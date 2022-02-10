'Trái tim yêu thương' năm nào của Khánh Vân tiếp tục thành tâm điểm chú ý của CĐM, antifan không ngừng 'lời ra tiếng vào'

Hậu trường 10/02/2022 20:37

Sau nhiều năm đăng quang câu trả lời của Khánh Vân trong đêm chung kết vẫn bị netizen đào lại và mỉa mai vì cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu.

Khánh Vân là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và nhận được nhiều lời khen ngợi từ CĐM nhờ nhan sắc mặn mà và kỹ năng catwalk thần sầu. Tuy nhiên, sau nhiều năm đăng quang câu trả lời của nàng hậu trong đêm chung kết vẫn bị netizen đào lại và mỉa mai vì cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu.

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"Em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả" - Đây chính là lời phát biểu của người đẹp trong đêm chung kết. Nhiều người cho rằng một "trái tim yêu thương" không đủ để làm hoa hậu. Chưa kể, tại thời điểm đăng quang, Thúy Vân chính là người được nhiều cư dân mạng "nhắm" cho ngôi vị cao nhất bởi phần ứng xử thông minh, khôn khéo, chưa kể chân dài còn có kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường quốc tế.

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Khánh Vân trong đêm đăng quang Hoa hậu - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chuyện Khánh Vân không giỏi giao tiếp Tiếng Anh và không hề đăng bài ủng hộ đàn em đi thi quốc tế cũng khiến nàng hậu bị mất điểm trong mắt CĐM.

Hay mới đây, CĐM vô cùng xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook được cho là của trưởng FC hoa hậu Khánh Vân liên tục có những động thái cố ý “hạ bệ” Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 bằng hành động tung clip "xé giấy nợ" khắp các diễn đàn mạng, thậm chí còn đòi “phong sát” hoa hậu H’Hen Niê và có những lời lẽ thô tục với Kim Duyên.

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Trước khi xảy ra scandal trưởng nhóm FC, các nàng hậu có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Hành động của một bộ phận trưởng FC Hoa hậu Khánh Vân đã gây nên luồng tranh cãi dữ dội, thậm chí nhiều người còn chỉ trích cả nàng hậu.

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Bài đăng xin lỗi của Khánh Vân - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, hôm 17/12, Khánh Vân đã chính thức lên tiếng sau ồn ào gây bão CĐM. Người đẹp hy vọng sẽ không còn những chuyện tương tự xảy ra và cho biết hành động nói trên là đi ngược lại với cách làm việc và suy nghĩ hằng ngày của cô. Đồng thời, nàng hậu cũng gửi lời xin lỗi đến những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi lùm xùm nói trên. 

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Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân Khánh Vân Hoa Hậu Hoàn Vũ 2019

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