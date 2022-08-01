Trong sự kiện diễn ra mới đây, sau khi nhiều fan vô tư hát trend phản cảm, Erik đã chính thức lên tiếng xin lỗi

Hậu trường 01/08/2022 15:04

Erik và Ekip chính thức lên tiếng xin lỗi trước sự việc người hâm mộ đọc fanchant phản cảm trong show sự kiện.

Mới đây, khắp mạng xã hội xuất hiện rất nhiều đoạn clip về một show diễn của nam ca sĩ Erik vào tối 31/7. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có những người được cho là fan club của nam ca sĩ đã thực hiện một trào lưu phản cảm, sử dụng những từ ngữ được cho là chưa chuẩn mực và không phù hợp trong sự kiện.

Trong sự kiện diễn ra mới đây, sau khi nhiều fan vô tư hát trend phản cảm, Erik đã chính thức lên tiếng xin lỗi - Ảnh 1
Erik trình diễn trong sự kiện tối 31/7 - Ảnh: Chụp màn hình Tiktok Tony Trần

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, trên trang cá nhân, Erik đã chính thức lên tiếng về sự việc này. Nam ca sĩ chia sẻ: 

"Chào mọi người,

 

Sáng nay 01.08, Erik & Ekip có nhận được thông tin về việc Fan club của Erik thực hiện trend phản cảm, có từ ngữ chưa phù hợp trong show diễn có tiết mục của Erik tối ngày 31.07 thông qua một số bài báo, bài post trên mạng xã hội. Để tránh những thông tin trái chiều, Erik & Ekip xin phép làm rõ như sau:

 

Sau khi tiết mục của Erik kết thúc, Ekip đã phát hiện vấn đề & ngay lập tức liên hệ với trưởng Fan club Sea Sea (Tên FC chính thức của Erik). Sau khi xác minh thông tin, 31/07 là show event, chỉ những ai có vé mời mới có thể vào xem cho nên FC của Erik không thể có mặt tại hội trường trong lúc tiết mục của Erik diễn ra.

 

Việc được khán giả trong chương trình ủng hộ là một điều Erik rất xúc động và biết ơn, nhưng số ít khán giả có mặt lúc đó đã cổ vũ theo trend bị cho là phản cảm nằm ngoài sự kiểm soát của Erik và phía Ekip.

 

Tuy nhiên sự việc này vẫn liên quan trực tiếp tới phần trình diễn của Erik, nên xin phép cho Erik nói lời xin lỗi đến quý vị khán giả có mặt tại đêm diễn tối 31.07 cũng như FC Sea Sea.

 

Cảm ơn mọi người đã quan tâm & yêu mến Erik ạ".

Trong sự kiện diễn ra mới đây, sau khi nhiều fan vô tư hát trend phản cảm, Erik đã chính thức lên tiếng xin lỗi - Ảnh 2

Trong sự kiện diễn ra mới đây, sau khi nhiều fan vô tư hát trend phản cảm, Erik đã chính thức lên tiếng xin lỗi - Ảnh 3
Nguyên văn chia sẻ của ca sĩ Erik về vụ việc - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, rất nhiều khán giả đã để lại bình luận tỏ ra thích thú khi nam ca sĩ Erik đã lên tiếng bảo vệ FC Sea Sea của mình:

" Bình thường thấy hiền như mèo, vậy mà ai gieo tiếng xấu cho FC là sẵn sàng hoá hổ liền. Sẵn sàng lên tiếng mà ko sợ ồn ào, trong khi đáng ra lỗi cũng chẳng phải do ca sĩ hay do ekip để a và ekip phải xin lỗi thế này, 100 điểm vì sự đáng iu này".

"Thương Erik ,Erik luôn tuyệt vời, mãi ủng hộ Erik , chúc Erik luôn thành công và FC Sea Sea của Erik luôn bên cạnh Erik và ủng hộ Erik"

"Thương anh nhiều lắm. Anh Erik mãi đỉnh nhoa"

Hiện nay, TikTok là nền tảng mạng xã hội đang được rất nhiều người quan tâm và sử dụng, có rất nhiều trào lưu được sáng tạo trênTikTok và được sử dụng ngoài đời sống với mục đích mua vui cho bản thân và mọi người, nhưng cũng không ít trào lưu được cho là phản cảm, không phù hợp. 

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Từ khóa:   Ca sỹ Erik FC Erik sao Việt

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