Sướng như Minh Hằng, mang thai con đầu lòng được ông xã tạm gác việc dẫn vợ đi du lịch, tậu nhà mới cho em bé sắp chào đời

Minh Hằng đang trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình khi cả hai vợ chồng đều đang háo hức chào đón sinh linh ra đời. Kết hôn ở tuổi ngoài 30, Minh Hằng từng nghẹn ngào hạnh phúc trong hành trình 2 vợ chồng tìm kiếm con.

Sau khi kết hôn, Minh Hằng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Cô chia sẻ: "Tôi gặp được người đàn ông của đời mình. Chúng tôi yêu nhau một cách từ tốn và trải qua nhiều giai đoạn thì tôi xác định được đây là người phù hợp để làm chồng của mình, làm cha của con mình. Kết hôn không có gì quá phức tạp nhưng để trở thành một người mẹ thì vô cùng phức tạp. Vì đối với tôi người mẹ là điều gì đó rất vĩ đại".