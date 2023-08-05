Hoa hậu Mai Phương nói 1 câu thể hiện rõ thái độ giữa lùm xùm của Ý Nhi, CĐM lo lắng bị ảnh hưởng trước thềm chinh chiến quốc tế

Trước thềm chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế, Mai Phương khiến CĐM lo lắng vì lùm xùm của Ý Nhi - người kế nhiệm nàng hậu ở Miss World Việt Nam.

Mới đây, khi xuất hiện tại họp báo Miss Grand Vietnam 2023, Miss World Việt Nam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã có những chia sẻ về ồn ào gần đây của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam nói chung và của người kế nhiệm - Ý Nhi nói riêng. Với câu hỏi Mai Phương liệu có bị ảnh hưởng trước thềm thi quốc tế hay không, cô cho biết: "Mai Phương tin là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần mọi người hãy cứ yêu thương nhau. Cám ơn mọi người". Hoa hậu Mai Phương tại họp báo của Miss Grand Viet Nam hôm 4/8 Thời điểm đăng quang Miss World Vietnam 2022, Mai Phương nhận về nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, khả năng ứng xử giao tiếp thông minh cùng ngoại ngữ đạt 8.0 IELTS. Ở hiện tại, nàng Hậu đang không ngừng nỗ lực trau dồi bản thân, học hỏi thêm nhiều kiến thức để chuẩn bị chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế. Chính vì thế, cư dân mạng không tránh khỏi đặt Ý Nhi lên bàn cân để so sánh với đàn chị đi trước.

Nàng hậu đã có 1 nhiệm kỳ rực rỡ, sắp tới sẽ chinh chiến ở đấu trường Miss World Nhiều người cho rằng, tân hoa hậu ứng xử kém, nhiều câu trả lời có thái độ tự mãn về bản thân và danh hiệu mà cô đạt được. Đăng quang chưa đến 2 tuần, mỹ nhân gốc Bình Định trở thành nàng Hậu gây tranh cãi nhiều nhất lịch sử cuộc thi bởi những phát ngôn vạ miệng trước truyền thông. Dù Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi đến 2 lần tuy nhiên mọi việc vẫn chưa thể lắng xuống.

Ý Nhi bị nhận xét kém xa đàn chị về cách ứng xử Liên quan đến đề nghị tước vương miện của Ý Nhi, mới đây, theo Người Lao Động, sáng ngày 4/8, Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với Công ty CP Quảng cáo - Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023) để nắm thông tin và hướng xử lý vụ việc, sau những "lùm xùm" liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi của tân hoa hậu Ý Nhi. "Theo quy định, nếu phát hiện sai phạm, Bộ VH-TT-DL, UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện nơi tổ chức vòng chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2023 có thẩm quyền gửi yêu cầu thu hồi danh hiệu hoa hậu đến ban tổ chức cuộc thi. Sau đó, ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi danh hiệu hoa hậu và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu. Vì vậy, việc UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 để nắm tình hình và hướng xử lý vụ việc là đúng quy định".

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