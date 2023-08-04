HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á'

Hậu trường 04/08/2023 11:10

MXH đang rầm rộ chia sẻ trang tin Hàn Quốc đăng tải về hoa hậu Ý Nhi. Song nội dung không mấy tich cực khi chủ yếu xoay quanh ồn ào những ngày qua của nàng hậu.

Đăng quang hơn 1 tuần, hoa hậu Ý Nhi đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì những ồn ào không đáng có, thay vì hoạt động trên cương vị mới. Sau loạt phát ngôn "dại miệng", Ý Nhi gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội dù đã xin lỗi khán giả. Nhiều người đòi tước vương miện và đề nghị tổ chức Hoa hậu Thế giới tước suất thi quốc tế của Ý Nhi.

HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á' - Ảnh 1
Ý Nhi liên tục vướng ồn ào vạ miệng trước truyền thông

Đến mới đây, MXH tiếp tục chia sẻ rầm rộ hình ảnh 1 trang tin của Hàn Quốc đăng tải bài viết liên quan đến Ý Nhi với nội dung "ảo tưởng quyền lực". Trong bài đính kèm cả ảnh của tân Miss World VietNam 2023. 

HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á' - Ảnh 2
Ý Nhi xuất hiện trên 1 trang báo Hàn 

Một đoạn của tin tức được tạm dịch như sau: "Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Tại sự kiện này, cô cho biết: “Tôi tham gia cuộc thi sắc đẹp trong khi các bạn cùng trang lứa dành thời gian để ngủ, chơi và uống trà sữa. Tôi đã trở thành hoa hậu khi bạn bè đi học, đi làm nên tôi sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn để trở thành một người phù hợp với ngôi vị này trong tương lai”.

Cư dân mạng chỉ trích cô “mắc bệnh ngôi sao”, “ảo quyền lực” và “quá cẩu thả”. Đặc biệt, những người đồng trang lức thể hiện sự thất vọng và tức giận nhiều hơn.

Hơn 211.000 thành viên của nhóm anti-fan Ý Nhi đã được lập chỉ trong vài ngày, bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ, nhiều người đề nghị: "Tước tư cách Hoa hậu Thế giới của Ý Nhi" và "Ngừng tham gia các cuộc thi quốc tế".

HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á' - Ảnh 3
Những lùm xùm nhiều ngày qua khiến người đẹp mất điểm trong mắt công chúng

Bên cạnh đó, trang tin này còn nhắc đến bài đăng nhận xét của thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn và hoa hậu Phương Lê để làm ví dụ khi nhắc tới các phát ngôn của Ý Nhi. 

HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á' - Ảnh 4HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á' - Ảnh 5

HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á' - Ảnh 6
 Ý kiến của cư dân mạng đối với tin tức Ý Nhi lên báo quốc tế 

Ngay khi bài viết về Ý Nhi trên trang báo Hàn Quốc được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã vô cùng ngán ngẩm khi người đẹp đã "được" báo quốc tế "để ý" dù chưa chính thức chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Một số netizen bày tỏ lo ngại nếu để người đẹp gốc Bình Định tham gia cuộc thi nhan sắc Miss World vào năm 2024 sẽ khó để đi sâu bởi ồn ào những ngày qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của nàng hậu.

Đào Hiền tiết lộ tình trạng hiện tại của hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào vạ miệng: Top 3 không ở chung, ít hoạt động

Đào Hiền tiết lộ tình trạng hiện tại của hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào vạ miệng: Top 3 không ở chung, ít hoạt động

Trong livestream mới nhất để xin lỗi khán giả vì phát ngôn 5 người nổi tiếng ở Nghệ An, Đào Hiền cũng đã có những chia sẻ mới liên quan đến Hoa hậu Ý Nhi giữa tâm bảo chỉ trích của dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Ý Nhi Huỳnh Trần ý Nhi hoa hậu Ý Nhi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 49 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 34 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ