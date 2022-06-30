Phạm Hương giản dị khi làm từ thiện, nhận cơn mưa lời khen ngày trở về Việt Nam sau 4 năm

Dù không xuất hiện trong đêm chung kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 như mong đợi thế nhưng người đẹp vẫn gây chú ý khi thường xuyên đăng tải những hình ảnh check-in tại quê nhà cùng hai quý tử đáng yêu.

Sau 4 năm rời showbiz và tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình, Phạm Hương đã có chuyến hồi hương đầy xúc động trong sự đón mừng của gia đình và đông đảo fans hâm mộ.

Hành động trên của Phạm Hương nhận nhiều lời khen từ khán giả. Khác với hình ảnh sang chảnh mọi khi, người đẹp gốc Hải Phòng diện trang phục giản dị chiếm được cảm tình lớn từ người hâm mộ.

Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phạm Hương đã đăng tải loạt ảnh khoe cảnh mình đang đi làm từ thiện. Có thể thấy, khi đến những nơi có hoàn cảnh khó khăn, cô đã chọn một bộ trang phục cực kì giản dị nhưng vẫn ghi điểm vì thần thái hơn người và sự "có tâm" trong công việc. Đây cũng là lần hiếm hoi Phạm Hương xuất hiện trước công chúng kể từ thời điểm chính thức về Việt Nam đến nay.

Cô được nhiều người gọi bằng cái tên trìu mến “Hoa hậu quốc dân” để thể hiện tình cảm cũng như sự ngưỡng mộ với hành trình yêu thương của cô - Ảnh: Internet

Phạm Hương khiêm tốn chia sẻ: “Bản thân Phạm Hương là thế hệ thanh niên, còn trẻ, nên Phạm Hương nghĩ cá nhân mình có trách nhiệm và có nghĩa vụ với cộng đồng, phải yêu thương và san sẻ cùng mọi người. Sau đó, với danh vị là hoa hậu, Phạm Hương muốn thông qua những hoạt động có ý nghĩa của mình, sẽ mang lại nguồn cảm hứng, thôi thúc các bạn trẻ sẽ làm theo mình, để những người khó khăn sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn, lạc quan hơn… Đó là điều làm Phạm Hương hạnh phúc nhất…”

Tiết lộ lý do về Việt Nam lần này, Phạm Hương cho biết: "Như đã chia sẻ từ trước, chuyến về thăm Việt Nam lần này của gia đình Phạm Hương là để các cháu có cơ hội về thăm quê hương. Cũng là dịp để Phạm Hương đưa các cháu thắp hương cho ông ngoại trong ngày giỗ ông.

Đồng thời, Phạm Hương cũng có vài dự án cá nhân quan trọng cần làm trong những ngày ở Việt Nam. Trong đó có những dự án mà trong tương lai Phạm Hương sẽ thực hiện tại đây.

Đây là lần đầu tiên 2 nhóc tỳ nhà Phạm Hương về Việt Nam - Ảnh: Internet

Trong chuyến về thăm quê hương lần này Phạm Hương đưa 2 quý tử về cùng. Đây là lần đầu tiên 2 nhóc tỳ nhà Phạm Hương về Việt Nam. Trong những ngày về quê, Phạm Hương liên tục cập nhật khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Hai bé nhà Phạm Hương trộm vía trông cực bụ bẫm, dễ thương, đúng chuẩn "soái ca" nhí. Có thể thấy, hai quý tử rất hào hứng vui chơi ở quê ngoại.

Trước đó, khi được một khán giả hỏi có dự định quay trở lại showbiz và hoạt động nghệ thuật không, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chia sẻ: "Tôi nghĩ showbiz với mình như vậy là đủ. Tôi muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị, đơn giản. Có thể ít người biết hơn, ít fan hơn hoặc cũng có thể mọi người sẽ quên, nhưng đổi lại tôi được tự do làm những điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi 2 từ danh hiệu".