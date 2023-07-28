Sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền quyết định dành toàn bộ số tiền thưởng để thành lập quỹ "Nhân ái". Quỹ từ thiện này nhằm giúp các bệnh nhi chạy thận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), các em nhỏ khó khăn thuộc chương trình Cặp lá yêu thương của VTV và những em nhỏ khác có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Mới đây, trên kênh TikTok của Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc Á hậu 1 Đào Thị Hiền trên giường bệnh khiến người hâm mộ xót xa. Theo chia sẻ, nàng Á hậu gặp một số vấn đề về sức khỏe trong lịch trình dày đặc những ngày vừa qua. Hình ảnh Đào Thị Hiền trên giường bệnh khiến nhiều khán giả lo lắng, gửi lời chúc sức khỏe đến nàng Á hậu. Có thể thấy, dù rất mệt nhưng nàng Á hậu vẫn giữ nụ cười trên môi.

Có thể thấy, dù rất mệt nhưng nàng Á hậu vẫn giữ nụ cười trên môi

Chia sẻ về quyết định này, Đào Thị Hiền nói: "Tôi cảm nhận được nỗi khổ của các em nhỏ và tôi cũng thấu hiểu được tình thương, lòng nhân ái vô bờ bến và sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái. Chứng kiến những nỗi đau, những mảnh đời khó khăn đã thôi thúc tôi hành động nhiều hơn nữa để có thể chung tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh kém may mắn. Vì vậy, việc đầu tiên tôi muốn làm sau khi đạt ngôi vị Á hậu là dành toàn bộ số tiền thưởng để ủng hộ, giúp đỡ cho các bệnh nhi và những hoàn cảnh hiểm nghèo".

Sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền quyết định dành toàn bộ số tiền thưởng để thành lập quỹ "Nhân ái"

Bên cạnh đó, người đẹp gốc Nghệ An cũng nhấn mạnh khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô chưa bao giờ áp lực bản thân phải đoạt được vương miện hoa hậu. Thay vào đó, cô xem cuộc thi là một môi trường để hoàn thiện bản thân và trở thành người có ích cho xã hội.

Mỹ nhân 22 tuổi bộc bạch: "Khi đi thi, tôi không áp lực bản thân với mục tiêu phải đạt được ngôi vị cao nhất mà tôi đi thi trên tinh thần làm hết mình để hoàn thiện bản thân nhiều nhất có thể nhằm trở thành một người có giá trị tích cực cho xã hội. Quan điểm của tôi là mình làm được gì, từ đó những thứ mình làm sẽ định vị bản thân là ai chứ không phải danh xưng. Thế nên, trong tương lai tôi chắc chắn khẳng định được vị trí trong lòng khán giả. Thêm nữa, dù có thiếu một chút may mắn nhưng nó cũng khiến tôi nhìn nhận lại bản thân nhằm nỗ lực để hoàn thiện hơn. Tôi nghĩ sự chưa trọn vẹn này sẽ là khởi đầu mới để tôi có thể chạm đến đỉnh cao hơn trong tương lai".