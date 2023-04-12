Mới đây, Erik khiến dân tình được phen xót xa khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng, chia tay một nhân vật đặc biệt khi vừa mới ra đi. Đây chính là chú cún cưng từng gắn bó với nam ca sĩ trong hơn 4 năm qua.

Đây chính là chú cún cưng từng gắn bó với nam ca sĩ trong hơn 4 năm qua - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Erik trải lòng: "Tạm biệt con, Bảo Bối của bố. Tới giờ bố vẫn chưa hết sốc trước sự ra đi đột ngột của con như thế này. Bố cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con, mong con được siêu thoát và hoá kiếp làm người. Có lẽ kiếp này con đến với bố chỉ được tới đây thôi. Mình hẹn nhau ở một kiếp khác nhé. Yêu và thương Bảo Bối của bố".