Giữa tâm điểm ồn ào phát ngôn, Ý Nhi lộ clip tươi tắn đi dự sinh nhật, liên tục nhờ 'chấm điểm' để 'xuất cảnh'?

Mới đây nhất, các diễn đàn sắc đẹp bỗng trở nên xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi lên đồ sang chảnh, rạng rỡ tham dự tiệc sinh nhật giữa tâm điểm ồn ào phát ngôn vạ miệng.

Tuy nhiên, thực chất, đoạn clip này đã được một netizen đăng tải cách đây 5 ngày trước. Ngoài ra, nhiều người cũng phản bác, cho rằng Ý Nhi hỏi "đã đủ để đi ăn sinh nhật chưa?" chứ không phải "đủ để xuất cảnh chưa?".

Ngay lập tức, người đẹp Bình Định lại nhận nhiều ý kiến khác nhau từ công chúng. Nguyên nhân được cho là từ câu hỏi mà nàng hậu nói trong clip: "Mọi người chấm mấy điểm cho layout đi ăn sinh nhật này của Nhi, có lấp lánh không? Có đủ để xuất cảnh chưa?".

Trên thực tế, lời nói của nàng hậu đã bị netizen hiểu sai

Những ngày qua, Hoa hậu Ý Nhi vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực từ công chúng. Dù nàng Hậu đã lên tiếng xin lỗi 2 lần mong mọi người bao dung để nàng Hậu sửa sai: "Hoa hậu Ý Nhi một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29/7/2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị, Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai".

Song, phản ứng của dư luận vẫn vô cùng gay gắt. Đặc biệt là sau phần trả lời câu hỏi về 3 nhân vật nổi tiếng ở Bình Định. Cụ thể, trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông, khi được MC yêu cầu kể tên 3 người nổi tiếng quê ở Bình Định, tân Hoa hậu ngay lập tức đáp: "Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung".

Câu trả lời gây tranh cãi của Ý Nhi

Câu trả lời của Ý Nhi trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Việc tân Hoa hậu tự nhận mình là "người nổi tiếng" ở Bình Định và còn nhắc tới mình trước vua Quang Trung, nhà thơ Hàn Mặc Tử bị cho là thiếu khiêm tốn.

Hiện, phần đông netizen đều tỏ ra không hài lòng trước những phát ngôn của nàng hậu và liên tục đề nghị tước vương miệnh, cắt suất thi quốc tế.