Minh Hằng khiến dân tình lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ

Hậu trường 20/07/2023 20:08

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng khiến công chúng lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã đăng tải khoảnh khắc đích thân lau dọn tủ giày, sắp xếp nhà cửa dù đã bụng bầu đã "vượt mặt" ở tháng cuối thai kỳ. Nữ ca sĩ lại khiến công chúng lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi, phải liên tục nằm nghỉ khi làm công việc nội trợ. Cô cho biết: "Lực bất tòng tâm, chứ không phải em làm biếng đâu".

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh 1Minh Hằng khiến dân tình lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh 2

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh 3
Minh Hằng đã đăng tải khoảnh khắc đích thân lau dọn tủ giày, sắp xếp nhà cửa dù đã bụng bầu đã "vượt mặt" ở tháng cuối thai kỳ

 

Dù hiện tại bụng bầu của Minh Hằng đã lớn vượt mặt nhưng cô vẫn thường xuyên vận động, thể thao. Trước đó, Minh Hằng khiến dân tình bất ngờ vì cô vác bụng bầu leo núi. Mặc dù khiến khán giả lo lắng nhưng nếu quan sát kỹ có vẻ như nơi mà cô đi không cao, không quá dốc, địa hình phù hợp với kiểu vừa leo vừa tham quan ngắm cảnh.

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh 4
 Minh Hằng khiến dân tình bất ngờ vì cô vác bụng bầu leo núi

 

Minh Hằng hiện đang ở tháng thứ 7 thai kỳ. Cô mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Trải qua hàng loạt khó khăn như bao mẹ bầu khác, nàng dâu hào môn đang tận hưởng cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

Dù ngưng hầu hết mọi công việc, tập trung dưỡng thai, song thi thoảng Minh Hằng vẫn tham gia một vài sự kiện của làng giải trí. Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, mẹ bầu sở hữu vóc dáng thon gọn. Hễ xuất hiện, Minh Hằng dễ dàng gây sốt bởi diện mạo xinh đẹp, khí chất ngút ngàn, đặc biệt là gu thời trang đỉnh cao.

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh 5
 Minh Hằng gây sốt bởi diện mạo xinh đẹp, khí chất ngút ngàn, đặc biệt là gu thời trang đỉnh cao dù đang bầu bí

 

Nữ diễn viên duy trì tập pilates cùng với huấn luyện viên cá nhân trong lúc mang thai. Theo cô chia sẻ, mang bầu vẫn phải tập luyện nhẹ nhàng để luôn có trạng thái tốt nhất và tránh phù nề sau này.

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh 6

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh 7
Minh Hằng thường xuyên đi du lịch cùng chồng và gia đình để thư giãn đầu óc, thoải mái tâm lý trước khi bước vào công cuộc làm mẹ bỉm sữa

 

Bên cạnh đó, nữ diễn viên thường xuyên đi du lịch cùng chồng và gia đình để thư giãn đầu óc, thoải mái tâm lý trước khi bước vào công cuộc làm mẹ bỉm sữa. Minh Hằng từng tiết lộ cô đã đặt vé máy bay đi chơi cho đến tháng thai kỳ thứ 8. Nữ diễn viên quan điểm, khi người mẹ vui vẻ, hạnh phúc thì em bé cũng sẽ có được điều tương tự.

Minh Hằng khoe visual 'mẹ bầu' khi diện váy bồng bềnh, tiết lộ bí quyết ngày càng nhuận sắc ở giai đoạn cuối thai kỳ

Minh Hằng khoe visual 'mẹ bầu' khi diện váy bồng bềnh, tiết lộ bí quyết ngày càng nhuận sắc ở giai đoạn cuối thai kỳ

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng khoe visual ‘mẹ bầu’ ngày càng nhuận sắc ở giai đoạn cuối thai kỳ khiến netizen ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Minh Hằng ca sĩ Minh Hằng vbiz

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