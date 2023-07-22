Thắng lớn tại Đạp gió 2023, Chi Pu đã có chia sẻ đầu tiên đầy xúc động

Ngoài việc cán đích ở hạng 6, Chi Pu còn giành thêm 2 giải phụ là "Nghệ sĩ đột phá" của chương trình và "Sân khấu trình diễn xuất sắc nhất" với tiết mục Shut up and dance kết hợp cùng Ella và Mạnh Giai.

Tối ngày 21/7, Chi Pu xuất sắc giành suất ra mắt debut tại chương trình Đạp gió 2023. Cô xếp hạng 6, vượt mặt hàng loạt nữ nghệ sĩ Hoa ngữ đình đám như Cung Lâm Na, Alin,... Tại vòng chung kết, Chi Pu lần lượt tham gia vào hai tiết mục chung (hát ca khúc chủ đề của 4 mùa Đạp gió, ca khúc Nhìn đến nơi xa nhất dành riêng cho top 21) và hát đối kháng với Lưu Nhã Sắt tiết mục Who's that girl. Tối ngày 21/7, Chi Pu xuất sắc giành suất ra mắt debut tại chương trình Đạp gió 2023 Ngoài việc cán đích ở hạng 6, Chi Pu còn giành thêm 2 giải phụ là "Nghệ sĩ đột phá" của chương trình và "Sân khấu trình diễn xuất sắc nhất" với tiết mục Shut up and dance kết hợp cùng Ella và Mạnh Giai. Sau đêm Chung kết được phát sóng, Chi Pu mới đây đã có bài đăng dài trên trang cá nhân, lần đầu tiên chia sẻ cảm xúc khi thành công ở Đạp gió 2023.

"Chi đã rất xúc động và vinh dự khi được giới thiệu bản thân một lần nữa vào thời khắc ý nghĩa này. Xin chào, tôi là Chi Pu. Tôi đến từ Việt Nam! Ngoài việc cán đích ở hạng 6, Chi Pu còn giành thêm 2 giải phụ là "Nghệ sĩ đột phá" của chương trình và "Sân khấu trình diễn xuất sắc nhất" với tiết mục Shut up and dance kết hợp cùng Ella và Mạnh Giai Chi vẫn nhớ ngày đầu đến với Đạp gió, mọi thứ với Chi thật sự mới mẻ. Hào hứng có, mà lo lắng, áp lực cũng có. Nhưng nhờ sự chia sẻ, động viên, chăm sóc của các tỷ, cùng rất nhiều yêu thương từ mọi người, Chi đã có những ngày tháng tuyệt vời nhất ở Đạp gió 2023. Đối với Chi, đây không phải là một cuộc thi, mà đây chính ngôi nhà thứ 2 đầy ắp tình yêu, tiếng cười, san sẻ mọi vui buồn, là nơi chúng ta thể hiện tinh thần làm việc chăm chỉ, lòng dũng cảm, sự kiên trì, dìu nhau vượt qua từng thử thách. Cảm ơn tất cả chúng ta, đã cùng nhau tạo nên một hành trình khó quên!" - Chi Pu viết trên trang cá nhân.

Giọng ca Đóa hoa hồng không quên gửi lời cảm ơn đến ekip chương trình đã tạo nên sân chơi tuyệt vời, ekip riêng đã luôn sát cánh trong thời gian qua, gia đình và bạn bè đã ủng hộ cô từ phương xa và cả những người hâm mộ dành nhiều tình cảm cho mình. Nữ ca sĩ gọi đây là món quà ý nghĩa nhất cho cột mốc 30 tuổi.

Sau đêm Chung kết được phát sóng, Chi Pu mới đây đã có bài đăng dài trên trang cá nhân, lần đầu tiên chia sẻ cảm xúc khi thành công ở Đạp gió 2023 Tại vòng chung kết, Chi Pu lần lượt tham gia vào hai tiết mục chung (hát ca khúc chủ đề của 4 mùa Đạp gió, ca khúc Nhìn đến nơi xa nhất dành riêng cho top 21) và hát đối kháng với Lưu Nhã Sắt tiết mục Who's that girl. Chi Pu và Lưu Nhã Sắt xuất hiện trên sân khấu chung kết với áo khoác măng tô nâu, đen. Sau đó thực hiện vũ đạo gợi cảm kèm màn cởi áo khiến khán giả cổ vũ nhiệt tình. Tại vòng kêu gọi bình chọn, Chi Pu bất ngờ nói tiếng Việt, thể hiện tình cảm đồng đội Lưu Nhã Sắt: "Mặc dù chúng ta không nói chung một ngôn ngữ nhưng nhìn vào ánh mắt, chúng ta có thể hiểu được nhau".

Chi Pu xúc động sau màn trình diễn cuối cùng tại Đạp gió 2023 Chi Pu và Lưu Nhã Sắt xuất hiện trên sân khấu chung kết với áo khoác măng tô nâu, đen. Sau đó thực hiện vũ đạo gợi cảm kèm màn cởi áo khiến khán giả cổ vũ nhiệt tình. Tại vòng kêu gọi bình chọn, Chi Pu bất ngờ nói tiếng Việt, thể hiện tình cảm đồng đội Lưu Nhã Sắt: "Mặc dù chúng ta không nói chung một ngôn ngữ nhưng nhìn vào ánh mắt, chúng ta có thể hiểu được nhau". Đúng như những tin tức được lan truyền, Ella Trần Gia Hoa là người đứng đầu top 11. Các vị trí theo sau lần lượt là Amber, Maria, Tạ Na, Chu Châu, Chi Pu, Lưu Tích Quân, Hoàng Lệ Linh (Alin), Lư Tĩnh San, Cung Lâm Na, Giả Tịnh Văn.

Rò rỉ kết quả Chi Pu 'nắm chắc' suất trong nhóm nhạc ở chung kết Đạp gió 2023? Việc Chi Pu đi tới vòng chung kết Đạp gió 2023 là điều bất ngờ với không ít khán giả. Nữ ca sĩ đối mặt với những bình luận trái chiều kể từ khi Chi Pu được công bố là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia Đạp gió 2023.

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