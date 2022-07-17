Tiết lộ loạt ảnh cưới 'tươi như hoa' của Hoa hậu Phạm Hương, diện mạo ông xã vẫn 'kín như bưng'

Sau khi trở về Việt Nam, Phạm Hương gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh cưới cùng ông xã doanh nhân.

Mới đây, nhà thiết kế Chung Thanh phong đã hé lộ loạt ảnh cưới studio của hoa hậu Phạm Hương và chồng doanh nhân. Nhà thiết kế chia sẻ: "Người ấy là ai? Bí mật sẽ được bật mí sớm thôi. 7 năm anh em mình mới gặp lại nhau, gặp lại là phải thật đặc biệt nè em gái Phạm Hương".

Ảnh cưới của Phạm Hương và ông xã doanh nhân gây chú ý - Ảnh: FBNV Người đẹp đã cùng chồng doanh nhân chụp ảnh cưới trong lần về nước này - Ảnh: FBNV Trong ảnh, nàng hậu diện váy cưới màu trắng tinh khôi ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong của mình. Trên tay cô còn đeo một chiếc nhẫn kim cương khủng khiến khán giả trầm trồ. Đồng thời, nàng hậu ngọt ngào ôm lấy ông xã, tựa vào vai anh và nở nụ cười rất hạnh phúc. Song, vẫn như thường lệ, Phạm Hương luôn chọn những góc chụp để không lộ gương mặt của chồng. Tuy nhiên, qua những lời bộc bạch của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, nhiều người cho rằng dung mạo, danh tính bạn đời Phạm Hương cũng sẽ sớm được công bố.

Phạm Hương và ông xã doanh nhân quyết định về Việt Nam để tổ chức một đám cưới lãng mạn. - Ảnh: FBNV Sau 4 năm sinh sống tại Mỹ và có 2 cậu con trai cưng, Phạm Hương và ông xã doanh nhân quyết định về Việt Nam để tổ chức một đám cưới lãng mạn. Gia đình viên mãn của nàng hậu khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Về việc giữ kín diện mạo của ông xã doanh nhân, không chỉ riêng Phạm Hương mà còn khá nhiều mỹ nhân Việt khác cũng làm như thế. Bởi họ muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư cho người bạn đời của mình. Hành động tinh tế này đủ chứng minh được tình yêu chân thành của nàng hậu dành cho ông xã. Cô cho biết: "Anh ấy không phải là người trong showbiz, anh ấy chỉ đơn giản là một người bình thường. Tôi không mong là những áp lực mà mình đã trải qua là đặt lên chính gia đình. Như vậy họ sẽ không thoải mái trong công việc, cuộc sống thường ngày. Tôi chỉ mong gia đình có một cuộc sống bình thường, bản thân cũng chấp nhận rời bỏ hào quang, nhường lại cho các em tỏa sáng".

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