấy, đối với Thu Minh, cô không hề cảm nhận được sự thay đổi về giọng hát của Chi Pu sau 6 năm hoạt động ca hát. Song nhiều fan không thể phủ nhận tinh thần yêu nghề, làm việc chăm chỉ của giọng ca 9x. Ngoài ra, trong các sản phẩm âm nhạc, cô đầu tư nhiều công sức, chỉn chu từ hình ảnh, vũ đạo, bối cảnh…