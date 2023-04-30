Sướng như Minh Hằng, mang thai con đầu lòng được ông xã tạm gác việc dẫn vợ đi du lịch, tậu nhà mới cho em bé sắp chào đời

Hậu trường 30/04/2023 10:34

Minh Hằng đang trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình khi cả hai vợ chồng đều đang háo hức chào đón sinh linh ra đời.

Minh Hằng đang trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình khi cả hai vợ chồng đều đang háo hức chào đón sinh linh ra đời. Kết hôn ở tuổi ngoài 30, Minh Hằng từng nghẹn ngào hạnh phúc trong hành trình 2 vợ chồng tìm kiếm con.

Sau khi kết hôn, Minh Hằng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Cô chia sẻ: "Tôi gặp được người đàn ông của đời mình. Chúng tôi yêu nhau một cách từ tốn và trải qua nhiều giai đoạn thì tôi xác định được đây là người phù hợp để làm chồng của mình, làm cha của con mình. Kết hôn không có gì quá phức tạp nhưng để trở thành một người mẹ thì vô cùng phức tạp. Vì đối với tôi người mẹ là điều gì đó rất vĩ đại".

Sướng như Minh Hằng, mang thai con đầu lòng được ông xã tạm gác việc dẫn vợ đi du lịch, tậu nhà mới cho em bé sắp chào đời - Ảnh 1
Minh Hằng hạnh phúc khi tìm được người đàn ông phù hợp để làm chồng của mình, làm cha của con mình - Ảnh: Internet

 

Minh Hằng đang mang thai con đầu lòng sau 3 tháng thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Xuyên suốt quá trình thực hiện, ông xã luôn đồng hành và túc trực bên Minh Hằng, kể cả lúc đi nước ngoài lẫn trong nước. Anh là người tự tay pha thuốc và tiêm kích trứng cho vợ.

Sướng như Minh Hằng, mang thai con đầu lòng được ông xã tạm gác việc dẫn vợ đi du lịch, tậu nhà mới cho em bé sắp chào đời - Ảnh 2
Ông xã Minh Hằng là người tự tay pha thuốc và tiêm kích trứng cho vợ - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, ông xã cũng tạm gác lại công việc, dành trọn một tháng đưa Minh Hằng đi chơi để giúp vợ thư giãn tinh thần, bồi bổ sức khỏe, duy trì trạng thái tốt nhất trong lúc thực hiện thụ tinh lẫn khi mang thai.

Sướng như Minh Hằng, mang thai con đầu lòng được ông xã tạm gác việc dẫn vợ đi du lịch, tậu nhà mới cho em bé sắp chào đời - Ảnh 3
Ông xã cũng tạm gác lại công việc, dành trọn một tháng đưa Minh Hằng đi chơi để giúp vợ thư giãn tinh thần - Ảnh: Internet

 

Ngay khi mới thông báo tin vui này, Minh Hằng tiếp tục khiến khán giả ngưỡng mộ khi khoe vợ chồng cô vừa "tậu" thêm 2 căn nhà mới, được xem như món quà cho em bé khi chào đời.

Sướng như Minh Hằng, mang thai con đầu lòng được ông xã tạm gác việc dẫn vợ đi du lịch, tậu nhà mới cho em bé sắp chào đời - Ảnh 4
Vợ chồng Minh Hằng vừa "tậu" thêm 2 căn nhà mới, được xem như món quà cho em bé khi chào đời - Ảnh: Internet

 

Cuộc sống hôn nhân của Minh Hằng cũng khá "dễ thở" bởi cô được thoải mái theo đuổi đam mê làm nghệ thuật với sự ủng hộ từ ông xã. Nữ diễn viên cho biết, chồng luôn thấu hiểu tính chất công việc của cô và chủ động san sẻ nhiều thứ cho vợ. Bản thân Minh Hằng cũng điều chỉnh thời gian cho công việc và chuyện nhà, chăm chỉ vào bếp, dành thời gian nấu nướng, ăn tối cùng chồng...

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng sốt vó khi liên tục mang giày cao gót dù đang bầu bì ở tháng đầu thai kỳ

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng sốt vó khi liên tục mang giày cao gót dù đang bầu bì ở tháng đầu thai kỳ

Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện thời trang, Minh Hằng khiến dân tình lo lắng sốt vó khi đang bầu bì vẫn chọn mang giày cao gót 10cm đế nhọn.

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