Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tiết lộ lý do nhất quyết 'giấu nhẹm' thông tin về chồng đại gia

Hậu trường 11/07/2022 09:55

Mới đây, Phạm Hương lần đầu đề cập đến chồng đại gia một cách công khai.

Mới đây, Phạm Hương đã tham gia một sự kiện tại trường đại học ở Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên nàng Hậu “lộ diện” trước khán giả sau nhiều ngày về nước nên thu hút sự quan tâm của công chúng lẫn truyền thông.

Nàng Hậu chọn trang phục vừa kín đáo, vừa sang trọng khoe sắc vóc chuẩn chỉnh yêu kiều của mình. Cụ thể, xuất hiện với bộ đồ liền thân cực thời trang, Phạm Hương lựa chọn kiểu tóc búi cao khoe ra khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo. Lối trang điểm đậm càng tôn lên sự sang trọng và quý phái của "Hoa hậu quốc dân". Ở tuổi 30, nàng Hậu có nét đẹp vừa mặn mà lại rất mạnh mẽ.

Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tiết lộ lý do nhất quyết 'giấu nhẹm' thông tin về chồng đại gia - Ảnh 1
Phạm Hương lần đầu đề cập đến chồng đại gia một cách công khai - Ảnh: Internet

Ngay trong buổi trò chuyện, Phạm Hương lần đầu đề cập đến chồng đại gia một cách công khai. Đây cũng là lần đầu tiên nàng Hậu nói về ông xã nên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nàng hậu chia sẻ: "Vì sao tôi lại không công khai chồng phải không? Vì thật sự anh không phải là người của showbiz, anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường, vì cuộc sống bên Mỹ rất đơn giản nên tôi không muốn dành những áp lực đã trải qua cho chính gia đình của mình. Họ sẽ không thoải mái, đối với công việc, cuộc sống thường ngày của họ. Tôi chỉ muốn đơn giản mang lại cho họ cuộc sống bình dị, gia đình rất là bình thường và bản thân mình cũng chấp nhận là người bình thường nhường lại hào quang cho các bạn, đàn em khác để mọi người có thể tỏa sáng"

Hoa hậu Phạm Hương lần đầu tiết lộ lý do nhất quyết 'giấu nhẹm' thông tin về chồng đại gia - Ảnh 2
Cho tới thời điểm hiện tại, Phạm Hương vẫn giấu kín thông tin của ông xã - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Phạm Hương vẫn chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào về những hoạt động nghệ thuật của bản thân trong thời gian tới. Tuy nhiên, trước đó, chân dài gốc Hải Phòng từng chia sẻ cô không có ý định quay lại môi trường showbiz Việt vì muốn dành thời gian cho gia đình và theo đuổi công việc ở Mỹ.

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Từ khóa:   Phạm Hương chồng Phạm Hương sao Việt

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