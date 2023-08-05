Ồn ào 'dại miệng' của Ý Nhi lên đến đỉnh điểm, VTV bất ngờ gây sốt với phóng sự 'bội thực hoa hậu': 'Nếu không khiêm tốn được, hãy bình dị, thật thà...'

Giữa lúc dân tình đang đổ dồn sự chú ý về phía nàng hậu sinh năm 2002, VTV24 bất ngờ cho phát phóng sự tiêu đề "bội thực hoa hậu" với nhiều phát ngôn đầy ẩn ý.

Chỉ mới gần 2 tuần sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đã phải hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đến từ dư luận. Nguồn cơn xuất phát từ việc người đẹp có những phát ngôn "vạ miệng" về đến bạn trai, giới trẻ, tình yêu của hoa hậu - đại gia, hay gần đây là phần trả lời cho câu hỏi "3 cái tên nổi tiếng quê Bình Định".

Nhắc tới quan điểm "Gió tầng nào gặp mây tầng đó", cô hoa hậu do nữ BTV hoá thân này liền đáp: "Khi nghe đến câu này nhiều người nhầm lẫn, chỉ chú trọng đến từ mây và gió nhưng theo em từ quan trọng nhất là tầng. Có rất nhiều tầng như hạ lưu, trung lưu và rất nhiều người muốn vươn đến tầng thượng lưu nên quan trọng nhất là phải xác định được mình đang ở tầng nào chứ không phải là mây và gió".

Mở đầu, BTV Thư Hiền của VTV hóa thân vào vai Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023 đang trả lời phỏng vấn. Khi được hỏi "thức uống yêu thích nhất", Hoa hậu Trí khôn liền trả lời: "Em thích nhất là trà sữa vì khi uống trà sữa mình rất giống với các bạn đồng trang lứa".

Đặc biệt nhất là câu hỏi: "Bạn sẽ làm gì khi bị đề xuất tước vương miện?", cô gái cho hay: "Ơ không ạ, vương miện rất cứng chứ không mềm như mía để nói tước như tước xơ đâu ạ. Thế nên theo em vương miện là không thể tước được".

Quan điểm hài hước của BTV Thư Hiền về việc 'tước vương miện'

Sau tiểu phẩm ngắn này, BTV Thư Hiền phát biểu: "Vừa rồi là một cuộc trò chuyện giả tưởng giữa một phóng viên và một hoa hậu. Tôi xin được mạn phép hỏi với cuộc thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam, yếu tố Hoa hậu quan trọng hơn hay Trí khôn quan trọng hơn?

Tôi nghĩ rằng Hoa hậu dường như là từ bao hàm đủ các phẩm chất xinh đẹp, thông minh, nhân hậu còn từ phía sau chỉ là một cụm từ đi kèm để khi xin giấy phép cho đỡ trùng.

Trung bình mỗi năm Việt Nam có đến 30 cuộc thi hoa hậu, 1 năm có 30 hoa hậu và 60 á hậu cùng hàng chục người đẹp có danh hiệu khác. Nếu tính cột mốc 2022 là năm lạm phát hoa hậu thì 10 sau, tức năm 2032, Việt Nam sẽ có ít nhất 300 hoa hậu, hơn 600 á hậu và hơn 3000 người đẹp đạt các giải phụ. Phổ cập hoa hậu khi đó không còn là câu nói bông đùa".

Cũng trong đoạn phóng sự này, nữ BTV bất ngờ nhắc đến một nàng hậu vừa đăng quang chưa đầy 2 tuần đã bị lập group anti fan 500 nghìn thành viên cùng hàng loạt yêu cầu tước vương miện: "Việc khán giả tức giận có phải đơn thuần từ sự thiếu khiêm tốn trong các câu trả lời của cô gái hay còn nguyên nhân nào khác nữa? Tôi nghĩ một phần còn từ việc bội thực và những cái tên dành cho hoa hậu".

Đáng chú ý hơn khi bản tin còn dẫn lại câu trả lời ứng xử của Hoa hậu Hà Kiều Anh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992. Tại thời điểm đó, Hà Kiều Anh mới chỉ 16 tuổi, song câu trả lời của nàng hậu được đánh giá là thông minh, khiêm tốn khi không dám nhận hoa hậu là người đẹp nhất.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Phần trả lời của hoa hậu Hà Kiều Anh tại cuộc thi nhan sắc vào năm 1992

BTV Thư Hiền cũng đánh giá: "Nếu mà bạn không khiêm tốn được, thì hãy cứ chân chất, bình dị và thật thà từ tận đáy lòng".

Kế đó, bản tin cũng phát lại 1 phần ứng xử khác của người đẹp Vũ Thuý Vi ở 1 cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, tổ chức vào năm 1999. Tại đó, phần giới thiệu về bản thân và quê hương của người đẹp này được đánh giá là chân thành nhất.

Cuối phóng sự, BTV Thư Hiền cũng dẫn lời bình: "Được mùa thì mất giá - cứ tưởng rằng câu nói này chỉ đúng trong lĩnh vực nông nghiệp bây giờ lại rất đúng với tình trạng bội thực hoa hậu. Khán giả đòi tước vương miện nhưng vương miện đâu chỉ ở trên đầu mỹ nhân mà còn ở trong lòng khán giả".

Bản tin phát sóng giữa lúc hoa hậu Ý Nhi vướng nhiều chỉ trích khiến khán giả đặc biệt quan tâm

Mặc dù không trực tiếp đề cập đến những lùm xùm của hoa hậu Ý Nhi trong thời gian qua, song những dẫn chứng và lời dẫn của nữ BTV VTV khiến nhiều người phải suy ngẫm về câu hỏi "thi hoa hậu để làm gì?" hay "vì sao khán giả đòi tước vương miện?".