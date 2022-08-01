Vu Lan báo hiếu sắp tới, Phạm Hương xúc động nhắc về người bố quá cố: 'Cuộc sống mưu sinh, chợt giật mình nhớ cha không còn nữa'

Đến nay, bố Phạm Hương đã mất được 5 năm nhưng cô vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất bố.

Cách đây không lâu, hoa hậu Phạm Hương cũng gia đình nhỏ của mình về Việt Nam sau nhiều năm sinh sống và định cư ở Mỹ với mục đích là thăm gia đình, đặc biệt quan trọng nhất nàng hậu về là để thắp nhang cho bố trong ngày giỗ.

Mới đây, sau khi quay trở lại Mỹ, Phạm Hương đã đăng tải bài viết đầy xúc động trên Intasgram cá nhân về người cha quá cố của mình. Cụ thể, cô tâm sự: "Vu lan về con cài lên ngực. Bông hồng vàng con báo hiếu cha. Tháng 7 mưa ngâu nước mắt nhạt nhòa con nhớ về cha yêu dấu. Có đôi lúc con mải mê với dòng đời vội vã. Những tất bật của cuộc sống mưu sinh, chợt giật mình nhớ cha không còn nữa. Mấy mùa vu lan vắng bóng cha".

Phạm Hương xúc động nhắc về người cha quá cố - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã khiến nhiều người nghẹn lòng cay khóe mắt. Năm 2017, bố Phạm Hương qua đời vào lúc 22h ngày 25/7 sau thời gian dài chống chọi với hai căn bệnh gan và thận cùng một lúc, do sức khỏe quá yếu, hưởng dương 52 tuổi. Cho đến hiện tại, có thể thấy rằng nàng hậu vẫn chưa nguôi nỗi buồn vì sự mất mát lớn này.

Phạm Hương và bố - Ảnh: Internet

Đến nay, những hình ảnh bố vẫn còn in đậm trong ký ức của Phạm Hương. Người đẹp vẫn không nguôi nỗi nhớ bố, đặc biệt những vào những ngày ý nghĩa như này bao kỉ niệm, hình ảnh bố lại ùa về trong tâm trí nàng Hậu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-lan-bao-hieu-sap-toi-pham-huong-xuc-dong-nhac-ve-nguoi-bo-qua-co-cuoc-song-muu-sinh-chot-giat-minh-nho-cha-khong-con-nua-487593.html