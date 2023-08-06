Cựu giám khảo Hoa hậu Việt Nam cho rằng tước vương miện của Ý Nhi là quá nặng nề, tuyên bố vấn đề nằm ở BTC cuộc thi

Hậu trường 06/08/2023 15:59

Trước nhiều ý kiến đòi tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi, nhà thơ Dương Xuân Nam, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong - cựu giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã có những nhận định gây chú ý.

Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, nhà thơ Dương Xuân Nam, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong - cựu giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (từ năm 1988 đến 2008) cho biết đề xuất này không phải không có có lý do, vì thời gian qua Ý Nhi đã có những phát ngôn không thỏa đáng.

Cựu giám khảo Hoa hậu Việt Nam cho rằng tước vương miện của Ý Nhi là quá nặng nề, tuyên bố vấn đề nằm ở BTC cuộc thi - Ảnh 1
Nhà thơ Dương Xuân Nam

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng dù những phát ngôn này không chấp nhận được nhưng việc tước vương miện hoa hậu là nặng nề. Ở Việt Nam, hoa hậu chỉ bị tước vương miện nếu vi phạm quy chế thi, vi phạm tư cách đạo đức hoặc quy định của pháp luật.

"Ý Nhi vẫn là một cô gái trẻ. Cô ấy chưa hoàn thiện. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao Ban tổ chức cuộc thi lại chọn một hoa hậu như thế. Một cô gái bình thường, phát ngôn như thế mà được chọn làm Hoa hậu thì không hiểu nổi" - Nhà thơ Dương Xuân Nam nói.

Cựu giám khảo Hoa hậu Việt Nam cho rằng tước vương miện của Ý Nhi là quá nặng nề, tuyên bố vấn đề nằm ở BTC cuộc thi - Ảnh 2

Cựu giám khảo Hoa hậu Việt Nam cho rằng tước vương miện của Ý Nhi là quá nặng nề, tuyên bố vấn đề nằm ở BTC cuộc thi - Ảnh 3
 Sau đăng quang Ý Nhi nhận phải làn sóng chỉ trích của dư luận 

Theo nhà thơ, cần phải quy định rõ đơn vị như thế nào mới được tổ chức thi hoa hậu, ví dụ như có sự am hiểu về văn hóa, có kinh nghiệm tổ chức, có nguồn lực tài chính đầy đủ… "Trước đây cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2 năm tổ chức một lần, là ngày hội văn hóa để các người đẹp giao lưu học hỏi. Bây giờ 1 năm tổ chức 30 cuộc thi hoa hậu thì lấy đâu ra thí sinh dự thi. Có quá nhiều cuộc thi, cuộc nào cũng sinh ra hoa hậu, ra ngõ gặp hoa hậu. Đó không phải là tôn vinh cái đẹp mà là vì gì đó tôi không biết" - ông Nam nói.

Nhiều ngày qua, sau khi đăng quang chưa đến 2 tuần, hoa hậu Ý Nhi gây xôn xao dư luận bởi những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Một trong số những phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi nhất phải kể đến: "Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Khi các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là Hoa hậu rồi".

Hay: "Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi".

Và mới đây nhất là màn "hỏi - đáp" về 3 người nổi tiếng ở Bình Định của Ý Nhi. Với câu trả lời tự tin: "Em - nhà thơ Hàn Mặc Tử - vua Quang Trung", người đẹp sinh năm 2002 tiếp tục là tâm điểm chỉ trích của dư luận. 

Cựu giám khảo Hoa hậu Việt Nam cho rằng tước vương miện của Ý Nhi là quá nặng nề, tuyên bố vấn đề nằm ở BTC cuộc thi - Ảnh 4
Hiện người đẹp chưa có thêm động thái nào liên quan đến những ồn nào nhiều ngày qua

Trước làn sóng chỉ trích của CĐM, sau khi lên tiếng xin lỗi 2 lần, Ý Nhi gần như không xuất hiện trước truyền thông, trang cá nhân cũng không có bất kỳ động thái mới nào.

 

Ồn ào 'dại miệng' của Ý Nhi lên đến đỉnh điểm, VTV bất ngờ gây sốt với phóng sự 'bội thực hoa hậu': 'Nếu không khiêm tốn được, hãy bình dị, thật thà...'

Ồn ào 'dại miệng' của Ý Nhi lên đến đỉnh điểm, VTV bất ngờ gây sốt với phóng sự 'bội thực hoa hậu': 'Nếu không khiêm tốn được, hãy bình dị, thật thà...'

Mới đây, giữa lúc dư luận đang đổ dồn chú ý vào ồn ào vạ miệng của tân Miss World VietNam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi, VTV bất ngờ cho phát phóng sự "bội thực hoa hậu" thu hút sự quan tâm của CĐM.

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