Hoa hậu Ý Nhi tự tin gọi tên mình trước cả vua Quang Trung, nhà thơ Hàn Mặc Tử khi được hỏi 3 người nổi tiếng ở Bình Định

Trên mạng xã hội vừa hội lan truyền đoạn clip Hoa hậuÝ Nhi trả lời phỏng vấn gây tranh cãi về chủ đề người nổi tiếng ở Bình Định.

Cụ thể, trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông, khi được MC yêu cầu kể tên 3 người nổi tiếng quê ở Bình Định, tân Hoa hậu ngay lập tức đáp: "Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung". Câu hỏi được nam MC đặt ra cho nàng hậu Câu trả lời của Ý Nhi trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Đầu tiên việc tân Hoa hậu tự nhận mình là "người nổi tiếng" ở Bình Định và còn nhắc tới mình trước vua Quang Trung, nhà thơ Hàn Mặc Tử bị cho là thiếu khiêm tốn. Thêm vào đó, việc cô cho rằng nhà thơ Hàn Mặc Tử quê ở Bình Định cũng khiến nhiều người ngán ngẩm vì sai kiến thức cơ bản. Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí (1912 – 1940) ông sinh ra tại làng Mỹ Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thứ tự trả lời của Ý Nhi Phát ngôn cũ chưa hạ nhiệt, phần trả lời này của nàng hậu lại tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, câu trả lời của Ý Nhi đang tự tin thái quá, thậm chí là tự mãn. Phản ứng của CĐM trước câu trả lời của Huỳnh Trần Ý Nhi Trước đó, kể từ sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss World VietNam 2023, nàng hậu liên tục vướng scandal vạ miệng. Ngày 29/7 nàng hậu đã xuất hiện cùng bà Phạm Kim Dung - trưởng BTC Miss World Vietnam 2023 trong livestream để xin lỗi công chúng. Tại đây, mỹ nhân đến từ Bình Định đã bật khóc và hứa sẽ chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói trước công chúng. Ngay sau đó, cô lên đường thực hiện các hoạt động thiện nguyện sau đăng quang.

Đến chiều 31/7, Ý Nhi một lần nữa công khai xin lỗi người hâm mộ và "mong rằng mọi người sẽ mở lòng, đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình". Bài đăng của Ý Nhi Cụ thể, người đẹp Bình Định bày tỏ: "Ý Nhi một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29/7/2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị, Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai. Ở tuổi 21, Ý Nhi vô cùng biết ơn những may mắn đã đến với mình, biết ơn vì sự ủng hộ, sự tín nhiệm của khán giả và BTC trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Vì thế, Ý Nhi luôn luôn trân trọng danh hiệu và tình yêu của tất cả mọi người. Một lần nữa, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam". Hoa hậu Ý Nhi nói thêm: "Mong rằng mọi người sẽ mở lòng, đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng, sai phạm lần này là bài học rất lớn để Ý Nhi nỗ lực, rèn luyện hơn trong tương lai. Ý Nhi xin hứa không bao giờ làm cộng đồng yêu mến sắc đẹp phiền lòng và thất vọng".

Quanh chuyện 'vạ miệng' của hoa hậu Ý Nhi: Suy cho cùng vẫn chưa đủ lớn - Tuổi trẻ sao tránh được những dại dột? "Là một bà mẹ, tôi thấy sợ khi đọc những bình luận của cộng đồng mạng về Hoa hậu Ý Nhi", một người mẹ có con gái tâm sự sau khi chứng kiến những sóng gió với nàng hậu trẻ.

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