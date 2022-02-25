Nhìn lại 'hàng tá thị phi', Khánh Vân bật khóc nức nở, lên tiếng 'cảnh báo' một bộ phận fan 'ngây ngô': 'Những ai yêu mến Vân thật sự sẽ không làm điều này'

Khánh Vân bật khóc khi nói về những ồn ào bủa vây thời gian qua

Sáng ngày 22/2, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức công bố khởi động cuộc thi. Tham dự chương trình có sự xuất hiện của hàng loạt nàng Hậu đình đám như: H'Hen Niê, Khánh Vân, Võ Hoàng Yến, Kim Duyên, Hoàng Thùy, Vũ Hoàng My,... Sau họp báo kết thúc, ngoài Kim Duyên được chú ý vì sẽ đại diện Việt Nam đi chinh chiến ở Miss Supranational 2022 thì Khánh Vân cũng là cái tên nổi bật được săn đón sau hàng loạt những ồn ào suốt thời gian vừa qua.

Nàng hậu đã lên tục vướng vào những ồn ào không đáng có khiến niềm tin nơi người hâm mộ bị hao hụt và hình ảnh một hoa haauuj có "trái tim yêu thương" dần bị CĐM mỉa mai. Không dấu được cảm xúc của mình tại đây Khánh Vân đã bật khóc nức nở khi trả lời phỏng vấn trước truyền thông. Khánh Vân chia sẻ: “Năm qua là một năm vô cùng khó khăn đối với Vân. Vân chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi theo hình ảnh một cô Hoa hậu nhiều scandal, thị phi những điều đó làm Vân vô cùng tổn thương.

Hôm nay Vân cũng nói rõ về vấn đề này và mong mọi người sẽ hiểu rõ câu chuyện, Vân hy vọng các bạn fan tuổi còn nhỏ vẫn còn ngây ngô chưa hiểu chuyện nhiều nên có những lời nói làm ảnh hưởng đến mọi người, nếu ai là fan của Vân thì hãy dừng lại những hành động gây hấn đến người khác vì đó không phải là điều Vân muốn và mong mọi người sẽ tỉnh táo hơn để phân biệt được ai mới là fan thiệt vì Vân tin rằng những ai yêu mến Vân thật sự sẽ không làm điều này”. Được biết, cách đây không lâu, Khánh Vân vướng thị phi khi nổ ra ồn ào trưởng FC kêu gọi tẩy chay H'Hen Niê, bị tố chơi xấu Kim Duyên, Thùy Tiên. Tại thời điểm đó, mỹ nhân đến từ TP.HCM là cái tên bị nhận về nhiều chỉ trích nhất. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi, song một bộ phận netizen vẫn không ngừng mỉa mai và cho rằng Khánh Vân không xứng đáng với vương miện hoa hậu. Ảnh: Internet

'Trái tim yêu thương' năm nào của Khánh Vân tiếp tục thành tâm điểm chú ý của CĐM, antifan không ngừng 'lời ra tiếng vào' Sau nhiều năm đăng quang câu trả lời của Khánh Vân trong đêm chung kết vẫn bị netizen đào lại và mỉa mai vì cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu.

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