Một nam ca sĩ Vbiz gục ngã khi hay tin người bạn thân thiết nhất qua đời

Hậu trường 12/04/2023 11:08

Nam ca sĩ liên tục cập nhật trạng thái lẫn hình ảnh cũ của người bạn thân thiết này để bày tỏ lòng thương tiếc.

Mới đây, Erik khiến dân tình được phen xót xa khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng, chia tay một nhân vật đặc biệt khi vừa mới ra đi. Đây chính là chú cún cưng từng gắn bó với nam ca sĩ trong hơn 4 năm qua.

 

Một nam ca sĩ Vbiz gục ngã khi hay tin người bạn thân thiết nhất qua đời - Ảnh 1
Đây chính là chú cún cưng từng gắn bó với nam ca sĩ trong hơn 4 năm qua - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Erik trải lòng: "Tạm biệt con, Bảo Bối của bố. Tới giờ bố vẫn chưa hết sốc trước sự ra đi đột ngột của con như thế này. Bố cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con, mong con được siêu thoát và hoá kiếp làm người. Có lẽ kiếp này con đến với bố chỉ được tới đây thôi. Mình hẹn nhau ở một kiếp khác nhé. Yêu và thương Bảo Bối của bố". 

Có thể thấy, sự ra đi của chú cún cưng này đã để lại một nỗi đau lớn cho giọng ca Em không sai, chúng ta sai. Sau bài đăng này, Erik còn cập nhật liên tục loạt ảnh cũ cùng video ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ đang thả tro cốt của chú cún con ở ven sông.

Một nam ca sĩ Vbiz gục ngã khi hay tin người bạn thân thiết nhất qua đời - Ảnh 2
Có thể thấy, sự ra đi của chú cún cưng này đã để lại một nỗi đau lớn cho giọng ca Em không sai, chúng ta sai - Ảnh: FBNV 

Trước đó ít ngày, Erik còn không may gặp phải sự cố cháy ổ điện. Nguyên nhân đến từ việc nam ca sĩ chủ quan, lơ đãng khi cắm máy sấy, quên rút điện và đi ra khỏi nhà.

Một nam ca sĩ Vbiz gục ngã khi hay tin người bạn thân thiết nhất qua đời - Ảnh 3
Chú chó cũng từng xuất hiện trong MV Hơn cả yêu của nam ca sĩ Đức Phúc - Ảnh: Internet

Chú chó cũng từng xuất hiện trong MV Hơn cả yêu của nam ca sĩ Đức Phúc. Người hâm mộ đã phát hiện điều này sau khi đọc phần chú thích trong MV Hơn cả yêu.

Ở tuổi 23, Erik đã thuộc số ít nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc đạt trăm triệu lượt xem và có lượng fan đông đảo.

Một nam ca sĩ Vbiz gục ngã khi hay tin người bạn thân thiết nhất qua đời - Ảnh 4
 Erik hội đủ yếu tố của một ca sĩ thần tượng thế hệ mới - Ảnh: Internet

Lần đầu được khán giả biết đến qua cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, sau 7 năm, Erik hoàn toàn "lột xác" trên sân khấu ca nhạc cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Từ một thiếu niên, anh trở thành nam ca sĩ sở hữu ngoại hình cuốn hút, giọng hát truyền cảm. Erik gặt hái thành công khi xây dựng hình tượng một ca sĩ điển trai, phong cách ấn tượng như "soái ca" Hàn Quốc và chuyên thể hiện những bản pop ballad dễ nghe, hợp thị hiếu giới trẻ. Có thể nói, Erik hội đủ yếu tố của một ca sĩ thần tượng thế hệ mới.

 

Trong sự kiện diễn ra mới đây, sau khi nhiều fan vô tư hát trend phản cảm, Erik đã chính thức lên tiếng xin lỗi

Trong sự kiện diễn ra mới đây, sau khi nhiều fan vô tư hát trend phản cảm, Erik đã chính thức lên tiếng xin lỗi

Erik và Ekip chính thức lên tiếng xin lỗi trước sự việc người hâm mộ đọc fanchant phản cảm trong show sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sỹ Erik cuộc sống sao Việt Cuộc sống các sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'