Giữa lúc Ý Nhi khốn đốn vì 'lỡ lời', hàng xóm bất ngờ tiết lộ gia cảnh của nàng hậu và 'lời tiên đoán' nhiều năm về trước

Kể từ sau khi đăng quang, Ý Nhi vướng phải nhiều rắc rối vì những phát ngôn của mình. Nàng hậu trở thành "cái gai trong mắt" nhiều cư dân mạng. Tuy nhiên với hàng xóm ở quê nhà Bình Định, Ý Nhi được nhận xét là cô gái "vượt lên nghịch cảnh".
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Sau hơn 10 ngày đăng quang, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi bất ngờ trở thành "hiện tượng mạng", đối diện với "búa rìu" dư luận. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ những phát ngôn bị cho là quá kiêu ngạo, tự mãn: "Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi".
Hay: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một Hoa hậu", "Khi BGK đã chọn em ở vị trí cao nhất, thì phải chứng tỏ em là một cô gái như thế nào thì họ mới đưa em đến vị trí đó đúng không ạ?"...
Mới đây nhất là màn "hỏi - đáp" về 3 người nổi tiếng ở Bình Định của Ý Nhi. Với câu trả lời tự tin: "Em - nhà thơ Hàn Mặc Tử - vua Quang Trung", người đẹp sinh năm 2002 tiếp tục là tâm điểm chỉ trích của dư luận.
Giữa lúc dân tình đang đổ dồn làn sóng phẫn nộ về phía tân Miss World Việt Nam 2023, hàng xóm ở quê nhà Ý Nhi bất ngờ lên tiếng hé lộ gia cảnh của nàng hậu.
Cụ thể, dẫn nguồn từ Người Lao Động, người dân địa phương cho biết, tân hoa hậu Miss World Vietnam 2023 là con cả trong một gia đình có đời sống kinh tế ổn định. Bố tân hoa hậu hiện là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên về ngành xây dựng; còn mẹ - ở nhà nội trợ (khi còn sống chung với Ý Nhi).