Ý Nhi 'mất nhiều hơn được' sau 10 ngày đăng quang, lãnh đạo tỉnh Bình Định chính thức lên tiếng về làn sóng yêu cầu 'tước vương miện'

Hậu trường 03/08/2023 21:06

Liên quan đến việc nhiều khán giả đề nghị tước danh hiệu hoa hậu đối với Huỳnh Trần Ý Nhi, tối 3/8, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chính thức lên tiếng.

Cụ thể, theo Người Lao Động, trước làn sóng khán giả đề nghị tước danh hiệu hoa hậu Miss World Vietnam 2023 đối với Huỳnh Trần Ý Nhi, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – nơi tổ chức vòng chung kết Miss World Vietnam 2023, cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về việc nhiều khán giả đề nghị tước danh hiệu hoa hậu đối với Huỳnh Trần Ý Nhi, do những phát ngôn gây tranh cãi.

Ý Nhi 'mất nhiều hơn được' sau 10 ngày đăng quang, lãnh đạo tỉnh Bình Định chính thức lên tiếng về làn sóng yêu cầu 'tước vương miện' - Ảnh 1
Ý Nhi đăng quang hoa hậu chưa lâu nhưng đã bị dư luận yêu cầu tước vương miện

Tuy nhiên, Bình Định chỉ là nơi đăng cai, chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ về công tác an ninh, chứ không nằm trong ban tổ chức cuộc thi nên không đưa ra quyết định về việc này.

"Nhưng có một vấn đề là trước những thông tin ảnh hưởng đến uy tín của giải Miss World Vietnam 2023, ban tổ chức cần phải báo cáo với chính quyền địa phương - nơi diễn ra vòng chung kết. Bởi trước đó, trong các lần làm việc, Bình Định đã đề nghị bán tổ chức giữ được uy tín của giải và đảm bảo tuân thủ thực hiện tất cả các đề án đã công bố. Vì vậy, ban tổ chức muốn làm việc lâu dài với Bình Định thì họ phải báo cáo chứ tỉnh không yêu cầu họ báo cáo" - ông Giang cho hay.

Ý Nhi 'mất nhiều hơn được' sau 10 ngày đăng quang, lãnh đạo tỉnh Bình Định chính thức lên tiếng về làn sóng yêu cầu 'tước vương miện' - Ảnh 2
Bình Định chỉ là nơi đăng cai, chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ về công tác an ninh, chứ không nằm trong ban tổ chức cuộc thi nên không đưa ra quyết định về việc tước danh hiệu của nàng hậu 

Những ngày qua, kể từ sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World VietNam 2023, hoa hậu Ý Nhi đã liên tục nhận "gạch đá" vì những phát ngôn của mình trước truyền thông.

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Ý Nhi 'mất nhiều hơn được' sau 10 ngày đăng quang, lãnh đạo tỉnh Bình Định chính thức lên tiếng về làn sóng yêu cầu 'tước vương miện' - Ảnh 3

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

Ý Nhi 'mất nhiều hơn được' sau 10 ngày đăng quang, lãnh đạo tỉnh Bình Định chính thức lên tiếng về làn sóng yêu cầu 'tước vương miện' - Ảnh 4

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử. 

Về ý kiến tước vương miện của Ý Nhi, phía đại diện truyền thông của Hoa hậu Thế giới Việt Nam đã chính thức lên tiếng, khẳng định đã nhận được các email liên quan đến sự việc của Ý Nhi. Phía công ty quản lý đang xử lý và sẽ đưa ra thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất.

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Phát ngôn về 3 người nổi tiếng quê Bình Định của Hoa hậu Ý Nhi chưa kịp lắng xuống thì mới đây, video trích đoạn phỏng vấn của Á hậu 1 Đào Thị Hiền tiếp tục được lan truyền trên MXH.

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