Bàn về ồn ào 'dại miệng' của Ý Nhi, tiến sĩ Đoàn Hương gay gắt: 'Cô hoa hậu này là ảo tưởng chứ không phải ngạo mạn'

Theo bà Đoàn Hương, trong những phát biểu của mình, Ý Nhi luôn khẳng định hoa hậu cần phải hoàn mỹ về mặt hình thức và cần có một trí tuệ sâu sắc. Nhưng những gì nàng hậu thể hiện lại hoàn toàn trái ngược. Nói về phát ngôn liên quan đến nhà thơ Hàn Mặc Tử, cả vua Quang Trung, tiến sĩ Đoàn Hương nhận định "một tư duy rất nông nổi, thiếu kiến thức".

Cụ thể, khi xuất hiện trong 1 chương trình mới đây, Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương đã có những bàn luận liên quan đến hoa hậu Ý Nhi sau khi cô nàng có những phát ngôn khiến dư luận không vừa lòng.

Theo Tiến sĩ Đoàn Hương, danh vị hoa hậu chỉ là một sự khẳng định về sắc đẹp, còn trí tuệ như mơ ước thì không có.

Nhắc lại chi tiết Ý Nhi thản nhiên nhận: "Em, Hàn Mặc Tử rồi mới tới vua Quang Trung", bà Đoàn Hương cho rằng đây không phải ngạo mạn mà là sự ảo tưởng vì không ai dám sánh mình với vua Quang Trung.

"Sắc đẹp không phải là tất cả. Bây giờ người ta sống bằng tài năng, hoa hậu cần phải có tài năng. Một người đàn bà đẹp mà không có tài năng thì khác gì một bông hoa hồng không có hương. Hoa hồng không có hương, chỉ là hoa bèo thôi. Hoa bèo cắm vào lộc bình cao quý làm gì? Cho nên nếu các nàng không cẩn thận thì các nàng không phải là những đóa hồng tỏa hương...", Tiến sĩ Đoàn Hương gay gắt nhận xét.

Ý Nhi có nhiều phát ngôn vạ miệng khiến dư luận phẫn nộ

Kể từ sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World VietNam 2023, hoa hậu Ý Nhi đã liên tục nhận "gạch đá" vì những phát ngôn của mình trước truyền thông.

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Hiện vẫn chưa có quyết định chính thức về việc tước vương miện của hoa hậu Ý Nhi

Liên quan đến yêu cầu tước vương miện của nàng hậu, dẫn tin từ dẫn tin từ Người Lao Động, sáng ngày 4/8, Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với Công ty CP Quảng cáo - Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023) để nắm thông tin và hướng xử lý vụ việc, sau những "lùm xùm" liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi của tân hoa hậu Ý Nhi.

"Theo quy định, nếu phát hiện sai phạm, Bộ VH-TT-DL, UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện nơi tổ chức vòng chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2023 có thẩm quyền gửi yêu cầu thu hồi danh hiệu hoa hậu đến ban tổ chức cuộc thi. Sau đó, ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi danh hiệu hoa hậu và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu. Vì vậy, việc UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 để nắm tình hình và hướng xử lý vụ việc là đúng quy định".