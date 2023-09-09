Sau thành công 'Đạp gió', Chi Pu tiếp tục là khách mời tham gia gameshow nổi tiếng tại Trung Quốc?

Thông tin Chi Pu sẽ tham gia làm khách mời tại gameshow nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc khiến người hâm mộ thích thú gửi lời chúc mừng.

Vừa lấn sân sang thị trường giải trí xứ Trung, Chi Pu đã gặt hái không ít thành tích. Sau thành công tại Đạp gió 2023, Chi Pu tiếp tục góp mặt trong show ẩm thực "A Delicious Guess". Sự thông minh và tài quan sát tinh tế khiến nữ ca sĩ có thêm được lượng fan đông đảo ở trong và ngoài nước. Vừa lấn sân sang thị trường giải trí xứ Trung, Chi Pu đã gặt hái không ít thành tích. Sau thành công tại Đạp gió 2023, Chi Pu tiếp tục góp mặt trong show ẩm thực "A Delicious Guess" Mới đây, thông tin Chi Pu sẽ góp mặt với vai trò khách mời tại Hello Saturday - gameshow nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm. Được biết, Hello Saturday có tiền thân là Happy Camp - một trong những chương trình tạp kỹ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc, phát sóng lần đầu vào tháng 7/1997.

Thông tin Chi Pu sẽ góp mặt với vai trò khách mời tại Hello Saturday - gameshow nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm Theo thông tin trên mạng xã hội, số phát sóng có Chi Pu tham gia sẽ được quay vào ngày 15/9 sắp tới đây. Những khách mời nổi tiếng xứ Trung đã tham gia tại trong Đạp gió 2023 cùng Chi Pu cũng sẽ góp mặt trong chương trình này. Dù chưa rõ thông tin chính xác ra sao nhưng ngay dưới các bài viết thông báo, người hâm mộ không ngừng gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ vì có "quả ngọt" sau nhiều nỗ lực. Dù chưa rõ thông tin chính xác ra sao nhưng ngay dưới các bài viết thông báo, người hâm mộ không ngừng gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ vì có "quả ngọt" sau nhiều nỗ lực Có lẽ năm 2023 là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Chi Pu khi cô trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia và giành lấy tấm vé debut trong "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" tổ chức tại Trung Quốc.

Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia và giành lấy tấm vé debut trong "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" tổ chức tại Trung Quốc Bên cạnh lịch trình ghi hình cho các show ở Trung Quốc, Chi Pu vẫn sắp xếp thời gian để tham gia nhiều hoạt động, sự kiện trong nước. Chi Pu cũng vừa xác nhận trở thành Sứ giả hành động cùng đồng hành với UNICEF Việt Nam. Thông qua bức thư gửi đến Chi Pu, tổ chức này bày tỏ mong muốn nữ nghệ sỹ sẽ cùng lan tỏa chiến dịch vì quyền lợi của trẻ em Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thanh-cong-ap-gio-chi-pu-tiep-tuc-la-khach-moi-tham-gia-gameshow-noi-tieng-tai-trung-quoc-615474.html