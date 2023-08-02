NTK Đỗ Mạnh Cường gay gắt trước loạt phát ngôn của Ý Nhi: 'Nên có một hoa hậu cần được tước vương miện để làm gương'

Hậu trường 02/08/2023 16:25

Những ngày qua, tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam Ý Nhi trở thành tâm điểm quan tâm của công chúng với một số bình luận trái chiều. Thậm chí, nhiều khán giả còn yêu cầu ban tổ chức tước vương miện của cô. Mới đây, NTK Đỗ Mạnh Cường cũng lên tiếng về ồn ào này.

Cụ thể, chia sẻ trên trang cá nhân, NTK Đỗ Mạnh Cường thẳng thắn chia sẻ quan điểm về nhiều lần "vạ miệng của" Miss World VietNam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi: "Thực sự cũng nên có một Hoa hậu trong lịch sử cần được tước vương miện để làm gương. Mà nếu không bị tước thì cô gái này cũng nên tự trả lại vương miện cho ban tổ chức để nhìn nhận lại những sai lầm trong phát ngôn cũng như suy nghĩ của mình trong những ngày vừa qua. Chỉ như vậy mới cứu được bản thân khỏi sự cuồng nộ của nhiều người thôi.

Chứ mới đăng quang Hoa Hậu mà group anti gần 400.000 người rồi thì khó sống trong showbiz lắm! Gia đình em có điều kiện thì nên sống 1 cuộc đời bình yên vì e là con gái, chứ thiệt sự anh thấy cũng thương em trước những áp lực từ dư luận".

NTK Đỗ Mạnh Cường gay gắt trước loạt phát ngôn của Ý Nhi: 'Nên có một hoa hậu cần được tước vương miện để làm gương' - Ảnh 1
Bài đăng của NTK Đỗ Mạnh Cường

Bài viết của NTK đã nhanh chóng nhận về lượt tương tác khủng. Bên dưới phần bình luân, bên cạnh những ý kiến cho rằng nên cho Ý Nhi cơ hội sửa sai, thì phần đông đều ủng hộ quan điểm của Đỗ Mạnh Cường. 

NTK Đỗ Mạnh Cường gay gắt trước loạt phát ngôn của Ý Nhi: 'Nên có một hoa hậu cần được tước vương miện để làm gương' - Ảnh 2

NTK Đỗ Mạnh Cường gay gắt trước loạt phát ngôn của Ý Nhi: 'Nên có một hoa hậu cần được tước vương miện để làm gương' - Ảnh 3
 Phản ứng của CĐM bên dưới bài viết của NTK 

Trước đó, kể từ sau khi đăng quang, Ý Nhi bận rộn với chiến dịch truyền thông. Cũng từ đây, hàng loạt ồn ào liên quan đến những phát ngôn của cô nàng xuất hiện. 

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

NTK Đỗ Mạnh Cường gay gắt trước loạt phát ngôn của Ý Nhi: 'Nên có một hoa hậu cần được tước vương miện để làm gương' - Ảnh 4
Huỳnh Trần Ý Nhi có nhiều phát ngôn gây bão, không vừa lòng dư luận

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

NTK Đỗ Mạnh Cường gay gắt trước loạt phát ngôn của Ý Nhi: 'Nên có một hoa hậu cần được tước vương miện để làm gương' - Ảnh 5
Trong các group anti của nàng hậu, hàng loạt ý kiến yêu cầu tước bỏ danh hiệu, đồng thời hủy suất chinh chiến quốc tế đối với Ý Nhi 

Về ý kiến tước vương miện của Ý Nhi, phía đại diện truyền thông của Hoa hậu Thế giới Việt Nam đã chính thức lên tiếng, khẳng định đã nhận được các email liên quan đến sự việc của Ý Nhi. Phía công ty quản lý đang xử lý và sẽ đưa ra thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất.

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