Sau thành công 'Đạp gió', Chi Pu tiếp tục là khách mời tham gia gameshow nổi tiếng tại Trung Quốc?

Hậu trường 09/09/2023 14:22

Thông tin Chi Pu sẽ tham gia làm khách mời tại gameshow nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc khiến người hâm mộ thích thú gửi lời chúc mừng.

Vừa lấn sân sang thị trường giải trí xứ Trung, Chi Pu đã gặt hái không ít thành tích. Sau thành công tại Đạp gió 2023, Chi Pu tiếp tục góp mặt trong show ẩm thực "A Delicious Guess". Sự thông minh và tài quan sát tinh tế khiến nữ ca sĩ có thêm được lượng fan đông đảo ở trong và ngoài nước. 

Sau thành công 'Đạp gió', Chi Pu tiếp tục là khách mời tham gia gameshow nổi tiếng tại Trung Quốc? - Ảnh 1
Vừa lấn sân sang thị trường giải trí xứ Trung, Chi Pu đã gặt hái không ít thành tích. Sau thành công tại Đạp gió 2023, Chi Pu tiếp tục góp mặt trong show ẩm thực "A Delicious Guess"

Mới đây, thông tin Chi Pu sẽ góp mặt với vai trò khách mời tại Hello Saturday - gameshow nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm. Được biết, Hello Saturday có tiền thân là Happy Camp - một trong những chương trình tạp kỹ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc, phát sóng lần đầu vào tháng 7/1997.

Sau thành công 'Đạp gió', Chi Pu tiếp tục là khách mời tham gia gameshow nổi tiếng tại Trung Quốc? - Ảnh 2
Thông tin Chi Pu sẽ góp mặt với vai trò khách mời tại Hello Saturday - gameshow nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm

Theo thông tin trên mạng xã hội, số phát sóng có Chi Pu tham gia sẽ được quay vào ngày 15/9 sắp tới đây. Những khách mời nổi tiếng xứ Trung đã tham gia tại trong Đạp gió 2023 cùng Chi Pu cũng sẽ góp mặt trong chương trình này. Dù chưa rõ thông tin chính xác ra sao nhưng ngay dưới các bài viết thông báo, người hâm mộ không ngừng gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ vì có "quả ngọt" sau nhiều nỗ lực.

Sau thành công 'Đạp gió', Chi Pu tiếp tục là khách mời tham gia gameshow nổi tiếng tại Trung Quốc? - Ảnh 3
Dù chưa rõ thông tin chính xác ra sao nhưng ngay dưới các bài viết thông báo, người hâm mộ không ngừng gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ vì có "quả ngọt" sau nhiều nỗ lực

Có lẽ năm 2023 là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Chi Pu khi cô trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia và giành lấy tấm vé debut trong "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" tổ chức tại Trung Quốc.

Sau thành công 'Đạp gió', Chi Pu tiếp tục là khách mời tham gia gameshow nổi tiếng tại Trung Quốc? - Ảnh 4
Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia và giành lấy tấm vé debut trong "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" tổ chức tại Trung Quốc

Bên cạnh lịch trình ghi hình cho các show ở Trung Quốc, Chi Pu vẫn sắp xếp thời gian để tham gia nhiều hoạt động, sự kiện trong nước. Chi Pu cũng vừa xác nhận trở thành Sứ giả hành động cùng đồng hành với UNICEF Việt Nam. Thông qua bức thư gửi đến Chi Pu, tổ chức này bày tỏ mong muốn nữ nghệ sỹ sẽ cùng lan tỏa chiến dịch vì quyền lợi của trẻ em Việt Nam. 

 

Chi Pu bất ngờ nhắc đến chuyện cầu hôn, phải chăng cô đang tìm 'bến đỗ hạnh phúc'?

Chi Pu bất ngờ nhắc đến chuyện cầu hôn, phải chăng cô đang tìm 'bến đỗ hạnh phúc'?

Những chia sẻ mới đây của Chi Pu khiến người hâm mộ đặt nhiều nghi vấn.

Xem thêm
Từ khóa:   Chi Pu Chi Pu đạp gió bạn trai Chi Pu

TIN MỚI NHẤT

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 25 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 40 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 55 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm