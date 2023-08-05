Hoa hậu Mai Phương nói 1 câu thể hiện rõ thái độ giữa lùm xùm của Ý Nhi, CĐM lo lắng bị ảnh hưởng trước thềm chinh chiến quốc tế

Hậu trường 05/08/2023 18:45

Trước thềm chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế, Mai Phương khiến CĐM lo lắng vì lùm xùm của Ý Nhi - người kế nhiệm nàng hậu ở Miss World Việt Nam.

Mới đây, khi xuất hiện tại họp báo Miss Grand Vietnam 2023, Miss World Việt Nam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã có những chia sẻ về ồn ào gần đây của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam nói chung và của người kế nhiệm - Ý Nhi nói riêng. Với câu hỏi Mai Phương liệu có bị ảnh hưởng trước thềm thi quốc tế hay không, cô cho biết: "Mai Phương tin là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần mọi người hãy cứ yêu thương nhau. Cám ơn mọi người".

Hoa hậu Mai Phương nói 1 câu thể hiện rõ thái độ giữa lùm xùm của Ý Nhi, CĐM lo lắng bị ảnh hưởng trước thềm chinh chiến quốc tế - Ảnh 1
Hoa hậu Mai Phương tại họp báo của Miss Grand Viet Nam hôm 4/8 

Thời điểm đăng quang Miss World Vietnam 2022, Mai Phương nhận về nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, khả năng ứng xử giao tiếp thông minh cùng ngoại ngữ đạt 8.0 IELTS. Ở hiện tại, nàng Hậu đang không ngừng nỗ lực trau dồi bản thân, học hỏi thêm nhiều kiến thức để chuẩn bị chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế. Chính vì thế, cư dân mạng không tránh khỏi đặt Ý Nhi lên bàn cân để so sánh với đàn chị đi trước. 

Hoa hậu Mai Phương nói 1 câu thể hiện rõ thái độ giữa lùm xùm của Ý Nhi, CĐM lo lắng bị ảnh hưởng trước thềm chinh chiến quốc tế - Ảnh 2
Nàng hậu đã có 1 nhiệm kỳ rực rỡ, sắp tới sẽ chinh chiến ở đấu trường Miss World 

Nhiều người cho rằng, tân hoa hậu ứng xử kém, nhiều câu trả lời có thái độ tự mãn về bản thân và danh hiệu mà cô đạt được. 

Đăng quang chưa đến 2 tuần, mỹ nhân gốc Bình Định trở thành nàng Hậu gây tranh cãi nhiều nhất lịch sử cuộc thi bởi những phát ngôn vạ miệng trước truyền thông. Dù Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi đến 2 lần tuy nhiên mọi việc vẫn chưa thể lắng xuống.

Hoa hậu Mai Phương nói 1 câu thể hiện rõ thái độ giữa lùm xùm của Ý Nhi, CĐM lo lắng bị ảnh hưởng trước thềm chinh chiến quốc tế - Ảnh 3
Ý Nhi bị nhận xét kém xa đàn chị về cách ứng xử 

Liên quan đến đề nghị tước vương miện của Ý Nhi, mới đây, theo Người Lao Động, sáng ngày 4/8, Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với Công ty CP Quảng cáo - Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023) để nắm thông tin và hướng xử lý vụ việc, sau những "lùm xùm" liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi của tân hoa hậu Ý Nhi.

"Theo quy định, nếu phát hiện sai phạm, Bộ VH-TT-DL, UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện nơi tổ chức vòng chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2023 có thẩm quyền gửi yêu cầu thu hồi danh hiệu hoa hậu đến ban tổ chức cuộc thi. Sau đó, ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi danh hiệu hoa hậu và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu. Vì vậy, việc UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 để nắm tình hình và hướng xử lý vụ việc là đúng quy định"

Thêm 1 ca sĩ lên tiếng chỉ trích hoa hậu Ý Nhi, khẳng định nguyên nhân phát ngôn 'vạ miệng' là 'kết quả của sự buông lỏng giáo dục từ gia đình'

Thêm 1 ca sĩ lên tiếng chỉ trích hoa hậu Ý Nhi, khẳng định nguyên nhân phát ngôn 'vạ miệng' là 'kết quả của sự buông lỏng giáo dục từ gia đình'

Nói về ồn ào của hoa hậu Ý Nhi, nam ca sĩ này mong muốn các cơ quan quản lý có thẩm quyền nên vào cuộc để chấn chỉnh, tránh ảnh hưởng đến tư duy của thế hệ tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương Ý Nhi hoa hậu Mai Phương Hoa hậu Ý Nhi

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 55 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 40 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 40 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ