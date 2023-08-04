Giữa lúc Ý Nhi khốn đốn vì 'lỡ lời', hàng xóm bất ngờ tiết lộ gia cảnh của nàng hậu và 'lời tiên đoán' nhiều năm về trước

Hay: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một Hoa hậu", "Khi BGK đã chọn em ở vị trí cao nhất, thì phải chứng tỏ em là một cô gái như thế nào thì họ mới đưa em đến vị trí đó đúng không ạ?"...

Sau hơn 10 ngày đăng quang, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi bất ngờ trở thành "hiện tượng mạng", đối diện với "búa rìu" dư luận. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ những phát ngôn bị cho là quá kiêu ngạo, tự mãn: "Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi".

Giữa lúc dân tình đang đổ dồn làn sóng phẫn nộ về phía tân Miss World Việt Nam 2023, hàng xóm ở quê nhà Ý Nhi bất ngờ lên tiếng hé lộ gia cảnh của nàng hậu.

Mới đây nhất là màn "hỏi - đáp" về 3 người nổi tiếng ở Bình Định của Ý Nhi. Với câu trả lời tự tin: "Em - nhà thơ Hàn Mặc Tử - vua Quang Trung", người đẹp sinh năm 2002 tiếp tục là tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Cụ thể, dẫn nguồn từ Người Lao Động, người dân địa phương cho biết, tân hoa hậu Miss World Vietnam 2023 là con cả trong một gia đình có đời sống kinh tế ổn định. Bố tân hoa hậu hiện là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên về ngành xây dựng; còn mẹ - ở nhà nội trợ (khi còn sống chung với Ý Nhi).

Ý Nhi còn có 2 em gái, một cô đang học ĐH năm nhất tại TP HCM và một bé 10 tuổi, đang chuẩn bị lên lớp 4.

Hiện bố và em út của Ý Nhi đang sống ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, còn cô và em kề đang ở nhà cô ruột tại TP HCM để học ĐH.

Bố của Ý Nhi hiện là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên về ngành xây dựng

"Khi bố mẹ Ý Nhi không sống cùng nhau, cả gia đình cô ấy ai cũng buồn. Tuy nhiên, sau đó Ý Nhi đã vượt qua được cú sốc này và tiếp tục phấn đấu học tập. Tôi nghĩ rằng, trong hoàn cảnh như vậy, không phải cô gái nào cũng vượt qua được", một hàng xóm hoa hậu Ý Nhi kể.

Ý Nhi chia sẻ, dù mẹ ruột ở xa nhưng thời gian qua, cô vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ. Ngoài ra, Ý Nhi cho biết mẹ cũng là chỗ dựa tinh thần cho cô, nhất là trong giai đoạn diễn ra cuộc thi Miss World Vietnam 2023.

Gia đình là chỗ dựa tinh thần cho nàng hậu

Lúc còn nhỏ ở với gia đình, ngoài tên Ý Nhi, cô còn có biệt danh được nhiều người thân quen gọi là "Cún con". Có một điều trùng hợp nữa là giữa năm 2020, sau khi ông H.T.N đăng ảnh Ý Nhi trong buổi tổng kết lớp 12 tại trường lên trang Facebook cá nhân của mình, nhiều người quen vào bình luận, nói rằng cô là "hoa hậu tương lai".

Và quả thực lời "tiên đoán" năm nào đã thành hiện thực khi Ý Nhi đăng quang ngôi vị cao nhất của 1 cuộc thi nhan sắc tầm cỡ. Dù vậy, chỉ mới bắt đầu những ngày đương nhiệm đầu tiên, Ý Nhi đã gặp "sóng gió".

Hậu đăng quang, Ý Nhi 'mất nhiều hơn được'

Hiện, về yêu cầu tước vương miện của Ý Nhi đến từ phía dư luận, đại diện BTC cuộc thi Miss World Việt Nam - công ty Sen Vàng, vẫn chưa đưa ra thông báo mới nào.