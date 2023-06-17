"Về những thông tin liên quan đến lễ cưới, Cường Seven và Ngọc Anh sẽ thông tin đến người hâm mộ trong thời gian tới" - quản lý của nam ca sĩ cho biết.

Tối 16/6, trao đổi với Tri thức trực tuyến, quản lý của Cường Seven xác nhận thông tin nam ca sĩ và bạn gái Vũ Ngọc Anh tổ chức lễ cưới vào tháng 7. Hiện cả hai gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho hôn lễ.

"Khi lên kế hoạch cho ngày trọng đại, tôi không tránh khỏi stress. Nhưng nghĩ tới một buổi tiệc đầy ý nghĩa đánh dấu trang mới của cuộc đời, tôi cần phải hạnh phúc nhất có thể, cảm giác căng thẳng vì vậy mà tiêu tan" - Vũ Ngọc Anh nói thêm.

Đám cưới của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sẽ được tổ chức vào ngày 28/7 tại Hà Nội. Ý tưởng tiệc cưới theo phong cách disco với khoảng 1.000 khách mời là người thân, họ hàng đôi bên. Một số đồng nghiệp thân thiết của cặp đôi cũng sẽ có mặt trong đám cưới.

Bộ ảnh cưới độc đáo của cặp đôi.

Chia sẻ với VTC news, Vũ Ngọc Anh chia sẻ: “Có lẽ quen anh Cường Seven nên chúng tôi cũng khá có duyên với số 7. Làm đám cưới vào tháng 7 khi bước qua năm thứ 7 yêu nhau”.

Tâm sự về hành trình đồng hành cùng nhau, Cường Seven cho biết: “Tuy bên ngoài cả hai đều là những con người có cá tính riêng và khá quậy nhưng khi về với nhau lại rất yên bình, cho phép nhau được tận hưởng, được 'trẻ con' một chút. Việc kết hôn này cũng vậy, cả hai làm vì cảm thấy đã đến lúc và cảm thấy rất thoải mái với quyết định này, hoàn toàn không đến từ sự hối thúc từ gia đình hay “bác sĩ bảo cưới”.

Đăc biệt, Cường Seven thích sự chín chắn và trưởng thành ở người yêu: "Cô ấy rất thẳng thắn trong mọi chuyện. Cô ấy cũng nghiêm túc và suy nghĩ trưởng thành. Tôi có thể chia sẻ quan điểm và sở thích của bản thân với cô ấy".

Chia sẻ về Cường Seven, Vũ Ngọc Anh từng cho biết: "Ban đầu gặp tôi không thích anh Cường và cũng không muốn nói chuyện. Anh ấy như một ông già khó tính còn tôi thì rất loi choi. Tôi sống theo ý thích của bản thân, không cần quan tâm người khác nhìn mình và nghĩ như thế nào. Trong khi đó, Cường Seven lại rất cẩn thận, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ và chắc chắn. Tuy nhiên, dần dần chúng tôi bị thu hút bởi đối phương, cả hai như bù trừ cho nhau".

Vũ Ngọc Anh - Cường Seven đã có 7 năm bên nhau trước khi kết hôn

Vừa qua cặp đôi đã có buổi chụp ảnh cưới đầu tiên để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Khác với những cặp đôi lựa chọn phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng, Vũ Ngọc Anh và bạn đời lại quyết định thực hiện bộ ảnh phá cách với phong cách gợi cảm.

Chia sẻ thêm về cảm xúc của bố mẹ, giọng ca “Beautiful Girl” cho biết, hai bên gia đình đã bàn bạc với cặp đôi về việc kết hôn vào hai năm trước. Do đó, khi thông báo tin này thì bố mẹ của cả hai không tỏ ra bất ngờ, nhưng vẫn rất “hăng hái” chuẩn bị và thông báo cho họ hàng nội ngoại.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh vướng nghi vấn hẹn hò từ cuối năm 2018 sau khi cả hai đóng phim Lôi báo

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh vướng nghi vấn hẹn hò từ cuối năm 2018 sau khi cả hai đóng phim Lôi báo. Đến tháng 8/2019, hai người xác nhận chuyện hẹn hò. Ở MV trước đó là Make U Mine, Cường Seven cũng đóng cặp với bạn gái. Hai người được nhận xét đẹp đôi. Họ trải qua nhiều năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà.

Cường Seven sinh năm 1989. Anh bắt đầu với lĩnh vực âm nhạc, sau đó dần lấn sang điện ảnh và ghi được nhiều dấu ấn ở vai trò diễn viên. Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990 từng tham gia 2 cuộc thi Hoa Hậu được tổ chức tại Việt Nam và lọt vào top 5.