Đỗ Thị Hà khen hết lời Đào Hiền và Minh Kiên, từ chối trả lời khi được hỏi về Ý Nhi vì lý do này!

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Hà đã livestream giao lưu với người hâm mộ và có tiết mục nhận xét về tính cách của các nàng hậu nhà Sen Vàng.

Đỗ Thị Hà có nhiều nhận xét cho dàn hậu nhà Sen Vàng

Khi được người hâm mộ hỏi về top 3 Miss World Vietnam năm nay, Hoa hậu Đỗ Hà đã có phản ứng gây chú ý. Nàng hậu cho biết chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều nên không rõ tính cách Á hậu 2 Minh Kiên, tuy nhiên cô ấn tượng trước nhan sắc của đàn em. Ngoài ra, người đẹp xứ Thanh cũng nhận xét Á hậu 1 Đào Hiền có nụ cười xinh chuẩn hoa hậu, dáng đẹp, rất hiền lành và có tư duy tốt.