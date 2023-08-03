Hoa hậu Phương Lê cầu xin dư luận đừng dồn Ý Nhi vào đường cùng, lo lắng sẽ có chuyện dại dột

Hậu trường 03/08/2023 10:19

Hoa hậu Phương Lê đề xuất Ban tổ chức ngay lúc này phải đứng ra giải quyết giải thích để cộng đồng hiểu và thông cảm cho Ý Nhi.

Đăng quang được hơn 1 tuần lễ nhưng tân hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi có lẽ đã trở thành một trong những hoa hậu bị chê trách nhất trong lịch sử hoa hậu Việt Nam với hơn 400.000 người trong 1 group anti-fan. Thậm chí người đẹp Bình Định còn bị gắn mắc "nàng hậu thiếu suy nghĩ" với hàng loạt yêu cầu tước vương miện vô cùng gay gắt đến từ phía CĐM. 

Hoa hậu Phương Lê cầu xin dư luận đừng dồn Ý Nhi vào đường cùng, lo lắng sẽ có chuyện dại dột - Ảnh 1
Ý Nhi gặp họa sau nhiều câu trả lời trước tuyền thông

Từ 1 hoa hậu được yêu quý vì dám dũng cảm công khai chuyện tình cảm ngay sau khi đăng quang vài giờ đồng hồ, Ý Nhi trở thành "cái gai trong mắt" của cộng đồng fan sắc đẹp vì những phát ngôn "hỏi chấm" trên truyền thông. 

Là 1 người đứng ra bảo vệ Ý Nhi từ những ngày đầu người đẹp bị dư luận tấn công, mới đây hoa hậu Phương Lê tiếp tục có động thái mới.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Phương Lê "cầu xin" CĐM đừng dồn Ý Nhi vào đường cùng và cho nàng hậu 1 cơ hội sửa sai thay vì liên tục tấn công bằng những lời lẽ gay gắt.

Hoa hậu Phương Lê cầu xin dư luận đừng dồn Ý Nhi vào đường cùng, lo lắng sẽ có chuyện dại dột - Ảnh 2
Bài đăng của hoa hậu Phương Lê 

"Tước vương miện! Làm vậy rất tàn nhẫn với một đứa con gái. Rồi tương lại của bé thế nào và kể cả có thể chịu không nổi áp lực chọn cách dạy dột như bao cô gái đã chọn. Lúc đó mọi người có thật sự vui khi mình cũng góp phần tạo nên? Dùng mạng xã hội có phải để dồn người khác vào đường cùng mục đích thật sự có phải vậy không? Hơn thế nữa là con người với nhau.

Trách nhiệm lần này không thể một mình bé chịu nếu thật sự bị tước vương miện thì ban tổ chức chọn bé cũng phải chịu trách nhiệm vì họ chọn bé, họ phải theo sát bé và phải biết được bé có khéo léo ăn nói hay không?

Nếu họ thấy đủ tiêu chuẩn thì bây giờ cái sai của bé không phải một mình bé chịu! Tính cách con người không phải tạo nên ngày 1 ngày 2 mà là đã có sẵn".

Hoa hậu Phương Lê cầu xin dư luận đừng dồn Ý Nhi vào đường cùng, lo lắng sẽ có chuyện dại dột - Ảnh 3
Hoa hậu Phương Lê

Ngoài ra, hoa hậu Phương Lê còn đề xuất Ban tổ chức ngay lúc này phải đứng ra giải quyết giải thích để cộng đồng hiểu. Gia đình cũng cần phối hợp để dạy dỗ lại nàng hậu, cho đi học thêm kỹ năng và cách ứng xử. 

Hoa hậu Phương Lê cầu xin dư luận đừng dồn Ý Nhi vào đường cùng, lo lắng sẽ có chuyện dại dột - Ảnh 4Hoa hậu Phương Lê cầu xin dư luận đừng dồn Ý Nhi vào đường cùng, lo lắng sẽ có chuyện dại dột - Ảnh 5

Hiện, sau chuỗi phát ngôn khó hiểu trước truyền thông, Ý Nhi đang nỗ lực thực hiện nhiều hành động ý nghĩa, đồng thời lên tiếng xin lỗi, tự hứa với fan hâm mộ sẽ ngày càng tiến bộ hơn trong suy nghĩ và lời nói. Ý Nhi chỉ mới đăng quang hơn 1 tuần. Thời gian đương nhiệm còn dài, sắp tới có lẽ là giai đoạn để người đẹp rèn luyện cả đức lẫn tài để phù hợp với chiếc vương miện và danh hiệu cao quý.

 

Giữa tâm điểm ồn ào phát ngôn, Ý Nhi lộ clip tươi tắn đi dự sinh nhật, liên tục nhờ 'chấm điểm' để 'xuất cảnh'?

Giữa tâm điểm ồn ào phát ngôn, Ý Nhi lộ clip tươi tắn đi dự sinh nhật, liên tục nhờ 'chấm điểm' để 'xuất cảnh'?

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải bài viết của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi khi dự sinh nhật một người quen. Trong clip, nàng hậu liên tục hỏi những người xung quanh về trang phục và makeup của bản thân.

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