Thêm 1 ca sĩ lên tiếng chỉ trích hoa hậu Ý Nhi, khẳng định nguyên nhân phát ngôn 'vạ miệng' là 'kết quả của sự buông lỏng giáo dục từ gia đình'

Hậu trường 05/08/2023 14:25

Nói về ồn ào của hoa hậu Ý Nhi, nam ca sĩ này mong muốn các cơ quan quản lý có thẩm quyền nên vào cuộc để chấn chỉnh, tránh ảnh hưởng đến tư duy của thế hệ tương lai.

Theo đó, nam ca sĩ Minh Quân thu hút sự chú ý khi bày tỏ quan điểm về ồn ào xoay quanh chiếc vương miện của tân Miss World Việt Nam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi. Nam ca sĩ cho rằng có thể do tuổi đời còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm, nên Ý Nhi chưa thật sự tinh tế trong cách trả lời phỏng vấn.

Thêm 1 ca sĩ lên tiếng chỉ trích hoa hậu Ý Nhi, khẳng định nguyên nhân phát ngôn 'vạ miệng' là 'kết quả của sự buông lỏng giáo dục từ gia đình' - Ảnh 1
Ca sĩ Minh Quân

Tuy nhiên, Minh Quân cho biết câu trả lời liên quan đến 3 người nổi tiếng ở Bình Định của nàng hậu là không thể chấp nhận được. "Thiên Lôi" của Táo Quân cho biết mình đã rất sốc khi nghe đáp án được thốt ra từ miệng người đẹp sinh năm 2002.

Thêm 1 ca sĩ lên tiếng chỉ trích hoa hậu Ý Nhi, khẳng định nguyên nhân phát ngôn 'vạ miệng' là 'kết quả của sự buông lỏng giáo dục từ gia đình' - Ảnh 2
Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi 

Minh Quân còn nhấn mạnh rằng "Ý Nhi có cái tôi quá lớn hay sự ngạo mạn, tự cao đã trở thành hệ tư tưởng của cô gái. Phải chăng đó là kết quả của sự buông lỏng giáo dục từ gia đình, quá nuông chiều dẫn đến lối suy nghĩ đó".

Cuối chia sẻ, giọng ca sinh năm 1980 còn bày tỏ mong muốn các cơ quan quản lý có thẩm quyền nên vào cuộc để chấn chỉnh, tránh ảnh hưởng đến tư duy của thế hệ tương lai.

Chia sẻ của Minh Quân ngay lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM. Nhiều người bày tỏ quan điểm đồng ý với nhận định của nam ca sĩ. 

Những ngày qua, dù chỉ mới đăng quang chưa đến 2 tuần, song tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi đã là tâm điểm bị chỉ trích bởi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác. Một trong số những phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi nhất phải kể đến: "Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Khi các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là Hoa hậu rồi".

Thêm 1 ca sĩ lên tiếng chỉ trích hoa hậu Ý Nhi, khẳng định nguyên nhân phát ngôn 'vạ miệng' là 'kết quả của sự buông lỏng giáo dục từ gia đình' - Ảnh 3
Người đẹp nhận nhiều chỉ trích nhất kể từ sau đăng quang 'gọi tên' Ý Nhi

Hay: "Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi".

Và mới đây nhất là màn "hỏi - đáp" về 3 người nổi tiếng ở Bình Định của Ý Nhi. Với câu trả lời tự tin: "Em - nhà thơ Hàn Mặc Tử - vua Quang Trung", người đẹp sinh năm 2002 tiếp tục là tâm điểm chỉ trích của dư luận. 

Bàn về ồn ào 'dại miệng' của Ý Nhi, tiến sĩ Đoàn Hương gay gắt: 'Cô hoa hậu này là ảo tưởng chứ không phải ngạo mạn'

Bàn về ồn ào 'dại miệng' của Ý Nhi, tiến sĩ Đoàn Hương gay gắt: 'Cô hoa hậu này là ảo tưởng chứ không phải ngạo mạn'

Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương phê phán gay gắt những phát ngôn được dư luận cho là có phần ngạo mạn của Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi.

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