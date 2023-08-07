Sau ồn ào bị tố là người thứ 3, Quỳnh Thư 'thả thính' liên tục, ẩn ý chuyện đã có người yêu chỉ bằng 1 câu gây chú ý

Hậu trường 07/08/2023 09:46

Mới đây, Quỳnh Thư bất ngờ đăng tải hình ảnh đính kèm dòng nội dung liên quan chuyện có bạn trai.

Thời gian qua, liên quan đến ồn ào ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức, Quỳnh Thư bị réo tên. Người đẹp bị cho là có mối quan hệ trên mức bạn bè, gọi nhau là "vợ - chồng". 

Ngoài việc bị chỉ trích là người thứ ba, mới đây Quỳnh Thư còn vướng tin đồn dùng chất kích thích. Về điều này, nữ diễn viên phản hồi: "Tôi nghĩ lúc đó người ta đang tung tin anh Đức dùng chất cấm để khiến anh mất quyền nuôi con nên tiện thể kéo cả tôi vào vụ lùm xùm này luôn. Đoạn tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện giữa tôi với anh Đức không phải thật. Bây giờ cứ tạo ra một cái tin nhắn như thế, dùng hình tôi làm ảnh đại diện rồi bảo đó chính là tôi thì dễ lắm, ai chả làm được, trên mạng kiểu như thế rất nhiều", Quỳnh Thư nói.

Sau ồn ào bị tố là người thứ 3, Quỳnh Thư 'thả thính' liên tục, ẩn ý chuyện đã có người yêu chỉ bằng 1 câu gây chú ý - Ảnh 1
Người đẹp bị réo tên vào ồn ào ly hôn của Diệp Lâm Anh

Sau khi loạt ồn ào "nổ ra", nữ người mẫu sinh năm 1989 liên tục nhận về hàng loạt những bình luận chỉ trích đến từ cộng đồng mạng. Đến mới đây dư luận mới tạm thời lắng xuống khi phía Diệp Lâm Anh cho biết hiện Nghiêm Đức đang có mối quan hệ tình cảm với 1 nàng á hậu. 

Về phần Quỳnh Thư, bất chấp ồn ào, cô nàng vẫn chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh đời thường. Đồng thời, nữ người mẫu cũng khiến mạng xã hội được phen "dậy sóng" với phát ngôn gây sốc.

Mới đây, người đẹp sinh năm 1989 bất ngờ xả loạt ảnh trong chuyến du lịch ở Đà Lạt với trạng thái thả thính cực ngọt: "Biết anh thích màu trời… Em đã bồi hồi chọn màu áo xanh".

Sau ồn ào bị tố là người thứ 3, Quỳnh Thư 'thả thính' liên tục, ẩn ý chuyện đã có người yêu chỉ bằng 1 câu gây chú ý - Ảnh 2

Sau ồn ào bị tố là người thứ 3, Quỳnh Thư 'thả thính' liên tục, ẩn ý chuyện đã có người yêu chỉ bằng 1 câu gây chú ý - Ảnh 3
 Hình ảnh mới được chân dài đăng tải

Bên cạnh đó, Quỳnh Thư cũng đăng tải hình ảnh đính kèm dòng nội dung khiến nhiều người cho rằng cô đang ẩn ý chuyện có bạn trai. Cụ thể, bài viết chia sẻ: "Không có bồ thấy buồn, có bồ thấy phiền". Không những vậy, Quỳnh Thư còn khẳng định chắc nịch câu nói này hoàn toàn đúng với trường hợp của bản thân bằng 2 từ ngắn gọn: "Là đúng".

Sau ồn ào bị tố là người thứ 3, Quỳnh Thư 'thả thính' liên tục, ẩn ý chuyện đã có người yêu chỉ bằng 1 câu gây chú ý - Ảnh 4
Trạng thái ẩn ý của Quỳnh Thư

Dù không trực tiếp đề cập đến tình trạng hiện tại, song nhiều người cho rằng Quỳnh Thư đang trong một mối quan hệ tình cảm.

Quỳnh Thư sinh năm 1989, là người mẫu, diễn viên tại TP HCM. Trước đây, cô gây chú ý trong một số phim truyền hình như: Sắc đẹp và danh vọng, Vũ khí sắc đẹp, Cô nàng bất đắc dĩ, Ghen... Cô từng là người mẫu thuộc công ty Venus, do Vũ Khắc Tiệp quản lý.

 

Quỳnh Thư chính thức lộ diện sau gần nửa tháng 'mất tích' kể từ khi bị Diệp Lâm Anh 'gọi tên' trong ồn ào ly hôn, làm rõ tin đồn dùng chất kích thích

Quỳnh Thư chính thức lộ diện sau gần nửa tháng 'mất tích' kể từ khi bị Diệp Lâm Anh 'gọi tên' trong ồn ào ly hôn, làm rõ tin đồn dùng chất kích thích

Cách đây không lâu, Quỳnh Thư trở thành tâm điểm gây chú ý khi bất ngờ bị Diệp Lâm Anh gọi thẳng tên. Đến mới đây, chân dài đã lần đầu có động thái sau khoảng thời gian im ắng.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư sao Việt

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