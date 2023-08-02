Minh Hằng vừa có động thái ẩn ý về ngày 'lâm bồn', một sao Việt nhanh chóng dành lời động viên ấm áp cho mẹ bầu

Trong bài viết mới đây, Minh Hằng cho biết bản thân sẽ bắt đầu 'ở ẩn', chờ ngày hạ sinh con đầu lòng.

Tối ngày 1/8, Minh Hằng đã đăng tải hình ảnh, kèm dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng cơ thể trong khoảng thời gian cuối thai kỳ. Cô viết: "Chuyến này về là hết được đi chơi chuyên tâm nghỉ dưỡng chờ ngày gặp bé yêu. Đi biển khoe eo thon xưa rồi giờ khoe eo mỡ nó mới oách". Tối ngày 1/8, Minh Hằng đã đăng tải hình ảnh, kèm dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng cơ thể trong khoảng thời gian cuối thai kỳ. Dưới bài viết, Lệ Quyên đã chủ động an ủi, dành lời quan tâm đến đàn em: "Tự hào và hạnh phúc lắm giai đoạn béo tốt này cô ạ. Mẹ tròn con vuông nhé cô xinh đẹp". Trước lời chúc của nữ ca sĩ Lệ Quyên, cô nàng hạnh phúc đáp lại: "Dạ, cảm ơn chị đẹp ạ".

Dưới bài viết, Lệ Quyên đã chủ động an ủi, dành lời quan tâm đến đàn em Ở phần bình luận, nhiều khán giả dành không ít lời khen cho nhan sắc của mẹ bầu trước ngày 'lâm bồn' đang cận kề. Ở phần bình luận, nhiều khán giả dành không ít lời khen cho nhan sắc của mẹ bầu trước ngày 'lâm bồn' đang cận kề. Minh Hằng sinh năm 1987, là nữ nghệ sĩ nổi tiếng xinh đẹp của Việt Nam. Cô đảm nhận nhiều vai trò khi hoạt động trong làng giải trí như ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim. Cô từng kết hợp với nam ca sĩ Tim để tạo nên bản hit một thời "Một vòng trái đất". Ở lĩnh vực phim ảnh, cô ghi dấu ấn qua các phim: Ngôi nhà hạnh phúc, Giải cứu thần chết, Gọi giấc mơ về,Vừa đi vừa khóc, Sắc đẹp ngàn cân, Chị chị em em 2,...

Minh Hằng sinh năm 1987, là nữ nghệ sĩ nổi tiếng xinh đẹp của Việt Nam. Ngày 3/3 vừa qua, Minh Hằng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thông báo tin vui đang mang thai đầu lòng với ông xã bằng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Kể từ khi thông báo mang bầu con đầu lòng với công chúng, cô nàng lại càng được truyền thông và báo chí săn đón nồng nhiệt hơn. Ngày 3/3 vừa qua, Minh Hằng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thông báo tin vui đang mang thai đầu lòng với ông xã bằng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Làm mẹ tuổi 36, ngoại hình của "bé Heo" cũng là chủ đề thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Dù đã có chút mũm mĩm hơn khi đã bước vào những tháng cuối của thai kỳ, Minh Hằng vẫn làm nhiều người xuýt xoa khi diện trang phục khéo khoe vóc dáng, cô nàng vẫn luôn tự tin diện những trang phục yêu thích của bản thân. Nữ diễn viên luôn nở nụ cười rạng rỡ và thể hiện tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc chờ đợi ngày thiên thần nhỏ đến với gia đình. Làm mẹ tuổi 36, ngoại hình của "bé Heo" cũng là chủ đề thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Dù đã có chút mũm mĩm hơn khi đã bước vào những tháng cuối của thai kỳ, Minh Hằng vẫn làm nhiều người xuýt xoa khi diện trang phục khéo khoe vóc dáng Nữ diễn viên luôn nở nụ cười rạng rỡ và thể hiện tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc chờ đợi ngày thiên thần nhỏ đến với gia đình.

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng khiến công chúng lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-hang-vua-co-dong-thai-an-y-ve-ngay-lam-bon-mot-sao-viet-nhanh-chong-danh-loi-dong-vien-am-ap-cho-me-bau-606911.html