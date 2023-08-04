NÓNG: Sở VH-TT Bình Định làm việc với BTC Miss World Việt Nam về đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu Ý Nhi

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Văn hóa - Thể thao làm việc với đơn vị tổ chức Miss World Vietnam 2023 liên quan đến những ồn ào nhiều ngày qua của hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, sáng nay (4/8), Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với Công ty CP Quảng cáo - Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023) để nắm thông tin và hướng xử lý vụ việc, sau những "lùm xùm" liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi của tân hoa hậu Ý Nhi. Ý Nhi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World VietNam 2023 "Theo quy định, nếu phát hiện sai phạm, Bộ VH-TT-DL, UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện nơi tổ chức vòng chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2023 có thẩm quyền gửi yêu cầu thu hồi danh hiệu hoa hậu đến ban tổ chức cuộc thi. Sau đó, ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi danh hiệu hoa hậu và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu. Vì vậy, việc UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 để nắm tình hình và hướng xử lý vụ việc là đúng quy định".

UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở VH-TT làm việc với ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 Những ngày qua, kể từ sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World VietNam 2023, hoa hậu Ý Nhi đã liên tục nhận "gạch đá" vì những phát ngôn của mình trước truyền thông. Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử. Sau cuộc thi, dù đăng quang hoa hậu, song Ý Nhi lại nhận về nhiều chỉ trích từ dư luận vì những phát ngôn dại miệng trước truyền thông Ý Nhi sinh năm 2002, tại huyện Hoài Ân. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, số đo 3 vòng 79-59-89; hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM. Sau khi vượt qua 39 thí sinh xinh đẹp của vòng chung kết, người đẹp Ý Nhi đã chiến thắng vương miện hoa hậu cuộc thi Miss World Vietnam 2023, diễn ra tối 22/7 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á' MXH đang rầm rộ chia sẻ trang tin Hàn Quốc đăng tải về hoa hậu Ý Nhi. Song nội dung không mấy tich cực khi chủ yếu xoay quanh ồn ào những ngày qua của nàng hậu.

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