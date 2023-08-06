Sau nhiều ngày im lặng tránh 'búa rìu' dư luận, hoa hậu Ý Nhi bất ngờ có động thái trên MXH, CĐM phát hiện không 'ở ẩn' như đồn đoán?

Hậu trường 06/08/2023 17:02

Hậu đăng quang, thay vì tham gia những hoạt động giải trí với cương vị mới thì Hoa hậu Ý Nhi phải đối mặt với "sóng gió". Sau nhiều ngày nhận chỉ trích từ dư luận, nàng hậu tạm thời không có bất kỳ động thái công khai nào trên MXH.

Mới đây, sau chuỗi ngày bị dư luận công kích vì loạt phát ngôn "dại miệng" trước truyền thông, cư dân mạng phát hiện Hoa hậu Ý Nhi có động thái mới. Cụ thể, nàng hậu đã ấn like (yêu thích) một bài đăng mới nhất trên Instagram cá nhân của các nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà.

Sau nhiều ngày im lặng tránh 'búa rìu' dư luận, hoa hậu Ý Nhi bất ngờ có động thái trên MXH, CĐM phát hiện không 'ở ẩn' như đồn đoán? - Ảnh 1
Cư dân mạng phát hiện người đẹp ấn like bài đăng của trang 3 nhóc tỳ nhà nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà

Chi tiết này cho thấy Hoa hậu Ý Nhi vẫn hoạt động mạng xã hội, chứ không hoàn toàn "ở ẩn" như dân tình đồn đoán. Song nàng hậu hạn chế đăng tải, chia sẻ trên trang riêng để tránh gây chú ý giữa thời điểm nhạy cảm. Trước đó, vào buổi họp báo của Miss Grand VietNam 2023, top 3 Miss World năm nay cũng không xuất hiện. Bài đăng trên trang cá nhân Facebook xin lỗi công chúng cũng được Ý Nhi khoá phần bình luận công khai.

Sau nhiều ngày im lặng tránh 'búa rìu' dư luận, hoa hậu Ý Nhi bất ngờ có động thái trên MXH, CĐM phát hiện không 'ở ẩn' như đồn đoán? - Ảnh 2
Ý Nhi đã khoá phần bình luận để tránh công kích từ CĐM

Trong một livestream gần đây nhất của Á hậu 1 - Đào Thị Hiền, cô tình tiết lộ top 3 vẫn đang ở TP.HCM để tham gia vài hoạt động sau đăng quang, tuy nhiên lịch trình không quá nhiều. Sau giờ làm việc, Á hậu Đào Hiền và Á hậu Minh Kiên sẽ sang phòng riêng của Hoa hậu Ý Nhi để trò chuyện, ăn uống cùng nhau.

Kể từ sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World VietNam 2023, hoa hậu Ý Nhi đã liên tục nhận "gạch đá" vì những phát ngôn của mình trước truyền thông. 

Sau nhiều ngày im lặng tránh 'búa rìu' dư luận, hoa hậu Ý Nhi bất ngờ có động thái trên MXH, CĐM phát hiện không 'ở ẩn' như đồn đoán? - Ảnh 3
Sau đăng quang, Ý Nhi bất ngờ nhận về số lượng anti-fan khổng lồ

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

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