Chỉ sau 6 ngày đăng quang Á hậu Miss World Vietnam, Đào Thị Hiền lộ ảnh trên giường bệnh khiến fan lo lắng

Hậu trường 28/07/2023 15:19

Mới đây, trên kênh TikTok của Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc Á hậu 1 Đào Thị Hiền trên giường bệnh khiến người hâm mộ xót xa.

Đào Thị Hiền sinh năm 2001, quê tại Nghệ An. Hiện tại cô là sinh viên năm cuối Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trước khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô từng xuất sắc lọt vào Top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022.

Trong đêm chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình chuẩn cùng cách trả lời ứng xử tinh tế, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Chỉ sau 6 ngày đăng quang Á hậu Miss World Vietnam, Đào Thị Hiền lộ ảnh trên giường bệnh khiến fan lo lắng - Ảnh 1
Trong đêm chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình chuẩn cùng cách trả lời ứng xử tinh tế

Mới đây, trên kênh TikTok của Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc Á hậu 1 Đào Thị Hiền trên giường bệnh khiến người hâm mộ xót xa. Theo chia sẻ, nàng Á hậu gặp một số vấn đề về sức khỏe trong lịch trình dày đặc những ngày vừa qua. Hình ảnh Đào Thị Hiền trên giường bệnh khiến nhiều khán giả lo lắng, gửi lời chúc sức khỏe đến nàng Á hậu. Có thể thấy, dù rất mệt nhưng nàng Á hậu vẫn giữ nụ cười trên môi. 

Chỉ sau 6 ngày đăng quang Á hậu Miss World Vietnam, Đào Thị Hiền lộ ảnh trên giường bệnh khiến fan lo lắng - Ảnh 2
Mới đây, trên kênh TikTok của Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc Á hậu 1 Đào Thị Hiền trên giường bệnh khiến người hâm mộ xót xa

Sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền quyết định dành toàn bộ số tiền thưởng để thành lập quỹ "Nhân ái". Quỹ từ thiện này nhằm giúp các bệnh nhi chạy thận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), các em nhỏ khó khăn thuộc chương trình Cặp lá yêu thương của VTV và những em nhỏ khác có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Chỉ sau 6 ngày đăng quang Á hậu Miss World Vietnam, Đào Thị Hiền lộ ảnh trên giường bệnh khiến fan lo lắng - Ảnh 3
Chỉ sau 6 ngày đăng quang Á hậu Miss World Vietnam, Đào Thị Hiền lộ ảnh trên giường bệnh khiến fan lo lắng - Ảnh 4
Chỉ sau 6 ngày đăng quang Á hậu Miss World Vietnam, Đào Thị Hiền lộ ảnh trên giường bệnh khiến fan lo lắng - Ảnh 5
Có thể thấy, dù rất mệt nhưng nàng Á hậu vẫn giữ nụ cười trên môi

Chia sẻ về quyết định này, Đào Thị Hiền nói: "Tôi cảm nhận được nỗi khổ của các em nhỏ và tôi cũng thấu hiểu được tình thương, lòng nhân ái vô bờ bến và sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái. Chứng kiến những nỗi đau, những mảnh đời khó khăn đã thôi thúc tôi hành động nhiều hơn nữa để có thể chung tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh kém may mắn. Vì vậy, việc đầu tiên tôi muốn làm sau khi đạt ngôi vị Á hậu là dành toàn bộ số tiền thưởng để ủng hộ, giúp đỡ cho các bệnh nhi và những hoàn cảnh hiểm nghèo".

Chỉ sau 6 ngày đăng quang Á hậu Miss World Vietnam, Đào Thị Hiền lộ ảnh trên giường bệnh khiến fan lo lắng - Ảnh 6
Sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền quyết định dành toàn bộ số tiền thưởng để thành lập quỹ "Nhân ái"

Bên cạnh đó, người đẹp gốc Nghệ An cũng nhấn mạnh khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô chưa bao giờ áp lực bản thân phải đoạt được vương miện hoa hậu. Thay vào đó, cô xem cuộc thi là một môi trường để hoàn thiện bản thân và trở thành người có ích cho xã hội.

Mỹ nhân 22 tuổi bộc bạch: "Khi đi thi, tôi không áp lực bản thân với mục tiêu phải đạt được ngôi vị cao nhất mà tôi đi thi trên tinh thần làm hết mình để hoàn thiện bản thân nhiều nhất có thể nhằm trở thành một người có giá trị tích cực cho xã hội. Quan điểm của tôi là mình làm được gì, từ đó những thứ mình làm sẽ định vị bản thân là ai chứ không phải danh xưng. Thế nên, trong tương lai tôi chắc chắn khẳng định được vị trí trong lòng khán giả. Thêm nữa, dù có thiếu một chút may mắn nhưng nó cũng khiến tôi nhìn nhận lại bản thân nhằm nỗ lực để hoàn thiện hơn. Tôi nghĩ sự chưa trọn vẹn này sẽ là khởi đầu mới để tôi có thể chạm đến đỉnh cao hơn trong tương lai".

Miss World Vietnam 2023: "Hy vọng em và bạn trai vẫn luôn thấu hiểu, tin tưởng để em có thể hoàn thành vai trò sắp tới"

Miss World Vietnam 2023: "Hy vọng em và bạn trai vẫn luôn thấu hiểu, tin tưởng để em có thể hoàn thành vai trò sắp tới"

Ngay sau khi chính thức được gọi tên vào những cương vị mới, các nàng hậu của Miss World Vietnam 2023 đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi để chia sẻ cảm xúc và dự định trong hành trình sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Đào Thị Hiền đào thị hiền nhập viện á hậu đào thị hiền

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 51 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ