Giữa lúc Ý Nhi khốn đốn vì 'lỡ lời', hàng xóm bất ngờ tiết lộ gia cảnh của nàng hậu và 'lời tiên đoán' nhiều năm về trước

Hậu trường 04/08/2023 16:17

Kể từ sau khi đăng quang, Ý Nhi vướng phải nhiều rắc rối vì những phát ngôn của mình. Nàng hậu trở thành "cái gai trong mắt" nhiều cư dân mạng. Tuy nhiên với hàng xóm ở quê nhà Bình Định, Ý Nhi được nhận xét là cô gái "vượt lên nghịch cảnh".

Sau hơn 10 ngày đăng quang, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi bất ngờ trở thành "hiện tượng mạng", đối diện với "búa rìu" dư luận. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ những phát ngôn bị cho là quá kiêu ngạo, tự mãn: "Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi".

Hay: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một Hoa hậu", "Khi BGK đã chọn em ở vị trí cao nhất, thì phải chứng tỏ em là một cô gái như thế nào thì họ mới đưa em đến vị trí đó đúng không ạ?"...

Mới đây nhất là màn "hỏi - đáp" về 3 người nổi tiếng ở Bình Định của Ý Nhi. Với câu trả lời tự tin: "Em - nhà thơ Hàn Mặc Tử - vua Quang Trung", người đẹp sinh năm 2002 tiếp tục là tâm điểm chỉ trích của dư luận. 

Giữa lúc Ý Nhi khốn đốn vì 'lỡ lời', hàng xóm bất ngờ tiết lộ gia cảnh của nàng hậu và 'lời tiên đoán' nhiều năm về trước - Ảnh 1
Ý Nhi là nàng hậu nhiều tai tiếng ngay sau khi vừa đăng quang mới chỉ hơn 10 ngày

Giữa lúc dân tình đang đổ dồn làn sóng phẫn nộ về phía tân Miss World Việt Nam 2023, hàng xóm ở quê nhà Ý Nhi bất ngờ lên tiếng hé lộ gia cảnh của nàng hậu. 

Cụ thể, dẫn nguồn từ Người Lao Động, người dân địa phương cho biết, tân hoa hậu Miss World Vietnam 2023 là con cả trong một gia đình có đời sống kinh tế ổn định. Bố tân hoa hậu hiện là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên về ngành xây dựng; còn mẹ - ở nhà nội trợ (khi còn sống chung với Ý Nhi).

Giữa lúc Ý Nhi khốn đốn vì 'lỡ lời', hàng xóm bất ngờ tiết lộ gia cảnh của nàng hậu và 'lời tiên đoán' nhiều năm về trước - Ảnh 2
Bố của Ý Nhi hiện là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên về ngành xây dựng
Giữa lúc Ý Nhi khốn đốn vì 'lỡ lời', hàng xóm bất ngờ tiết lộ gia cảnh của nàng hậu và 'lời tiên đoán' nhiều năm về trước - Ảnh 3
Gia đình là chỗ dựa tinh thần cho nàng hậu 
Giữa lúc Ý Nhi khốn đốn vì 'lỡ lời', hàng xóm bất ngờ tiết lộ gia cảnh của nàng hậu và 'lời tiên đoán' nhiều năm về trước - Ảnh 5
 Hậu đăng quang, Ý Nhi 'mất nhiều hơn được' 
NÓNG: Sở VH-TT Bình Định làm việc với BTC Miss World Việt Nam về đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu Ý Nhi

NÓNG: Sở VH-TT Bình Định làm việc với BTC Miss World Việt Nam về đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu Ý Nhi

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Văn hóa - Thể thao làm việc với đơn vị tổ chức Miss World Vietnam 2023 liên quan đến những ồn ào nhiều ngày qua của hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

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Từ khóa:   Ý Nhi hoa hậu Ý Nhi Huỳnh Trần Ý Nhi

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