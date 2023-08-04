NÓNG: Sở VH-TT Bình Định làm việc với BTC Miss World Việt Nam về đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu Ý Nhi

Hậu trường 04/08/2023 15:55

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Văn hóa - Thể thao làm việc với đơn vị tổ chức Miss World Vietnam 2023 liên quan đến những ồn ào nhiều ngày qua của hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, sáng nay (4/8), Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với Công ty CP Quảng cáo - Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023) để nắm thông tin và hướng xử lý vụ việc, sau những "lùm xùm" liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi của tân hoa hậu Ý Nhi.

NÓNG: Sở VH-TT Bình Định làm việc với BTC Miss World Việt Nam về đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 1
Ý Nhi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World VietNam 2023
NÓNG: Sở VH-TT Bình Định làm việc với BTC Miss World Việt Nam về đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 2
UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở VH-TT làm việc với ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023

Những ngày qua, kể từ sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World VietNam 2023, hoa hậu Ý Nhi đã liên tục nhận "gạch đá" vì những phát ngôn của mình trước truyền thông.

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

NÓNG: Sở VH-TT Bình Định làm việc với BTC Miss World Việt Nam về đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 3
Sau cuộc thi, dù đăng quang hoa hậu, song Ý Nhi lại nhận về nhiều chỉ trích từ dư luận vì những phát ngôn dại miệng trước truyền thông

Ý Nhi sinh năm 2002, tại huyện Hoài Ân. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, số đo 3 vòng 79-59-89; hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM. Sau khi vượt qua 39 thí sinh xinh đẹp của vòng chung kết, người đẹp Ý Nhi đã chiến thắng vương miện hoa hậu cuộc thi Miss World Vietnam 2023, diễn ra tối 22/7 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á'

HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á'

MXH đang rầm rộ chia sẻ trang tin Hàn Quốc đăng tải về hoa hậu Ý Nhi. Song nội dung không mấy tich cực khi chủ yếu xoay quanh ồn ào những ngày qua của nàng hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   Ý Nhi hoa hậu Ý Nhi Huỳnh Trần Ý Nhi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 51 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 36 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ