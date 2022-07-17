Tiết lộ loạt ảnh cưới 'tươi như hoa' của Hoa hậu Phạm Hương, diện mạo ông xã vẫn 'kín như bưng'

Hậu trường 17/07/2022 14:31

Sau khi trở về Việt Nam, Phạm Hương gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh cưới cùng ông xã doanh nhân.

Mới đây, nhà thiết kế Chung Thanh phong đã hé lộ loạt ảnh cưới studio của hoa hậu Phạm Hương và chồng doanh nhân. 

Nhà thiết kế chia sẻ: "Người ấy là ai? Bí mật sẽ được bật mí sớm thôi. 7 năm anh em mình mới gặp lại nhau, gặp lại là phải thật đặc biệt nè em gái Phạm Hương".

Tiết lộ loạt ảnh cưới 'tươi như hoa' của Hoa hậu Phạm Hương, diện mạo ông xã vẫn 'kín như bưng' - Ảnh 1
Ảnh cưới của Phạm Hương và ông xã doanh nhân gây chú ý - Ảnh: FBNV
Tiết lộ loạt ảnh cưới 'tươi như hoa' của Hoa hậu Phạm Hương, diện mạo ông xã vẫn 'kín như bưng' - Ảnh 2
Người đẹp đã cùng chồng doanh nhân chụp ảnh cưới trong lần về nước này - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, nàng hậu diện váy cưới màu trắng tinh khôi ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong của mình. Trên tay cô còn đeo một chiếc nhẫn kim cương khủng khiến khán giả trầm trồ. Đồng thời, nàng hậu ngọt ngào ôm lấy ông xã, tựa vào vai anh và nở nụ cười rất hạnh phúc. 

Song, vẫn như thường lệ, Phạm Hương luôn chọn những góc chụp để không lộ gương mặt của chồng. Tuy nhiên, qua những lời bộc bạch của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, nhiều người cho rằng dung mạo, danh tính bạn đời Phạm Hương cũng sẽ sớm được công bố.

Tiết lộ loạt ảnh cưới 'tươi như hoa' của Hoa hậu Phạm Hương, diện mạo ông xã vẫn 'kín như bưng' - Ảnh 3
Phạm Hương và ông xã doanh nhân quyết định về Việt Nam để tổ chức một đám cưới lãng mạn. - Ảnh: FBNV

Sau 4 năm sinh sống tại Mỹ và có 2 cậu con trai cưng, Phạm Hương và ông xã doanh nhân quyết định về Việt Nam để tổ chức một đám cưới lãng mạn. Gia đình viên mãn của nàng hậu khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Về việc giữ kín diện mạo của ông xã doanh nhân, không chỉ riêng Phạm Hương mà còn khá nhiều mỹ nhân Việt khác cũng làm như thế. Bởi họ muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư cho người bạn đời của mình. Hành động tinh tế này đủ chứng minh được tình yêu chân thành của nàng hậu dành cho ông xã.

Cô cho biết: "Anh ấy không phải là người trong showbiz, anh ấy chỉ đơn giản là một người bình thường. Tôi không mong là những áp lực mà mình đã trải qua là đặt lên chính gia đình. Như vậy họ sẽ không thoải mái trong công việc, cuộc sống thường ngày. Tôi chỉ mong gia đình có một cuộc sống bình thường, bản thân cũng chấp nhận rời bỏ hào quang, nhường lại cho các em tỏa sáng".

Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng

Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng

Vào giữa tháng 6 vừa qua, hoa hậu Phạm Hương cùng chồng và hai con đã có chuyến trở về Việt Nam sau thời gian dài sinh sống tại Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Hương ông xã Phạm Hương sao Việt

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 32 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An