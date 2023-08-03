Sau Ý Nhi, đến lượt á hậu 1 Đào Hiền gặp 'họa': Xếp Bác Hồ sau bản thân khi được hỏi 5 người nổi tiếng tại Nghệ An

Phát ngôn về 3 người nổi tiếng quê Bình Định của Hoa hậu Ý Nhi chưa kịp lắng xuống thì mới đây, video trích đoạn phỏng vấn của Á hậu 1 Đào Thị Hiền tiếp tục được lan truyền trên MXH.

Cụ thể, trong cùng 1 chương trình xuất hiện với hoa hậu Ý Nhi, á hậu 2 Minh Kiên, khi nhận được câu hỏi kể tên 5 người nổi tiếng ở Nghệ An, á hậu 1 Đào Thị Hiền nhanh chóng đáp: "Hương Tràm, em, Đào Thị Hà,... à Bác Hồ, Phan Bội Châu". Đào Thị Hiền xuất hiện cùng với hoa hậu Ý Nhi Câu trả lời của Đào Thị Hiền khiến nhiều người phẫn nộ. Trước đó, Đào Thị Hiền nhận được sự yêu mến của công chúng khi có nhan sắc ngọt ngào, nhiều phần ứng xử thông minh, thì sau câu trả lời này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm anti fan thu hút hàng nghìn thành viên kèm theo bình luận gay gắt, chỉ trích người đẹp.

Phản ứng gay gắt của cư dân mạng Hiện tại phía người đẹp Đào Thị Hiền chưa lên tiếng về ồn ào này. Đào Thị Hiền nhận về nhiều chỉ trích sau câu trả lời của mình Trước đó, cũng trong chương trình giao lưu này, Hoa hậu Ý Nhi cũng hứng không ít "gạch đá" khi trả lời câu hỏi kể tên 3 người nổi tiếng ở quê hương mình - Bình Định. Cô cho biết: “Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung".

Trước đó, Ý Nhi cũng bị nhận gạch đá vì câu trả lời cho câu hỏi gần như tương tự Câu trả lời của Ý Nhi trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Đầu tiên việc tân Hoa hậu tự nhận mình là "người nổi tiếng" ở Bình Định và còn nhắc tới mình trước vua Quang Trung, nhà thơ Hàn Mặc Tử bị cho là thiếu khiêm tốn. Thêm vào đó, việc cô cho rằng nhà thơ Hàn Mặc Tử quê ở Bình Định cũng khiến nhiều người ngán ngẩm vì sai kiến thức cơ bản. Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí (1912 – 1940) ông sinh ra tại làng Mỹ Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngay sau khi cuộc thi Miss World Vietnam 2023 kết thúc, Á hậu 1 Đào Thị Hiền nhận được nhiều sự chú ý khi chị gái cô - Đào Thị Hà - cũng là người đẹp từng "chinh chiến" ở nhiều đấu trường sắc đẹp trong nước và giành một số danh hiệu. Đào Thị Hiền (SN 2001, Nghệ An), hiện là là sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ, từng lọt top 5 cuộc thi "Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022". Cô sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng lý tưởng 85-63-92

Chỉ sau 6 ngày đăng quang Á hậu Miss World Vietnam, Đào Thị Hiền lộ ảnh trên giường bệnh khiến fan lo lắng Mới đây, trên kênh TikTok của Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc Á hậu 1 Đào Thị Hiền trên giường bệnh khiến người hâm mộ xót xa.

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