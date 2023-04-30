Sướng như Minh Hằng, mang thai con đầu lòng được ông xã tạm gác việc dẫn vợ đi du lịch, tậu nhà mới cho em bé sắp chào đời

Minh Hằng đang trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình khi cả hai vợ chồng đều đang háo hức chào đón sinh linh ra đời.
- Minh Hằng hú hồn khi từng bị dọa sảy thai trong 3 tháng đầu thai kỳ vì một thói quen khó bỏ trước đây
- Minh Hằng chỉ giữ được 1 thai, khuyên phụ nữ điều này nếu sinh con muộn
Minh Hằng đang trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình khi cả hai vợ chồng đều đang háo hức chào đón sinh linh ra đời. Kết hôn ở tuổi ngoài 30, Minh Hằng từng nghẹn ngào hạnh phúc trong hành trình 2 vợ chồng tìm kiếm con.
Sau khi kết hôn, Minh Hằng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Cô chia sẻ: "Tôi gặp được người đàn ông của đời mình. Chúng tôi yêu nhau một cách từ tốn và trải qua nhiều giai đoạn thì tôi xác định được đây là người phù hợp để làm chồng của mình, làm cha của con mình. Kết hôn không có gì quá phức tạp nhưng để trở thành một người mẹ thì vô cùng phức tạp. Vì đối với tôi người mẹ là điều gì đó rất vĩ đại".
Minh Hằng đang mang thai con đầu lòng sau 3 tháng thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Xuyên suốt quá trình thực hiện, ông xã luôn đồng hành và túc trực bên Minh Hằng, kể cả lúc đi nước ngoài lẫn trong nước. Anh là người tự tay pha thuốc và tiêm kích trứng cho vợ.
Bên cạnh đó, ông xã cũng tạm gác lại công việc, dành trọn một tháng đưa Minh Hằng đi chơi để giúp vợ thư giãn tinh thần, bồi bổ sức khỏe, duy trì trạng thái tốt nhất trong lúc thực hiện thụ tinh lẫn khi mang thai.
Ngay khi mới thông báo tin vui này, Minh Hằng tiếp tục khiến khán giả ngưỡng mộ khi khoe vợ chồng cô vừa "tậu" thêm 2 căn nhà mới, được xem như món quà cho em bé khi chào đời.
Cuộc sống hôn nhân của Minh Hằng cũng khá "dễ thở" bởi cô được thoải mái theo đuổi đam mê làm nghệ thuật với sự ủng hộ từ ông xã. Nữ diễn viên cho biết, chồng luôn thấu hiểu tính chất công việc của cô và chủ động san sẻ nhiều thứ cho vợ. Bản thân Minh Hằng cũng điều chỉnh thời gian cho công việc và chuyện nhà, chăm chỉ vào bếp, dành thời gian nấu nướng, ăn tối cùng chồng...