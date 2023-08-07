Trên trang cá nhân, ca sĩ Thái Thuỳ Linh viết: "Người nghệ sĩ kéo nhị ở Bờ Hồ đã từ biệt chúng ta! Người em cùng trang lứa từ những năm 2000 ở Nhạc viện Hà Nội. Người nghệ sỹ kiên định một con đường riêng. Người thầy đầy tâm huyết với việc đào tạo nghệ thuật truyền thống cho lứa trẻ. Người có tiếng đàn nhị xuất chúng, người giữ lửa cho phố đi bộ Hoàn Kiếm mỗi cuối tuần. An nghỉ nhé em! Không còn những cơn đau, cầu mong âm nhạc sẽ luôn nâng đỡ em bay lên, dù ở cõi nào!".

Theo thông tin từ Dân Việt, nghệ sĩ Trần Văn Xâm - người được mệnh danh là "quái kiệt" đàn nhị vừa qua đời ở tuổi 39 do căn bệnh ung thư. Sự ra đi của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi thương tiếc.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ: "Vĩnh biệt anh của em! Người nghệ sĩ tài năng và xuất sắc khi mang đàn nhị đến gần với khán giả trẻ, người thầy tận tuỵ với bao lớp học trò, người anh hết mình cho từng nốt đàn được hay nhất. "Tấu Khúc Tự Tâm" là khúc nhạc dạo đầu cho ca khúc Tự Tâm - húc nhạc này được dùng rất nhiều trong cái màn biểu diễn múa, phát lên rất nhiều ở cả sân khấu trong nước và quốc tế. Anh Xâm ơi, chúng ta đã có với nhau một kỷ niệm thật đẹp, anh nhỉ?"

Sự ra đi của anh khiến nhiều người xót xa

Chia sẻ với VietNamNet, nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết: "Tôi nghe đâu đó từ những người bạn đồng nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc nói rằng Xâm bị bạo bệnh từ mấy năm nay nhưng chưa bao giờ trò chuyện trực tiếp với cậu ấy về điều này. Chỉ thấy Xâm vẫn cứ phăm phăm với công việc, với những show diễn lớn bé, vẫn dắt những học trò của mình ra Bờ Hồ biểu diễn cho các em cọ xát.