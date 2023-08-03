Đỗ Thị Hà khen hết lời Đào Hiền và Minh Kiên, từ chối trả lời khi được hỏi về Ý Nhi vì lý do này!

Hậu trường 03/08/2023 14:11

Ý Nhi bị đàn chị Đỗ Thị Hà thẳng thừng từ chối nhắc đến trong một đoạn clip ngắn đang được CĐM bàn tán xôn xao.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Hà đã livestream giao lưu với người hâm mộ và có tiết mục nhận xét về tính cách của các nàng hậu nhà Sen Vàng. 

Đỗ Thị Hà khen hết lời Đào Hiền và Minh Kiên, từ chối trả lời khi được hỏi về Ý Nhi vì lý do này! - Ảnh 1
Đỗ Thị Hà có nhiều nhận xét cho dàn hậu nhà Sen Vàng

Khi được người hâm mộ hỏi về top 3 Miss World Vietnam năm nay, Hoa hậu Đỗ Hà đã có phản ứng gây chú ý. Nàng hậu cho biết chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều nên không rõ tính cách Á hậu 2 Minh Kiên, tuy nhiên cô ấn tượng trước nhan sắc của đàn em. Ngoài ra, người đẹp xứ Thanh cũng nhận xét Á hậu 1 Đào Hiền có nụ cười xinh chuẩn hoa hậu, dáng đẹp, rất hiền lành và có tư duy tốt.

Đỗ Thị Hà khen hết lời Đào Hiền và Minh Kiên, từ chối trả lời khi được hỏi về Ý Nhi vì lý do này! - Ảnh 2
Nàng hậu dành nhiều lời khen cho 2 Á hậu 

Cũng trong livestream này, khi được CĐM yêu cầu "review" hoa hậu Ý Nhi, Đỗ Thị Hà bất ngờ từ chối nhắc đến. Hoa hậu Việt Nam 2020 xua tay liên tục và nói: "Đừng hỏi mình về Ý Nhi nữa, để cho con bé nghỉ ngơi đi mọi người". Giữa thời điểm đàn em đang vướng vào những ồn ào không đáng có, việc Đỗ Hà từ chối đề cập để sự việc không xôn xao thêm cũng là chuyện dễ hiểu, người đẹp không muốn nhận xét về Ý Nhi cũng được cho là phản ứng tinh tế dành cho đàn em.

Đỗ Thị Hà khen hết lời Đào Hiền và Minh Kiên, từ chối trả lời khi được hỏi về Ý Nhi vì lý do này! - Ảnh 3
Khi CĐM hỏi về Ý Nhi, Đỗ Hà xua tay, từ chối trả lời 

Những ngày qua, tân Miss World VietNam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục gặp lùm xùm do những phát ngôn của bản thân trước truyền thông. Nàng hậu bị lập nhóm antifan hơn 400 nghìn người.

Đỗ Thị Hà khen hết lời Đào Hiền và Minh Kiên, từ chối trả lời khi được hỏi về Ý Nhi vì lý do này! - Ảnh 4
Phản ứng của Đỗ Hà được nhận xét là tinh tế giữa lúc đàn em gặp biến

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Hoa hậu Ý Nhi và bà Phạm Kim Dung - trưởng ban tổ chức Miss World Vietnam 2023 đã lên tiếng xin lỗi, mong nhận được sự cảm thông và bỏ qua nhưng chưa thể xoa dịu được sức ép từ dư luận. 

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Phát ngôn về 3 người nổi tiếng quê Bình Định của Hoa hậu Ý Nhi chưa kịp lắng xuống thì mới đây, video trích đoạn phỏng vấn của Á hậu 1 Đào Thị Hiền tiếp tục được lan truyền trên MXH.

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Từ khóa:   Đỗ Thị Hà Ý Nhi Đào Thị Hiền Huỳnh Minh Kiên

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