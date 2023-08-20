Chi Pu bất ngờ nhắc đến chuyện cầu hôn, phải chăng cô đang tìm 'bến đỗ hạnh phúc'?

Những chia sẻ mới đây của Chi Pu khiến người hâm mộ đặt nhiều nghi vấn.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là show âm nhạc ăn khách tại Trung Quốc, quy tụ loạt sao nữ nổi tiếng đến từ nhiều nền giải trí khác nhau. Họ cùng cạnh tranh để giành suất ra mắt trong một nhóm nhạc dự án. Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là show âm nhạc ăn khách tại Trung Quốc, quy tụ loạt sao nữ nổi tiếng đến từ nhiều nền giải trí khác nhau. Khép lại các vòng cạnh tranh, Chi Pu giành vị trí thứ 6 trong số 11 "chị đẹp" nhận được số điểm bình chọn cao nhất từ khán giả. Chủ nhân hit Anh ơi ở lại cũng nhận được giải Nghệ sĩ đột phá nhờ những nỗ lực vượt qua thử thách trong chương trình và giải Sân khấu Đạp gió của năm.

Khép lại các vòng cạnh tranh, Chi Pu giành vị trí thứ 6 trong số 11 "chị đẹp" nhận được số điểm bình chọn cao nhất từ khán giả. Chủ nhân hit Anh ơi ở lại cũng nhận được giải Nghệ sĩ đột phá nhờ những nỗ lực vượt qua thử thách trong chương trình và giải Sân khấu Đạp gió của năm. Từ nghệ sĩ ngoại quốc không được khán giả xứ Trung biết đến, Chi Pu từng bước nhận được sự yêu thích với nhan sắc xinh đẹp, những màn biến hóa đa dạng trên sân khấu, sự nỗ lực mang đến những màn trình diễn bùng nổ. Tận dụng điều đó, nữ ca sĩ gốc Hà thành cũng tích cực hoạt động, tham gia show tại Trung Quốc để tăng độ nhận diện cá nhân. Nữ ca sĩ gốc Hà thành cũng tích cực hoạt động, tham gia show tại Trung Quốc để tăng độ nhận diện cá nhân. Trong một chương trình tại Trung Quốc, Chi Pu khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nhắc đến chuyện cầu hôn. Cụ thể, các khách mời đã hỏi Chi Pu về một buổi cầu hôn trong mơ như thế nào, thì nữ ca sĩ đã nói rằng: "Em hy vọng đó sẽ là một ngày đặc biệt, ở một địa điểm đặc biệt và anh ấy sẽ quỳ một chân khi cầu hôn em. Chỉ cần một lần cầu hôn duy nhất, với đúng người".

Trong một chương trình tại Trung Quốc, Chi Pu khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nhắc đến chuyện cầu hôn. Tuy nhiên thì theo nhiều suy đoán, đây chỉ là mong muốn của nữ ca sĩ trong tương lai, bởi thời điểm hiện tại nữ ca sĩ vẫn đang còn độc thân. Ngoài ra, cô nàng vẫn đang tìm kiếm "nửa kia" phù hợp với bản thân. Phần chia sẻ của Chi Pu đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và đặt nghi vấn từ người hâm mộ trong và ngoài nước, do từ trước đến nay nữ ca sĩ là cái tên vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm cá nhân. Chi Pu sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết tới rộng rãi sau khi lọt vào Top 20 Miss Teen Việt Nam 2009. Đến năm 2015, Chi Pu là hotgirl Việt Nam có lượng người theo dõi và quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội. Chi Pu là hotgirl Việt Nam có lượng người theo dõi và quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội. Thừa thắng xông lên, Chi Pu tham gia đóng phim điện ảnh, gameshow thực tế, tuy vậy cô không để lại quá nhiều ấn tượng ngoại trừ nhan sắc nổi trội. Năm 2017, Chi Pu thực sự khiến dư luận "choáng váng" khi tuyên bố "Từ nay, tôi là ca sĩ", cho ra mắt một loại sản phẩm âm nhạc. Năm 2017, Chi Pu thực sự khiến dư luận "choáng váng" khi tuyên bố "Từ nay, tôi là ca sĩ", cho ra mắt một loại sản phẩm âm nhạc.

Chi Pu vụt sáng thành 'con cưng quốc tế', được dàn vệ sĩ bảo đảm an toàn tuyệt đối khi ghi hình tại Trung Quốc Mới đây, mạng xã hội đã không ngừng xôn xao trước những hình ảnh ghi lại cảnh Chi Pu xuất hiện trên đường phố Trung Quốc với dàn vệ sĩ hùng hậu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-bat-ngo-nhac-en-chuyen-cau-hon-phai-chang-co-ang-tim-ben-o-hanh-phuc-610904.html