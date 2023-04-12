Nam ca sĩ liên tục cập nhật trạng thái lẫn hình ảnh cũ của người bạn thân thiết này để bày tỏ lòng thương tiếc.
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Mới đây, Erik khiến dân tình được phen xót xa khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng, chia tay một nhân vật đặc biệt khi vừa mới ra đi. Đây chính là chú cún cưng từng gắn bó với nam ca sĩ trong hơn 4 năm qua.
Cụ thể, Erik trải lòng: "Tạm biệt con, Bảo Bối của bố. Tới giờ bố vẫn chưa hết sốc trước sự ra đi đột ngột của con như thế này. Bố cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con, mong con được siêu thoát và hoá kiếp làm người. Có lẽ kiếp này con đến với bố chỉ được tới đây thôi. Mình hẹn nhau ở một kiếp khác nhé. Yêu và thương Bảo Bối của bố".
Có thể thấy, sự ra đi của chú cún cưng này đã để lại một nỗi đau lớn cho giọng ca Em không sai, chúng ta sai. Sau bài đăng này, Erik còn cập nhật liên tục loạt ảnh cũ cùng video ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ đang thả tro cốt của chú cún con ở ven sông.
Trước đó ít ngày, Erik còn không may gặp phải sự cố cháy ổ điện. Nguyên nhân đến từ việc nam ca sĩ chủ quan, lơ đãng khi cắm máy sấy, quên rút điện và đi ra khỏi nhà.
Chú chó cũng từng xuất hiện trong MV Hơn cả yêu của nam ca sĩ Đức Phúc. Người hâm mộ đã phát hiện điều này sau khi đọc phần chú thích trong MV Hơn cả yêu.
Ở tuổi 23, Erik đã thuộc số ít nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc đạt trăm triệu lượt xem và có lượng fan đông đảo.
Lần đầu được khán giả biết đến qua cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, sau 7 năm, Erik hoàn toàn "lột xác" trên sân khấu ca nhạc cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Từ một thiếu niên, anh trở thành nam ca sĩ sở hữu ngoại hình cuốn hút, giọng hát truyền cảm. Erik gặt hái thành công khi xây dựng hình tượng một ca sĩ điển trai, phong cách ấn tượng như "soái ca" Hàn Quốc và chuyên thể hiện những bản pop ballad dễ nghe, hợp thị hiếu giới trẻ. Có thể nói, Erik hội đủ yếu tố của một ca sĩ thần tượng thế hệ mới.