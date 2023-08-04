HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á'

MXH đang rầm rộ chia sẻ trang tin Hàn Quốc đăng tải về hoa hậu Ý Nhi. Song nội dung không mấy tich cực khi chủ yếu xoay quanh ồn ào những ngày qua của nàng hậu.

Đăng quang hơn 1 tuần, hoa hậu Ý Nhi đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì những ồn ào không đáng có, thay vì hoạt động trên cương vị mới. Sau loạt phát ngôn "dại miệng", Ý Nhi gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội dù đã xin lỗi khán giả. Nhiều người đòi tước vương miện và đề nghị tổ chức Hoa hậu Thế giới tước suất thi quốc tế của Ý Nhi. Ý Nhi liên tục vướng ồn ào vạ miệng trước truyền thông Đến mới đây, MXH tiếp tục chia sẻ rầm rộ hình ảnh 1 trang tin của Hàn Quốc đăng tải bài viết liên quan đến Ý Nhi với nội dung "ảo tưởng quyền lực". Trong bài đính kèm cả ảnh của tân Miss World VietNam 2023.

Ý Nhi xuất hiện trên 1 trang báo Hàn Một đoạn của tin tức được tạm dịch như sau: "Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Tại sự kiện này, cô cho biết: “Tôi tham gia cuộc thi sắc đẹp trong khi các bạn cùng trang lứa dành thời gian để ngủ, chơi và uống trà sữa. Tôi đã trở thành hoa hậu khi bạn bè đi học, đi làm nên tôi sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn để trở thành một người phù hợp với ngôi vị này trong tương lai”. Cư dân mạng chỉ trích cô “mắc bệnh ngôi sao”, “ảo quyền lực” và “quá cẩu thả”. Đặc biệt, những người đồng trang lức thể hiện sự thất vọng và tức giận nhiều hơn.

Hơn 211.000 thành viên của nhóm anti-fan Ý Nhi đã được lập chỉ trong vài ngày, bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ, nhiều người đề nghị: "Tước tư cách Hoa hậu Thế giới của Ý Nhi" và "Ngừng tham gia các cuộc thi quốc tế". Những lùm xùm nhiều ngày qua khiến người đẹp mất điểm trong mắt công chúng Bên cạnh đó, trang tin này còn nhắc đến bài đăng nhận xét của thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn và hoa hậu Phương Lê để làm ví dụ khi nhắc tới các phát ngôn của Ý Nhi. Ý kiến của cư dân mạng đối với tin tức Ý Nhi lên báo quốc tế Ngay khi bài viết về Ý Nhi trên trang báo Hàn Quốc được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã vô cùng ngán ngẩm khi người đẹp đã "được" báo quốc tế "để ý" dù chưa chính thức chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Một số netizen bày tỏ lo ngại nếu để người đẹp gốc Bình Định tham gia cuộc thi nhan sắc Miss World vào năm 2024 sẽ khó để đi sâu bởi ồn ào những ngày qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của nàng hậu.

Đào Hiền tiết lộ tình trạng hiện tại của hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào vạ miệng: Top 3 không ở chung, ít hoạt động Trong livestream mới nhất để xin lỗi khán giả vì phát ngôn 5 người nổi tiếng ở Nghệ An, Đào Hiền cũng đã có những chia sẻ mới liên quan đến Hoa hậu Ý Nhi giữa tâm bảo chỉ trích của dư luận.

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