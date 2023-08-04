Đào Hiền tiết lộ tình trạng hiện tại của hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào vạ miệng: Top 3 không ở chung, ít hoạt động

Trong livestream mới nhất để xin lỗi khán giả vì phát ngôn 5 người nổi tiếng ở Nghệ An, Đào Hiền cũng đã có những chia sẻ mới liên quan đến Hoa hậu Ý Nhi giữa tâm bảo chỉ trích của dư luận.

Theo đó, Đào Hiền cho biết top 3 Miss World VietNam 2023 đều đang ở TP.HCM để hoàn thành lịch trình công việc. Do hoạt động không quá dày đặc nên top 3 có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đặc biệt, Đào Hiền tiết lộ 3 nàng hậu được sắp xếp nghỉ ngơi trong các phòng khác nhau nhưng sau khi hoàn thành công việc sẽ sang trò chuyện, ăn uống tại phòng của Ý Nhi. Đồng thời, Á hậu Đào Hiền còn rủ rê Ý Nhi ăn bánh tráng trộn nhưng người em từ chối.

Đào Hiền trong buổi livestream ngày hôm qua Tuy nhiên, với những câu hỏi đề cập trực tiếp đến ồn ào của Ý Nhi, người đẹp gốc Nghệ An cũng có thái độ từ chối trả lời, giống Đỗ Thị Hà trước đó. Dù không nhắc đến sự việc cụ thể nhưng Đào Hà lên tiếng mong công chúng nhìn nhận khách quan, góp ý tích cực để họ có thể hoàn thiện bản thân hơn. Trước những câu hỏi liên quan đến lùm xùm của Ý Nhi, Đào Thị Hà từ chối trả lời Cũng trong livestream ngày hôm qua, Đào Hiền đã gửi lời xin lỗi tới khán giả vì phát ngôn của mình trong 1 buổi gặp gỡ truyền thông: ''Sau mấy ngày liên tục trả lời báo chí bọn mình có những câu nói chưa được hoàn chỉnh, chưa suy nghĩ thấu đáo nên cũng xin lỗi mọi người và mong khán giả bỏ qua. Thực ra cũng tốt, mọi người nhắc nhở mình cũng rất vui vì mình sẽ tốt hơn từng ngày''.

Tuy nhiên, trong khi nói lời xin lỗi, một số netizen nhận xét Đào Hiền cúi gằm mặt, vừa làm việc khác vừa nói. Chính vì vậy một số ý kiến cho rằng người đẹp gốc Nghệ An thái độ "xin lỗi cho có", không nghiêm túc và không được công chúng chấp nhận. Đào Thị Hiền và Huỳnh Trần Ý Nhi đang là 2 người đẹp thị phi trong thời điểm hiên tại Hiện, giữa làn sóng chỉ trích của cư dân mạng sau những phát ngôn của hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Đào Hiền, phía BTC Miss World VietNam vẫn chưa có động thái mới.

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