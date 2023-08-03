'Nối gót' Ý Nhi, á hậu Đào Hiền bị lập group anti vì cùng 1 lý do, chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng thái độ gây chú ý

Hậu trường 03/08/2023 16:31

Mới đây, Á hậu Đào Hiền tiếp tục là cái tên được dân tình đặt vào danh sách anti thứ 2 sau những phát ngôn trong 1 chương trình tham gia cùng Ý Nhi - Minh Kiên.

Cụ thể, trong cùng 1 chương trình xuất hiện với hoa hậu Ý Nhi, á hậu 2 Minh Kiên, khi nhận được câu hỏi kể tên 5 người nổi tiếng ở Nghệ An, á hậu 1 Đào Thị Hiền nhanh chóng đáp: "Hương Tràm, em, Đào Thị Hà,... à Bác Hồ, Phan Bội Châu".

'Nối gót' Ý Nhi, á hậu Đào Hiền bị lập group anti vì cùng 1 lý do, chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng thái độ gây chú ý - Ảnh 1
Á hậu 1 Miss World - Đào Thị Hiền là em gái của người đẹp Đào Thị Hà 

Câu trả lời của Đào Thị Hiền khiến nhiều người phẫn nộ. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm anti fan thu hút hàng nghìn thành viên kèm theo bình luận gay gắt, chỉ trích người đẹp. 

Ngay lập tức, Đào Hiền đã gửi lời xin lỗi tới khán giả: ''Sau mấy ngày liên tục trả lời báo chí bọn mình có những câu nói chưa được hoàn chỉnh, chưa suy nghĩ thấu đáo nên cũng xin lỗi mọi người và mong khán giả bỏ qua. Thực ra cũng tốt, mọi người nhắc nhở mình cũng rất vui vì mình sẽ tốt hơn từng ngày''. 

'Nối gót' Ý Nhi, á hậu Đào Hiền bị lập group anti vì cùng 1 lý do, chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng thái độ gây chú ý - Ảnh 2

'Nối gót' Ý Nhi, á hậu Đào Hiền bị lập group anti vì cùng 1 lý do, chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng thái độ gây chú ý - Ảnh 3
 Đào Hiền lên tiếng xin lỗi 

Trong đoạn clip xin lỗi, một số netizen nhận xét Đào Hiền cúi gằm mặt, vừa làm việc khác vừa nói xin lỗi. Chính vì vậy một số ý kiến cho rằng người đẹp gốc Nghệ An thái độ "xin lỗi cho có", không nghiêm túc và không được công chúng chấp nhận.

'Nối gót' Ý Nhi, á hậu Đào Hiền bị lập group anti vì cùng 1 lý do, chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng thái độ gây chú ý - Ảnh 4
Một số cư dân mạng cho rằng Đào Hiền xin lỗi hời hợt

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi. Ngôi vị Á hậu 1 - Á hậu 2 lần lượt gọi tên Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên. Trong đó, người đẹp Đào Thị Hiền được nhận xét có nhan sắc rất hợp với chiếc vương miện hoa hậu. Dừng lại ở vị trí á hậu 1, nhiều fan sắc đẹp vô cùng tiếc nuối cho người đẹp. Sau khi đăng quang, Đào Thị Hiền cũng được nhận xét là có tư duy và phát ngôn chững chạc. Tuy nhiên, sau phát ngôn về 5 người nổi tiếng ở Nghệ An mới đây thì hình ảnh của mỹ nhân họ Đào đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

'Nối gót' Ý Nhi, á hậu Đào Hiền bị lập group anti vì cùng 1 lý do, chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng thái độ gây chú ý - Ảnh 5

'Nối gót' Ý Nhi, á hậu Đào Hiền bị lập group anti vì cùng 1 lý do, chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng thái độ gây chú ý - Ảnh 6
 Đào Thị Hiền từng chiếm được cảm tình của fan hâm mộ sắc đẹp trước khi rò rỉ phát ngôn về 5 người nổi tiếng ở Nghệ An 

Đào Thị Hiền (SN 2001, Nghệ An), hiện là là sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ, từng lọt top 5 cuộc thi "Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022". Cô sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng lý tưởng 85-63-92.

Đỗ Thị Hà khen hết lời Đào Hiền và Minh Kiên, từ chối trả lời khi được hỏi về Ý Nhi vì lý do này!

Đỗ Thị Hà khen hết lời Đào Hiền và Minh Kiên, từ chối trả lời khi được hỏi về Ý Nhi vì lý do này!

Ý Nhi bị đàn chị Đỗ Thị Hà thẳng thừng từ chối nhắc đến trong một đoạn clip ngắn đang được CĐM bàn tán xôn xao.

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